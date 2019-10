Nova lista de verificação de riscos da osteoporose da IOF alerta os pacientes com risco de fraturas ósseas

SÃO PAULO, 16 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Embora você não possa sentir ou perceber, seus ossos podem ser mais finos e freageis. Em todo o mundo, uma em cada três mulheres e um em cada cinco homens com 50 anos de idade ou mais sofrerão uma fratura em decorrência da osteoporose. A osteoporose é uma "doença silenciosa" que torna os ossos tão frágeis de modo que podem se quebrar após mínimos traumas ou após uma queda da própria altura.

A International Osteoporosis Foundation (IOF) lançou, por ocasião do Dia Mundial da Osteoporose, a Verificação de Risco de Osteoporose IOF. Este é um questionário on-line rápido e fácil de usar que alerta sobre a presença de possíveis fatores de risco para osteoporose. O questionário inclui oito perguntas essenciais e aponta outros fatores de risco comuns que também podem prejudicar a saúde dos ossos.

No Brasil, em 2017, aproximadamente 10 milhões de pessoas apresentaram osteoporose, resultando em mais de 181.000 casos de fraturas por fragilidade do fêmur. Três grandes associações nacionais, a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (AbrASSO), a Associação Brasileira de Ortopedia e Metabolismo Ósseo (ABOOM) e a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), se unem para conscientizar a população e particularmente os idosos para que conheçam o seu risco e estejam alertas para reconhecer a doença precocemente.

Dra. Adriana Orcesi Pedro, presidente do Comitê Nacional Especializado de Osteoporose da FEBRASGO, afirma: "A osteoporose afeta ambos os sexos. No entanto, as mulheres são mais propensas a ter a doença do que os homens. Portanto, recomendo especialmente que todas as mulheres com 60 anos ou mais a conhecer seus fatores de risco para osteoporose."

Além disso, o Dr. Luiz Jordan Amaral, Presidente da ABOOM, acrescenta: "Se os fatores de risco forem identificados, é importante consultar um médico para uma avaliação da saúde óssea. Este é o primeiro passo para prevenir fraturas por fragilidade dolorosas e potencialmente devastadoras."

Os principais fatores de risco para osteoporose incluem idade avançada (idosos correm maior risco), um osso quebrado após os 50 anos (um alerta vermelho para osteoporose!), baixo peso, perda de altura, uma história familiar de fratura de quadril ou osteoporose, ter certas doenças ou tomar certos medicamentos relacionados à perda óssea, tabagismo e ingestão excessiva de álcool.

O professor Cyrus Cooper, presidente da IOF, alerta:

"A osteoporose se instala silenciosamente, mas não se engane, é perigosa. As fraturas causadas pela osteoporose podem causar incapacidade a longo prazo, diminuição da qualidade de vida e perda de independência. Portanto, exames precoces e tratamento adequeado são essenciais para pessoas com alto risco. Todos devemos lembrar que ossos saudáveis nos mantêm firmes e fortes, permitindo-nos desfrutar de um envelhecimento ativo e independente."

Para concluir, Dr. Charlles Heldan, president de ABrASSO, reforça a importância do adequado diagnóstico e do tratamento precoce da osteoporose em Brasil:

"Todos os esforços que possam promover a conscientização da população para os riscos da doença e o engajamento dos profissionais de saúde nas estratégias de prevenção primária e secundária serão necessários para alcançarmos os melhores desfechos, mudar o cenário da doença e trazer qualidade de vida e independência aos indivíduos com alto risco de fraturas."

As sociedades membros da IOF no Brasil estão planejando diferentes atividades para o Dia Mundial da Osteoporose.

A ABrASSO fará "Campanha de Combate `a Osteoporose" no Metro Paraiso na cidade de São Paulo. No dia 20 de outubro, a comunidade é convidada a participar realizando exame do calcanhar e questionários FRAX para avaliar o risco de fraturas, além de aulas de dança e exercícios físicos voltados para a prevenção da doença. Serão distribuídos folhetos educativos sobre os exercícios, nutrição e dicas para uma casa segura. A campanha da ABrASSO também estará presente em 20 shoppings centers em várias cidades e em 40 cinemas com um filme-animação mostrando as consequências da osteoporose.

A FEBRASGO promoverá a "Campanha digital de prevenção". Uma campanha de mídia digital para seus membros e público em geral através do site da FEBRASGO. Material educacional e infográficos disponíveis para aumentar a conscientização sobre a osteoporose.

A Verificação de Risco de Osteoporose IOF está disponível aqui: http://riskcheck.iofbonehealth.org/

Para mais informações sobre osteoporose, visite os sites das sociedades locais:

Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo https://abrasso.org.br

Associação Brasileira de Ortopedia e Metabolismo Ósseo http://www.aboom.com.br

Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia https://www.febrasgo.org.br

Sobre o Dia Mundial da Osteoporose (WOD):

Anualmente, em 20 de outubro, o WOD é uma ocasião que une ação global para a osteoporose e a prevenção de fraturas. Visita www.worldosteoporosisday.org

Sobre a IOF:

A International Osteoporosis Foundation é a maior organização não governamental do mundo dedicada à saúde óssea e prevenção da osteoporose www.iofbonehealth.org

