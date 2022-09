Une conférence sur l'innovation et le développement a eu lieu à Nanjing à l'occasion du 120e anniversaire de l'Université normale de Nanjing

NANJING, Chine, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Après douze décennies d'excellence en constante progression, l'Université normale de Nanjing (UNN) a célébré son 120e anniversaire le 10 septembre, la 38e Journée des enseignants chinois et la fête de la mi-automne. D'anciens élèves et des invités de tous les secteurs, les facultés, le personnel et les étudiants se sont réunis pour célébrer les 120 ans de parcours exceptionnel de l'UNN. La Conférence sur l'innovation et le développement pour le 120e anniversaire de la création de l'Université normale de Nanjing a eu lieu dans le centre sportif du campus de Xianlin.

Nanjing Normal University's 120th anniversary

Parmi les participants, Du Yubo, membre du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire (ANP) et président de l'Association chinoise de l'enseignement supérieur, Hu Jinbo, secrétaire du Comité du PCC de l'Université de Nanjing, Xiang Zhang, président de l'Université de Hong Kong et Ma Xin, vice-gouverneur du Gouvernement populaire de la province de Jiangsu, ont prononcé des discours de félicitations à tous les enseignants et étudiants de l'UNN et aux anciens élèves de tous les horizons, basés en Chine et à l'étranger.

Au total, 105 universités nationales et étrangères ont envoyé des lettres ou des vidéos de félicitations. Des dirigeants de plus de 40 universités étaient présents à la conférence, y compris l'Université de l'Académie chinoise des sciences sociales, l'Université de Nanjing et l'Université du Sud-Est. Des représentants des dirigeants actuels et antérieurs, des enseignants et des étudiants de l'UNN ont également assisté à la conférence. Elle était présidée par Wang Chengbin, secrétaire du Comité du parti de l'université.

La construction et le développement de l'UNN ont fait l'objet d'attentions et d'encouragements. Au cours du premier semestre de cette année, l'Exposition d'œuvres du secteur de l'enseignement des beaux-arts à l'occasion du 120e anniversaire de l'Université normale de Nanjing s'est tenue au Musée national d'art de Chine, présentant plus de 240 œuvres de calligraphie et de peinture de différentes périodes historiques. Peng Peiyun, ancien vice-président du comité permanent de l'ANP, a adressé des commentaires élogieux à l'université.

L'UNN poursuivra ses traditions remarquables établies au cours des 120 dernières années et atteindra de nouveaux succès à l'avenir. Elle restera toujours fidèle à l'aspiration et à la mission originales de cultiver les talents. Elle s'appuiera sur les réalisations passées et réalisera de nouveaux progrès de manière raisonnée et innovante. Elle pourra ainsi devenir une université distinctive de première classe, ouvrir un nouveau chapitre en termes de développement et contribuer davantage à la construction d'une puissance éducative.

