Une étude Honda met en évidence chez les automobilistes français un décalage entre leurs ambitions écologiques et leurs actes lors de l'acquisition d'une voiture

Le quiz « Qu'est-ce qui vous empêche de franchir le pas ? » a été conçu pour aider les automobilistes français à faire le choix d'un véhicule moins polluant. En proposant une série de questions relatives aux habitudes personnelles telles que l'attrait pour les technologies, les points de vue sur l'environnement et les styles de conduite, le quiz aide les conducteurs à comprendre pourquoi ils n'ont pas encore opté pour l'hybride et combien de temps il leur faudra pour le faire.

Données techniques

L'étude révèle que les conducteurs de véhicules hybrides se considèrent comme des précurseurs à l'égard de la technologie. Un tiers (35 %) déclare être plus enclin à essayer les nouvelles technologies avant leurs amis et leur famille, contre 19 % des conducteurs de véhicules à carburant d'origine fossile.

Cette attitude affecte également le renouvellement de leurs appareils technologiques : seulement 17 % des conducteurs de véhicules diesel et essence sont susceptibles de renouveler leur téléphone portable plus tôt que d'autres personnes, contre 28 % des conducteurs d'hybrides. Ce contraste est tout aussi flagrant en matière d'automobiles. Les conducteurs de véhicules essence et diesel ont tendance à privilégier ce qu'ils connaissent, 44 % estimant que l'achat d'un véhicule hybride serait un « saut dans l'inconnu ».

Cela éclaire sur le fait que ceux qui intègrent plus facilement les technologies dans leur vie privilégient les voitures hybrides. Celles-ci offrent un excellent compromis entre essence et électrique, permettant un fonctionnement silencieux et sans émission en milieu urbain à vitesse réduite, tout en disposant de la puissance d'un moteur à essence aux vitesses plus élevées, et de refaire le plein de carburant de manière rapide et traditionnelle pour les longs trajets. Certaines combinent également cette innovation sous le capot avec les derniers systèmes embarqués ; la toute nouvelle Honda Jazz e:HEV offre ainsi une capacité de point d'accès Wifi, un assistant personnel alimenté par l'IA et l'application My Honda + qui permet aux conducteurs de rester connectés à leur voiture à distance.

Se mettre au vert

Cette étude révèle que ce fossé entre l'image positive des hybrides et les décisions d'achat de voitures peut créer des tensions entre nos opinions et les produits que nous utilisons chaque jour.

En matière d'environnement, la majorité (85 %) des conducteurs français sont préoccupés par le changement climatique, et l'étude révèle que les conducteurs de véhicules hybrides sont beaucoup plus enclins à ressentir un fort sentiment de responsabilité envers l'environnement (16 % contre 8 %) et se considèrent comme des défenseurs de l'environnement (56 % contre 38 %).

Grâce à la motorisation hybride avancée et sobre en carburant de la Jazz et du CR-V e:HEV, les automobilistes réalisent des économies et réduisent leur empreinte[1] environnementale - ce qui pourrait expliquer pourquoi environ la moitié (49 %) des propriétaires d'hybrides sont susceptibles de ressentir un sentiment de fierté lorsqu'ils sont complimentés pour leur voiture, contre 34 % des conducteurs de véhicules à carburant d'origine fossile.

Afin d'approfondir ces observations, Honda s'est associé au professeur Ivo Vlaev, spécialisé en sciences du comportement, de la Warwick Business School, pour comprendre ce qui est à l'origine de ce décalage et expliquer comment certaines caractéristiques pourraient déterminer la probabilité que votre prochaine voiture soit une hybride.

Selon le professeur Ivo Vlaev : « Si 69 % des conducteurs de véhicules essence et diesel estiment ne pas en savoir assez pour acheter un véhicule hybride, il est peu probable que ce manque d'informations soit la raison véritable de ce décalage. Cet écart s'explique plutôt par la densité des informations. Nous sommes tous assaillis par une grande quantité d'informations, pouvant engendrer une saturation. Même si l'on ressent le besoin naturel de tout évaluer avant de prendre une décision importante comme l'achat d'une voiture, ce besoin est difficile à satisfaire, et cela nous amène à renoncer et à privilégier une décision facile et rassurante. Ici, la décision rassurante est d'opter pour une autre voiture essence ou diesel, car nous en avons déjà acheté une. »

« Cette étude nous aide à comprendre pourquoi certaines personnes convaincues des avantages d'une hybride franchissent le pas, alors que d'autres ne le font pas. Certains d'entre nous sont généralement plus ouverts à la nouveauté que d'autres ; ou ont le sentiment que la voiture leur confère une identité et aiment tout simplement conduire. Les personnes ouvertes à la nouveauté et pour qui les voitures font partie intégrante de leur identité font généralement la transition vers une hybride. En effet, la plupart des propriétaires actuels d'hybrides (54 %) déclarent trouver du plaisir à conduire ».

Démystifier l'anxiété liée à l'autonomie

Cette étude révèle également que les idées fausses concernant l'autonomie des hybrides continuent d'être à l'origine d'hésitations parmi les conducteurs de véhicules essence et diesel, avec 70 % partageant cette préoccupation. Heureusement, une fois franchi le cap de l'achat, cette préoccupation se dissipe, 40 % des propriétaires d'hybrides prêtant à peine attention à leur autonomie lorsqu'ils conduisent.

En réalité, c'est parce que l'autonomie n'est pas un problème et, par exemple, celle du CR-V Honda e:HEV est d'environ 793/867 kilomètres (selon la version). Sans compter que vous n'avez pas besoin de recharger la voiture ; il suffit de faire le plein comme vous le feriez avec un moteur essence/diesel standard.

Pierre Guignot, directeur de la division automobile souligne que : « Nous travaillons tous pour atteindre des objectifs environnementaux ambitieux, mais changer notre façon de nous déplacer est essentiel si l'on veut réduire les émissions de carbone. C'est pourquoi le CR-V et les nouveaux modèles Jazz hybrides jouent un rôle clé dans l'engagement pris par Honda de doter 100 % de ses modèles européens grand public de motorisations électriques d'ici 2022.

Il est particulièrement réjouissant de constater que l'autonomie n'est pas un problème pour les conducteurs d'hybrides, ce qui devrait rassurer les conducteurs de véhicules essence et diesel qui ont encore des doutes. Il y a de nombreux avantages à posséder un véhicule hybride, et nous sommes heureux de constater que les gens sont particulièrement fiers de leur voiture lorsqu'ils en conduisent une. »

Découvrez si vous êtes prêt à passer à l'hybride en répondant au quiz « Qu'est-ce qui vous empêche de franchir le pas ? » et obtenez plus d'informations ici : https://auto.honda.fr/cars/blog/article/hybrid-gap.html

Cette étude a été menée par Kantar en novembre 2020, auprès de 1000 conducteurs français - dont 200 conduisent des véhicules hybrides.

