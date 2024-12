Un moment historique dans les Hautes-Pyrénées

PÉKIN, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Un reportage du Quotidien du Peuple Le 7 mai dernier, à l'invitation spéciale du président français Macron, le président chinois Xi Jinping, en visite d'État en France, s'est rendu dans le département des Hautes-Pyrénées, dans le sud-ouest de la France. A « L'Etape du Berger », au col du Tourmalet dans les Pyrénées, les deux chefs d'Etat et leurs épouses ont mené une communication stratégique sur quelques dossiers importants dans une ambiance détendue et agréable. J'ai eu la chance d'être témoin de cet événement historique et j'en ressens une immense fierté que je n'oublierai jamais.

Le département des Hautes-Pyrénées revêt une importance particulière pour le président Macron. La ville de Bagnères-de-Bigorre que nous avons traversée avant d'entrer dans la montagne est la ville natale de la grand-mère du président Macron. Elle porte dans son cœur les beaux souvenirs de son enfance et est pour lui un « paradis vert » plein de famille et d'amitié. Le propriétaire du restaurant « L'Etape du Berger » est un vieil ami du président Macron, et c'est un endroit où le président Macron vient souvent. En France, il y a une coutume qui veut que lorsqu'un bon ami vient, son hôte l'emmène à l'endroit où il a grandi pour le lui faire découvrir. Le président Macron a choisi de recevoir le président Xi Jinping dans un lieu plus intime et plus familial, qui témoigne de la « relation particulière et étroite » entre les deux chefs d'État et revêt une importance particulière pour les relations franco-chinoises.

Je m'appelle Jean Salomon. Je suis le préfet du département des Hautes-Pyrénées en France.Recevoir la visite du président chinois est un événement majeur dans les Hautes-Pyrénées. C'est la première fois dans l'histoire de ce département recevait un chef d'Etat étranger. Afin d'accueillir la visite du président Xi Jinping, mon équipe et moi-même avons toujours veillé à chaque détail et recherché la perfection. Le président Xi Jinping m'a serré la main à son arrivée à l'aéroport de Tarbes et a eu un bref échange avec moi par l'intermédiaire d'un interprète. Ce n'est que lorsque le président Xi Jinping s'est mis en route pour sa prochaine étape et que j'ai vu le grand nombre de messages que m'avaient envoyés mes amis que j'ai repris mes esprits et réalisé que les Hautes-Pyrénées vivaient un moment historique.

Dans l'auberge « L'Etape du Berger », les deux chefs d'État et leurs épouses étaient assis près de la fenêtre, surplombant le paysage montagneux, discutant de l'évolution des affaires mondiales et parlant de civilisation et de beauté. J'ai senti une atmosphère détendue et amicale entre les deux parties. En partant, les villageois locaux ont chanté des chants de berger pour remercier le président Xi Jinping et son épouse de leur visite et les ont chaleureusement invités à revenir. Le président Xi Jinping m'a de nouveau serré la main, avec plus d'enthousiasme et de force. J'ai été profondément ému par la gratitude chaleureuse et sincère du président Xi Jinping et de son épouse.

Lors de sa visite, le président Xi Jinping a déclaré que les magnifiques paysages et la gastronomie spéciale d'ici l'avaient profondément impressionné. Nous souhaitons, a-t-il dit, voir davantage de produits agricoles et alimentaires français de haute qualité dans les foyers chinois et plus d'amis français venir en visite en Chine. Aujourd'hui, tout ceci est progressivement devenu une réalité. Les offices de tourisme locaux reçoivent de plus en plus d'appels en provenance de Chine, où les touristes s'intéressent de plus en plus à la beauté naturelle des Pyrénées. Le vin local est vendu sur le marché chinois et l'exportation du jambon de porc noir de Bigorre, un produit agricole spécialisé local, vers la Chine est également activement encouragée. Nous sommes pleinement conscients de l'influence de la Chine et de l'énorme potentiel du marché chinois.

La visite du Président Xi Jinping a renforcé nos échanges et notre compréhension avec la Chine, et a également inspiré notre désir de renforcer davantage la coopération avec elle dans les domaines comme la culture, les sciences et d'autres encore. Les Hautes-Pyrénées sont riches en ressources naturelles et leur relief unique engendre non seulement de riches spécialités, mais est également devenue une terre importante pour la recherche scientifique. L'Observatoire du Pic du Midi de Bigorre dans les Pyrénées est un patrimoine naturel et culturel de la France. Il est réputé pour son excellente qualité d'imagerie cosmique. Il a reçu la visite de nombreux scientifiques chinois. Nous espérons approfondir la coopération avec la Chine dans ce domaine.

La France et la Chine ont toutes deux une longue histoire de civilisation et un riche héritage culturel. Cette accumulation culturelle constitue une base solide et stable pour les relations entre les deux pays. Je sais très bien que l'établissement de relations amicales ne se fait pas du jour au lendemain, et que cela ne peut se faire que grâce à des échanges à long terme entre les peuples. Que ce soit au niveau national ou local, le lien culturel et émotionnel entre les deux pays continuera à faire progresser les relations franco-chinoises et à ouvrir un nouveau chapitre de coopération.

(Cet article a été rédigé par le journaliste du Quotidien du Peuple, Shang Kaiyuan, sur la base d'une interview réalisée avec lui.)