Un nouvel outils de contrôle du risque d'ostéoporose de l'IOF alerte les patients présentant un risque de fracture osseuse

GENÈVE, 16 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Sans que vous ne le sachiez, il se peut que vos os s'amincissent et se fragilisent. Au niveau mondial, une femme sur trois et un homme sur cinq de plus de 50 ans se fractureront un os à cause de l'ostéoporose, la maladie insidieuse qui fragilise les os au point que ceux-ci peuvent se casser après une petite chute ou un simple coup.

À l'occasion de la Journée mondiale de l'ostéoporose, la Fondation internationale de l'ostéoporose (IOF) lance un outil d'évaluation des risques d'ostéoporose. Il s'agit d'un questionnaire en ligne simple et rapide à remplir qui peut vous alerter sur les risques d'ostéoporose que vous courez. Il comprend huit questions principales et présente d'autres facteurs de risque courants pouvant avoir une influence négative sur votre santé osseuse.

Un rapport de l'IOF révèle qu'en France, environ 3,8 millions de personnes étaient touchées par l'ostéoporose en 2017, avec pour conséquence plus de 381 000 fractures de fragilité. Trois organismes importants menant des activités de prévention de l'ostéoporose, à savoir le Groupe de Recherche et d'Information sur les Ostéoporoses (GRIO), l'Association Française de Lutte Anti-Rhumatismale (AFLAR) et la Société Française de Rhumatologie (SFR), exhortent les personnes âgées à prendre connaissance de leurs risques.

Le professeur Bernard Cortet, Président du GRIO, déclare : « L'ostéoporose touche les deux sexes, cependant les femmes ont plus de risques d'être touchées que les hommes. C'est pourquoi nous incitons en particulier toutes les femmes de 60 ans et plus à se renseigner pour savoir si elles présentent des risques d'ostéoporose. Si des facteurs de risque sont identifiés, il est important de consulter un médecin en vue de procéder à une évaluation de la santé osseuse. C'est la première étape vitale pour éviter des fractures de fragilité douloureuses et potentiellement dévastatrices. »

Les principaux facteurs de risque d'ostéoporose sont la vieillesse (les personnes âgées sont plus à risque), une fracture après 50 ans (une alerte rouge pour l'ostéoporose !), une insuffisance pondérale, une perte de taille, des antécédents familiaux de fracture de la hanche ou d'ostéoporose, le fait d'avoir certaines maladies ou de prendre certains médicaments liés à une perte osseuse, le tabac ainsi que la consommation excessive d'alcool.

Le professeur Cyrus Cooper, Président de l'IOF, avertit :

« L'ostéoporose s'installe sans faire de bruit, mais ne vous y méprenez pas, elle est dangereuse. Les fractures causées par l'ostéoporose peuvent entraîner une invalidité à long terme, une baisse de la qualité de vie et une perte d'autonomie. Un dépistage et un traitement précoces pour toute personne à risque élevé sont donc indispensables. Il nous faut tous garder à l'esprit que c'est grâce à des os sains que nous pouvons nous tenir droit et être forts, et continuer à vivre une vie active et autonome une fois vieux. »

L'outil de contrôle des risques d'ostéoporose de l'IOF est disponible ici : http://riskcheck.iofbonehealth.org/

Pour de plus amples informations sur l'ostéoporose, consultez :

Groupe de Recherche et d'Information sur les Ostéoporoses http://www.grio.org/espace-gp/espace-grand-public.php

Association Française de Lutte Anti-Rhumatismale (AFLAR) http://www.aflar.org/l-osteoporose

Société Française de Rhumatologie

https://public.larhumatologie.fr/grandes-maladies/osteoporose-0



Contact presse : L. Misteli info@iofbonehealth.org +41 22 9940100

À propos de la Journée mondiale contre l'ostéoporose :

Organisée chaque année le 20 octobre, la Journée mondiale contre l'ostéoporose est une action mondiale de prévention de l'ostéoporose et des fractures. Consultez www.worldosteoporosisday.org

À propos de l'IOF :

La Fondation internationale de l'ostéoporose (IOF) est la principale organisation non gouvernementale dans le monde dédiée à la santé osseuse et la prévention de l'ostéoporose. www.iofbonehealth.org @iofbonehealth

