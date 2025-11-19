Une exposition en duo à découvrir à la salle d'honneur de l'hôtel de ville

MONTÉLIMAR, France, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 10 puis du 12 au 16 novembre, vous pourrez découvrir l'exposition de Luo Xin, calligraphe chinois, et de François Coutos-Thévenot, architecte-artiste montilien. Des œuvres exposées dans la salle d'honneur de la mairie.

La salle d'honneur de l'hôtel de ville était bondée, ce vendredi 7 novembre, à l'occasion du vernissage de l'exposition de deux artistes, Hui Xin Zou dit Luo Xin, calligraphe chinois, et François Coutos-Thévenot dit Monsieur Tos, architecte-artiste montilien.

Lors du vernissage de l’exposition en duo de Luo Xin et Monsieur Tos. sous les applaudissements.

C'est en présence du maire LR, Julien Cornillet, de Fabienne Menouar, adjointe en charge de la culture et du patrimoine, ainsi que de nombreux passionnés de calligraphie et de peinture que s'est déroulé ce vernissage. Cette exposition est une première pour Luo Xin, artiste aux multiples facettes issues des arts martiaux- le kung-fu, le karaté- et de sa passion pour la calligraphie.

Cette exposition a pu se concrétiser grâce à la rencontre entre François Coutos-Thévenot et Ging Zhang Boursaly, présidente de l'association des échanges franco-chinois de Montélimar.

Les œuvres culturelles de deux pays

Autour d'une joute oratoire, les deux artistes ont montré leurs talents à travers les peintures, dessins et calligraphies expressives où deux regards dialoguent. Outre la culture autrement parlée, c'est aussi l'amitié entre les peuples qui était soulevée, ce vendredi, pour découvrir les œuvres culturelles des deux pays, aﬁn « d'échanger, et d'apprendre des autres », a souligné le maire Julien Cornillet. Il ajoutait : « C'est une grande ﬁerté de vous recevoir ce soir, vous qui allez nous montrer votre art qui éveillera, à n'en pas douter, la curiosité des habitants de la ville et de l'agglo ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2825951/image_5028204_27717337.jpg