Un goût d'Indonésie, où les influenceurs français découvrent l'héritage culinaire authentique et riche en épices de l'Indonésie

PARIS, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le ministère indonésien du Tourismea donné vie aux saveurs vibrantes de l'Indonésie lors de l'événement A Taste of Indonesia qui s'est tenu hier au célèbreDjakarta Bali Restaurant. Dans le cadre de la campagne Indonesia Spice Up the World (ISUTW), cet événement unique offre une expérience immersive de dégustation de mets indonésiens authentiques et une chance pour le public de gagner un voyage inoubliable dans le paradis à couper le souffle de Labuan Bajo.

A Taste of Indonesia, Where French Influencers Experience Indonesia's Authentic, Spice-rich Culinary Heritage

Pour en savoir plus sur la campagne Indonesia Spice Up the World, consultez le site : https://l.ead.me/bfaM3p

Un goût d'Indonésie à Paris

Surnommé ‹l'ambassade indonésienne des saveurs de Paris›, le restaurant Djakarta Bali, fondé en 1984, était l'endroit idéal pour l'événement. Les participants ont été accueillis avec un verre de bienvenue et la projection de la bande-annonce du film Women from Rote Island , la candidature officielle de l'Indonésie à la 97e édition de l'Academy Award du meilleur long métrage international.

La propriétaire, Nina Hanafi, a ensuite présenté le menu du dîner, donnant des indications sur les épices utilisées, tout en éveillant l'imagination des participants pour un voyage culinaire en Indonésie. Le menu alléchant comprenait

Sate Ayam : Brochette de poulet grillé à la perfection et servi avec une sauce crémeuse aux cacahuètes.

Gado-Gado : Légumes verts, tofu et œuf cuits à la vapeur, servis avec une sauce cacahuète sucrée-savoureuse.

Soto Ayam : Bouillon de poulet épicé avec du poulet, des vermicelles de riz, des germes de soja et un œuf.

: Bouillon de poulet épicé avec du poulet, des vermicelles de riz, des germes de soja et un œuf. Nasi Goreng : Le riz frit aromatique préféré des Indonésiens est préparé avec de la sauce soja sucrée et des crackers aux crevettes.

Rendang : Un plat de bœuf à cuisson lente préparé dans le style de l'ouest de Sumatra .

L'événement a été suivi par des influenceurs français de renom dans le domaine de la gastronomie et de l'art de vivre, notamment Eva Colas, Stéphane, Tania, Federic Khouvilay, hunterfood.fr, Marie @restaurant_parisien, Foodologiste et Foodeaseparies. Les participants ont ensuite reçu Easy Indonésie, le premier livre de recettes indonésiennes en français écrit par Nina Hanafi.

Ni Made Ayu Marthini, adjointe au marketing du ministère indonésien du tourisme, a expliqué que ISUTW est l'un des efforts de gastrodiplomatie de l'Indonésie pour établir une forte présence sur la scène culinaire internationale. « Mettre en valeur les épices indonésiennes et les placer sur la carte culinaire mondiale est une stratégie clé pour attirer les voyageurs internationaux. En découvrant la richesse de la cuisine indonésienne, les voyageurs seront incités à inclure l'Indonésie dans leurs futurs projets de voyage. Cette initiative constitue donc une approche stratégique visant à accroître le nombre de touristes étrangers en Indonésie ».

Dans le cadre de cette campagne, le public peut participer au concours en ligne ‹Spice Up Your Trip› pour gagner un voyage passionnant de cinq jours dans la magnifique ville de Labuan Bajo. Pour plus d'informations, consultez le compte Instagram @WonderfulIndonesia .

L'Indonésie met du piment dans le monde

En tant que ‹mère des épices›, l'Indonésie abrite certains des ingrédients les plus recherchés au monde, notamment le poivre, la noix de muscade, le clou de girofle, le gingembre, la cannelle et la vanille. L'initiative de gastrodiplomatie de l'ISUTW vise à porter les exportations mondiales d'épices indonésiennes à 2 millions d'USD et à créer 4 000 restaurants indonésiens dans le monde.

Pour amplifier la campagne, le ministère organise des événements en Europe. Après une étape réussie à Amsterdam la semaine dernière, les événements de Paris et de Londres ont clôturé hier la tournée culinaire.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2578739/The_Indonesian_Ministry_of_Tourism.jpg