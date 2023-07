Une entreprise irlando-américaine participant à des essais sur le cancer de venin en France bénéficie d'une subvention de l'EU.

DUBLIN, 18 juillet 2023 /PRNewswire/ -- La société irlandaise Celtic Biotech Ltd (www.celticbiotech.com) a été récompensée d'une subvention de 2,5 millions d'euros de l'Accelerator Programme du Conseil Européen de l'innovation (EIC) de l'UE.

Dr. Paul Reid, PDG et cofondateur de Celtic Biotech, a déclaré :

"Nous sommes très heureux d'avoir été approuvés par l'EIC pour cette prestigieuse subvention de la Commission européenne. Il s'agit d'une validation majeure de notre entreprise et de notre stratégie de produits, qui s'inscrit dans le cadre du plan européen "Beating Cancer Plan". Nos produits biologiques innovants traiteront les patients atteints de cancer à un stade avancé de la maladie. Les études précliniques et cliniques que nous avons menées jusqu'à présent laissent entrevoir un médicament doté d'un énorme potentiel pour cibler les tumeurs solides agressives et la douleur associée chez les patients atteints de cancer. Le financement de la subvention de l'EIC Accelerator nous permettra d'achever les essais cliniques de phase I, une étape essentielle pour réaliser ce potentiel".

Au premier trimestre 2023, le fonds EIC est devenu le plus grand investisseur en capital-risque dans les accords européennes, en termes d'investissement total, et le troisième en termes de nombre d'accords. Depuis son lancement en 2020, le fonds EIC a approuvé un total de 268 investissements en actions dans des entreprises de Deep-Tech pour un total de 1,4 milliard d'euros.

Selon Kevin Burke, directeur national d'Enterprise Ireland pour l'Horizon Europe, la sélection des entreprises pour la subvention de l'EIC Accelerator et l'investissements en actions suite un processus d'évaluation et de sélection rigoureux par un panel indépendant d'experts, ainsi qu'à un contrôle préalable effectué par la Banque Européenne d'Investissement (EIB), dans son rôle de conseiller en investissement.

John Reid, cofondateur et directeur, a déclaré que l'entreprise prévoyait de recherche un investissement en actions de suivi de l'EIC Accelerator pouvant atteindre 15 millions d'euros après la réussite des essais de la phase I, en collaboration avec des investisseurs stratégiques.

Autre reconnaissance et validation de son potentiel passionnant, Celtic Biotech a également réussi ce mois-ci à atteindre les demi-finales du prestigieux programme Catapult Accelerator de l'Institut Européen d'Innovation et de Technologie (EIT). Ce programme, cofinancé par l'Union Européenne, vise à accélérer les meilleures start-ups européennes dans le domaine des sciences de la vie et des technologies de la santé de rencontrer rapidement des experts et des investisseurs de premier plan. Les demi-finalistes ont la possibilité de présenter leur projet à des investisseurs internationaux et à des entreprises de premier plan, tout en concourant pour des prix en espèces et le prix Audience Winner Award, qui verra sa start-up exposée sur la tour NASDAQ de New York.

Les frères Paul, basé en Floride, et John, en Irlande, ont créé Celtic Biotech pour développer des thérapies curatives contre le cancer pour les patients en phase terminale qui n'ont que peu ou pas d'options vers lesquelles se tourner. En utilisant des protéines isolées du venin de crotale, Celtic Biotech a mis au point leur médicament breveté CB24 et sont parvenus à le soumettre à des essais cliniques de phase I en France, sous la supervision des Dr Miguel Delgado et Dr Marian Delgado, oncologues renommés. Le professeur John Crown (Irlande) et le professeur David Khayat (France) ont participé à l'élaboration du protocole de l'essai. Les études publiées font état d'un profil d'innocuité exceptionnellement bon et de plusieurs réponses tumorales chez les 14 patients traités. La surveillance a été assurée par Immunoclin UK. Les matières premières proviennent d'une collaboration avec le Kentucky Reptile Zoo, enregistré auprès de la CITES, aux États-Unis.

Chaque année, 4 millions d'Européens reçoivent un diagnostic de cancer et 1,9 million en meurent. Dans le monde entier, le nombre de décès annuels s'élève à 10 millions, dont plus de 600 000 aux États-Unis.

