Une nouvelle enquête affirme la confiance des cliniciens envers l'IA pour améliorer les résultats des patients, à mesure que la demande d'endoscopie continue de croître

Une enquête auprès d'endoscopistes, d'infirmières et de chirurgiens en gastro-entérologie travaillant au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne a été réalisée par le SERMO, un réseau clinique mondial, pour le compte de Fujifilm. Plus de sept personnes interrogées sur dix ont affirmé que la technologie de l'IA améliorera les résultats chez les patients (71 %), et un nombre similaire (69 %) a déclaré qu'elle augmentera l'efficacité de leur travail. [4]

Le choix des médecins concernant les outils à leur disposition pour les interventions s'avère important par presque tous les sondés (94 %), et 80 % ont déclaré qu'ils seraient plus enclins à utiliser un système doté de capacités en matière d'IA que sans.[5]

La demande pour les services d'endoscopie est en hausse[6] et les réponses à l'enquête reflètent les défis constants auxquels l'Europe est confrontée : les délais d'attente des patients (19 %), la demande croissante des interventions (17 %) et le taux de détection des lésions difficiles à trouver (17 %) représentent les principales.[7]

La recherche a montré que chaque augmentation de 1 % du taux de détection des adénomes pourrait se traduire par une diminution de 3 % du risque de cancer colorectal[8], une maladie qui tue environ 228 000 Européens chaque année[9]. Les médecins ont fait état de leur grande confiance envers la capacité de l'IA à réduire le nombre de lésions manquées (70 %) et à accroître la capacité de diagnostic (72 %), plus de la moitié affirmant qu'ils gagneront en confiance dans la prise de décision clinique (58 %) et qu'elle contribuera à normaliser la pratique (54 %).[10]

Les médecins ont également reconnu les avantages supplémentaires liés à l'utilisation de l'IA en endoscopie en termes d'efficacité potentielle créée ; près de la moitié d'entre eux ont convenu que l'IA permettra de réaliser des économies en réduisant le nombre de biopsies et de chirurgies inutiles (49 %), et plus d'un tiers d'entre eux ont déclaré que cela aiderait à réduire les délais d'attente pour les patients (34 %).[11]

Mat Tallis, directeur des activités européennes chez Fujifilm EU, a expliqué :

« Les résultats de l'enquête montrent que les médecins ont une grande confiance en l'intelligence artificielle pour obtenir de meilleurs résultats pour leurs patients, à un moment où les systèmes de soins de santé du monde entier subissent de plus en plus de pression.

Très récemment, nous avons lancé CAD EYE, le premier logiciel de notre gamme de technologies Eluxeo Ultra, utilisant l'IA basée sur l'apprentissage profond. Il offre une assistance améliorée aux utilisateurs de notre système Eluxeo existant afin de proposer notre pack le plus exhaustif aux endoscopistes. »

Le professeur Coron, gastro-entérologue et hépatologue à l'Institut des maladies de l'appareil digestif à Nantes, a déclaré :

« Ayant eu le privilège d'essayer un certain nombre de différentes technologies d'IA au cours des dernières années, je suis conscient que toutes les technologies ne se valent pas. Cependant, je peux confirmer avec certitude que des produits plus avancés comme le CAD EYE de Fujifilm ont découvert des petites lésions que moi, spécialiste dans ce domaine depuis plus de 20 ans, n'aurais pas vues autrement.

Ces résultats indiquent qu'avec le temps, une IA de haute qualité sera non seulement souhaitée, mais considérée comme nécessaire pour fournir les meilleurs soins à chaque patient dans chaque salle d'opération. »

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS

À propos de FUJIFILM Europe GmbH

FUJIFILM Europe GmbH (Düsseldorf, Allemagne) est le siège stratégique de la région et soutient les entreprises du groupe en Europe en élaborant des stratégies marketing et d'entreprise. Les entités de Fujifilm opèrent dans plus de 50 entreprises et succursales du groupe en Europe et emploient environ 4 500 personnes impliquées dans la recherche et le développement, la fabrication, la vente et le service. Partout en Europe, elles desservent un éventail de secteurs, notamment ceux de la technologie médicale, des systèmes graphiques, des matériels électroniques, des produits chimiques, des dispositifs optiques, des supports d'enregistrement et de la photographie. Au cours de la dernière décennie, l'entreprise s'est concentrée plus intensément sur les soins de santé, et est désormais forte d'une expérience de plus de 80 ans en imagerie médicale. Aujourd'hui, Fujifilm fournit toute la gamme des soins aux patients, de la prévention aux diagnostics et aux solutions thérapeutiques. La recherche et le développement en médecine, en biopharmaceutique et en médecine régénérative font partie du portefeuille unique de Fujifilm.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.fujifilm.eu .

À propos d'Eluxeo Ultra

Eluxeo Ultra de Fujifilm est l'une des premières plates-formes d'endoscopie à détecter et caractériser les lésions en temps réel. Il améliore notre système Eluxeo existant en intégrant CAD EYE, notre puissante technologie d'IA afin de proposer un pack complet aux endoscopistes. Ce n'est que le premier ajout à la famille de technologies Eluxeo Ultra. La plate-forme Eluxeo Ultra hébergera une série d'outils et de technologies à mesure qu'ils évolueront, de sorte que le meilleur système d'endoscopie de Fujifilm pour les patients d'aujourd'hui le restera demain. La plate-forme Eluxeo Ultra a été présentée sur le site Endoscopy On Air , la plate-forme virtuelle pour l'éducation, la diffusion et les débats en direct sur les dernières innovations relatives à l'endoscopie.

