Une nouvelle étude met en évidence la supériorité de MatriDerm® dans la cicatrisation des plaies

BILLERBECK, Allemagne, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG a le plaisir d'annoncer la publication d'une nouvelle étude dans l'International Wound Journal intitulée « Comparaison des interactions des échafaudages cellulaires dans une matrice de plaie biologique et synthétique ». Cette recherche souligne les avantages de MatriDerm®, une matrice dermique biologique, par rapport aux alternatives synthétiques dans les applications de cicatrisation des plaies.

L'étude, dirigée par le Prof. JP. Hong, le Dr J. Maitz et le Dr M. Mörgelin, démontre que MatriDerm® facilite l'adhésion, la prolifération et la différenciation cellulaires supérieures, conduisant à une régénération tissulaire et à une cicatrisation des plaies plus efficaces. De plus, la structure naturelle de MatriDerm®, composée de collagène natif et d'élastine, entraîne une immunogénicité plus faible, minimisant les réactions inflammatoires indésirables par rapport aux matrices synthétiques.

« MatriDerm® reproduit étroitement l'architecture de la matrice extracellulaire native, fournissant un environnement optimal pour la prolifération cellulaire essentielle à la régénération des tissus », a déclaré le professeur Hong, auteur principal de l'étude. « Ce biomimétisme, moins prononcé dans les alternatives synthétiques, met en évidence les avantages uniques des matrices biologiques dans les résultats cliniques. »

Jason Gugliuzza, senior vice-président r et chef de la division MedCare chez MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, a commenté : « Cette publication renforce la position de MatriDerm® en tant que solution dermique supérieure, offrant des avantages par rapport aux concurrents synthétiques actuellement sur le marché. Notre engagement à faire progresser la médecine régénérative est évident grâce à la recherche et à l'innovation continues.

Les résultats de cette étude devraient influencer les pratiques cliniques en fournissant un soutien fondé sur des données probantes pour l'utilisation de matrices dermiques biologiques dans le traitement des plaies. Les professionnels de la santé sont encouragés à consulter la publication complète pour comprendre les implications pour les soins aux patients.

Pour plus d'informations et pour accéder à l'étude complète, veuillez consulter :https://doi.org/10.1111/iwj.70108

À propos de MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG

MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG est un expert de premier plan dans les solutions biotechnologiques pour la régénération des tissus et la santé de la peau. À l'aide de technologies exclusives, la société développe des traitements scientifiques qui offrent des solutions efficaces et faciles à utiliser en médecine régénérative, en soins avancés des plaies et en soins professionnels de la peau.

