Innovations- und Entwicklungskonferenz in Nanjing zum 120-jährigen Jubiläum der Nanjing Normal University

NANJING, China, 14. September 2022 /PRNewswire/ -- Nach zwölf Jahrzehnten stetig wachsender Spitzenleistungen feierte die Nanjing Normal University (NNU) ihr 120-jähriges Bestehen am 10. September, dem 38. chinesischen Lehrertag und dem Mittherbstfest. Ehemalige und Gäste aus allen Bereichen und Fakultäten, Mitarbeiter und Studierende kamen zusammen, um die 120-jährige Geschichte der NNU zu feiern. Die Innovations- und Entwicklungskonferenz anlässlich des 120. Jahrestages der Gründung der Nanjing Normal University fand im Sportzentrum auf dem Xianlin Campus statt.

Zu den Teilnehmern gehörten Du Yubo, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses und Vorsitzender der Chinesischen Vereinigung für Hochschulbildung, Hu Jinbo, Sekretär des Ausschusses der KPCh für die Universität Nanjing, Xiang Zhang, Direktor der University of Hong Kong, und Ma Xin, Vizegouverneur der Volksregierung der Provinz Jiangsu, die Glückwünsche an alle Lehrkräfte und Studierenden der NNU sowie an die ehemaligen Studierenden aus allen Gesellschaftsschichten im In- und Ausland überbrachten.

Insgesamt schickten 105 in- und ausländische Universitäten Glückwunschschreiben oder Videos. An der Konferenz auf dem Gelände nahmen führende Vertreter von mehr als 40 Universitäten teil, darunter die Universität der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, die Universität Nanjing und die Southeast University. Auch Vertreter aktueller und ehemaliger Führungskräfte, Lehrkräfte und Studenten der NNU nahmen an der Konferenz teil. Den Vorsitz führte Wang Chengbin, Sekretär des Parteikomitees der Universität.

Der Aufbau und die Entwicklung der NNU wurden gefördert und unterstützt. Im ersten Halbjahr dieses Jahres fand im Nationalen Kunstmuseum Chinas die Ausstellung zum 120-jährigen Bestehen der Nanjing Normal University statt, bei der mehr als 240 herrausragende Werke der Kalligrafie und Malerei aus verschiedenen historischen Epochen gezeigt wurden. Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, Peng Peiyun, fand lobende Worte für die Universität.

Die NNU wird ihre guten Traditionen aus den vergangenen 120 Jahren fortsetzen und auf dem nächsten Weg zu neuem Ruhm gelangen. Sie wird ihrem ursprünglichen Anspruch und Auftrag, Talente zu fördern, stets treu bleiben. Sie wird auf den Errungenschaften der Vergangenheit aufbauen und neue Fortschritte auf rechtschaffene und innovative Weise verfolgen. Auf diese Weise kann sie sich zu einer unverwechselbaren Spitzenuniversität entwickeln, um ein neues Kapitel in der Entwicklung der NNU aufzuschlagen und einen weiteren Beitrag zum Aufbau eines mächtigen Bildungszentrums zu leisten.

