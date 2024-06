Un salarié français sur cinq ressent de la colère et de la tristesse

Cinquante-neuf pour cent des salariés du pays souffrent ou ont des difficultés dans leur vie.

WASHINGTON, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- Gallup a publié aujourd'hui son rapport annuel State of the Global Workplace révélant que la France a le plus faible taux de salariés engagés en Europe, soit 7 %, un chiffre inchangé par rapport à 2022. Les résultats montrent également que de nombreux salariés français sont confrontés à des émotions négatives au quotidien.

Le rôle du travail dans la santé mentale et le bien-être des employés

L'engagement des salariés est un facteur important dans l'expérience globale de la vie. Les problèmes de santé mentale ne sont pas tous liés au travail, mais le travail est un facteur dans l'évaluation de la vie et des émotions quotidiennes. La prise en charge de la santé mentale des salariés passe en partie par un soutien à l'épanouissement dans la vie et par l'engagement dans le travail.

L'Europe a le pourcentage régional le plus bas de salariés engagés (13 %), et seulement la moitié environ (47 %) des travailleurs européens se disent épanouis. Ces chiffres sont encore plus faibles en France, respectivement à 7 % et 41 %. En France, 19 % des salariés déclarent s'être sentis très en colère ou tristes au cours de la journée précédente, ce qui est supérieur aux moyennes européennes de 15 % et 17 %.

« Alors que les dirigeants politiques et économiques français continuent de traverser une période d'incertitude, d'équilibrer les réformes, les préoccupations sociales et la stabilité budgétaire, l'importance de l'engagement des salariés devient encore plus prononcée, a déclaré Olivier Grau, consultant senior en culture organisationelle chez Gallup. Favoriser des environnements de travail où les salariés se sentent soutenus à la fois dans leur poste et sur le plan émotionnel est crucial pour la résilience, la croissance et l'atténuation de certaines des expériences négatives rapportées par les salariés. »

Gallup estime que leur faible niveau d'engagement coûte à l'économie mondiale 8 900 milliards de dollars, soit 9 % du PIB mondial, ce qui suffit à faire la différence entre la réussite et l'échec des objectifs de développement mondiaux.

Stress des travailleurs

Malgré des taux d'autres émotions négatives supérieurs à la moyenne, le stress chez les travailleurs français a légèrement diminué depuis l'année dernière, perdant trois points de pourcentage pour s'établir à 37 %. Ce chiffre est légèrement inférieur à la moyenne mondiale de 41 % et comparable à la moyenne européenne (37 %).

Bien que les dirigeants et les responsables ne puissent pas changer les sources externes de stress, ils peuvent faire une différence dans la vie de leurs salariés en matière de stress lié au travail. L'analyse de Gallup révèle que lorsque les salariés sont engagés dans leur travail, ils se déclarent nettement moins stressés.

Trouver de nouvelles opportunités

En France, le nombre de salariés estimant que la période actuelle est propice à la recherche d'un emploi près de leur lieu de résidence a considérablement augmenté par rapport à 2022, passant de 35 % à 44 %. Bien que ce chiffre soit encore inférieur à la moyenne européenne de 57 %, il témoigne d'un changement positif du marché du travail du pays et probablement d'une amélioration du lieu de travail lui-même, car les pays où le moment est propice à la recherche d'un emploi affichent généralement un taux de désengagement plus faible.

Malgré cela, les salariés français sont 5 % moins susceptibles que leurs homologues européens d'être à l'affût ou en recherche active d'un nouveau poste. Avec 27 %, le taux de travailleurs français ayant l'intention de quitter leur poste actuel est également nettement inférieur à la moyenne mondiale de 52 %.

« Dans un marché du travail en pleine évolution dans le pays, le rôle de la direction dans la mobilisation des employés est crucial. Nos recherches révèlent que 70 % de l'engagement d'une équipe provient de l'influence de son responsable, a déclaré M. Grau. En engageant un dialogue constructif, en reconnaissant les talents et en motivant les équipes, les responsables peuvent mieux recruter et retenir les talents, même si d'autres opportunités se présentent. »

