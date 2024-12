Un projet ambitieux pour protéger la santé des consommateurs et valoriser l'excellence de l'huile d'olive vierge extra - FRANCE OLIVE et UNAPROL

BRUXELLES, 17 décembre 2024 /PRNewswire/ -- L'huile d'olive, longtemps considérée comme de l'« or liquide » pour ses propriétés organoleptiques et ses bienfaits pour la santé, est au centre d'un nouveau projet de contrôle visant à garantir sa qualité maximale et sa sécurité alimentaire. Cette initiative remarquable est le fruit de la collaboration entre UNAPROL, le consortium italien engagé depuis des années dans la protection des huiles d'olive de qualité, et FRANCE OLIVE, l'association interprofessionnelle française du secteur oléicole, dont les principaux objectifs sont la promotion et la valorisation de la qualité et de l'unicité des huiles d'olive françaises.

L'objectif premier est de protéger la santé des consommateurs grâce à un contrôle rigoureux et constant de la qualité de l'huile d'olive produite en France et en Italie. Le projet comprend une analyse approfondie d'un large panel d'échantillons, représentatifs de l'ensemble de la production nationale, visant à détecter des substances potentiellement nocives pour la santé. Cette initiative a été développée dans le cadre des plans opérationnels 2023/2024 financés au titre du règlement (UE) n° 2021/2115 et du règlement 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, article 47(1)(h), « Mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, notamment en ce qui concerne le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finaux. »

La présence de résidus de pesticides et d'autres contaminants dans l'huile d'olive extra vierge est une question complexe qui nécessite une approche multidisciplinaire. D'une part, il est essentiel de garantir la sécurité alimentaire et de protéger la santé des consommateurs. D'autre part, il est nécessaire de soutenir une agriculture durable qui minimise l'impact sur l'environnement et préserve la biodiversité.

En ce qui concerne le contrôle des produits vendus aux consommateurs finaux, des activités de surveillance ont été développées pour les productions traçables conformément à la norme UNI EN ISO 22005/08 et à celles des systèmes de qualité reconnus, visant l'analyse des risques et les points de contrôle critiques. La surveillance s'est concentrée sur une large gamme de molécules, y compris : Produits phytopharmaceutiques, métaux lourds, plastifiants, huiles minérales (MOSH/MOAH). Cette surveillance a permis d'élaborer des lignes directrices qui permettent aux différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement de prévenir les risques de contamination. Ces lignes directrices peuvent être traduites en une PAO certifiée pour les entreprises. Les résultats du contrôle de la qualité de l'huile ont confirmé que les productions française et italienne sont de grande qualité et présentent un excellent profil de sécurité alimentaire.

Comment les consommateurs peuvent-ils choisir une huile d'olive extra vierge de haute qualité qui garantisse également la sécurité alimentaire ?

Le choix d'une huile d'olive extra vierge de qualité peut sembler compliqué, mais avec quelques précautions, il est possible d'obtenir un produit sain et authentique. Voici quelques conseils utiles :

Vérifiez les étiquettes : Lisez attentivement les étiquettes des produits, en prêtant attention aux informations relatives à l'origine, aux méthodes de production et aux certifications.

Lisez attentivement les étiquettes des produits, en prêtant attention aux informations relatives à l'origine, aux méthodes de production et aux certifications. Dénomination : Veillez à ce que la mention « huile d'olive extra vierge » soit clairement indiquée.

: Veillez à ce que la mention « huile d'olive extra vierge » soit clairement indiquée. Certifications : Recherchez les certifications de qualité telles que l'AOP ( Appellation d'origine protégée ) ou l'IGP ( Indication géographique protégée ).

Recherchez les certifications de qualité telles que l'AOP ( ) ou l'IGP ( ). Certifications de production : Chercher à obtenir des certifications pour l'agriculture biologique de l'UE ou des méthodes de production intégrée.

Chercher à obtenir des certifications pour l'agriculture biologique de l'UE ou des méthodes de production intégrée. Certifications volontaires : Recherchez les certifications de produits ou de systèmes telles que les normes GSFS/IFS/ISO 22005/08.

Recherchez les certifications de produits ou de systèmes telles que les normes GSFS/IFS/ISO 22005/08. Faites attention au prix : Un prix étrangement bas peut être le signe d'un produit de qualité inférieure.

Dans l'ensemble :

En résumé, le contrôle de la qualité de l'huile d'olive italienne et française représente une étape fondamentale pour garantir la sécurité alimentaire et valoriser un produit qui symbolise le régime méditerranéen. Grâce à ce projet, les consommateurs peuvent être assurés d'avoir sur leur table une huile d'olive saine, authentique et de grande qualité.



