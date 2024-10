Un sondage BVA réalisé pour IntyEssentials révèle l'ampleur des douleurs sexuelles des Françaises

PARIS, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Un sondage BVA, en collaboration avec IntyEssentials, révèle une problématique de santé largement sous-estimée en France : la prévalence des douleurs sexuelles chez les femmes. Réalisée auprès de 1 000 femmes âgées de 18 à 65 ans, l'enquête montre que 80 % d'entre elles ont déjà ressenti de l'inconfort ou des douleurs dans la zone vulvo-vaginale, dont 63 % souffrant actuellement, au moins de façon occasionnelle.

L'étude met en lumière la fréquence et la gravité des douleurs pendant et après les rapports sexuels. Près de 47 % des femmes déclarent ressentir des douleurs pendant les rapports pénétratifs, et 33 % après. Parmi celles touchées, 40 % évaluent leur douleur à 6 ou plus sur une échelle de 1 à 10, soulignant l'impact sévère sur leur bien-être.

Ces douleurs ont des répercussions sur la vie sexuelle et la santé mentale. Environ 64 % des femmes concernées notent une perte de plaisir sexuel (25 %), une baisse du désir (25 %), ou de l'anxiété liée aux relations sexuelles (22 %). Ces résultats soulignent la nécessité d'une meilleure sensibilisation et d'un accès accru à des produits de soins adaptés, car ces douleurs restent souvent sous-diagnostiquées, alimentant un tabou persistant.

L'étude, commandée par IntyEssentials et menée en ligne du 22 au 27 mars 2024, a utilisé un échantillon représentatif de 1 000 femmes, dont 903 ayant déjà eu des rapports sexuels, avec des quotas garantissant la diversité en termes d'âge, profession, région et catégorie d'agglomération.

IntyEssentials, une marque dédiée au bien-être intime des femmes, promeut des solutions naturelles et saines pour le soin de la zone vulvo-vaginale, avec une approche holistique de la santé sexuelle.

