Une nouvelle étude TEI de Forrester révèle un retour sur investissement de 434 % et des bénéfices de plus de 5,9 millions de dollars grâce à la solution DAM de Wedia.

PARIS, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Wedia, principal fournisseur de solutions de gestion des actifs numériques (DAM) et de gestion des médias sociaux (Iconosquare), a annoncé aujourd'hui une étude Total Economic Impact™ (TEI) de Forrester Consulting mettant en évidence un remarquable retour sur investissement de 434 % et des améliorations opérationnelles substantielles grâce à la solution DAM de Wedia.

Les entreprises utilisent des plateformes DAM pour organiser, partager et distribuer des actifs numériques tels que des vidéos, des images et des modèles de marketing. La solution DAM de Wedia aide les clients à gérer ces complexités, favorisant la réalisation des objectifs en matière de marketing, de ventes et de notoriété de la marque. Intégrant des innovations telles que l'IA générative, la plateforme de Wedia stocke de manière fiable de grands volumes de contenu, répondant ainsi aux besoins évolutifs des entreprises internationales.

Basé sur quatre entretiens avec des clients, le rapport TEI de Forrester analyse les avantages financiers et stratégiques obtenus grâce à la solution DAM de Wedia.

Les principales conclusions sont les suivantes :

5,98 millions de dollars d'économies : la gestion des droits numériques et les capacités de modélisation réduisent les coûts de création et de stockage des actifs.

la gestion des droits numériques et les capacités de modélisation réduisent les coûts de création et de stockage des actifs. Un délai de mise sur le marché réduit de 40 % : l'amélioration de l'accessibilité des actifs et la rationalisation des flux de travail ont permis d'accélérer le lancement des projets et des produits.

l'amélioration de l'accessibilité des actifs et la rationalisation des flux de travail ont permis d'accélérer le lancement des projets et des produits. 2,9 millions de dollars de nouveaux débouchés commerciaux : l'amélioration de l'efficacité du marketing a conduit à de nouvelles sources de revenus.

l'amélioration de l'efficacité du marketing a conduit à de nouvelles sources de revenus. Une amélioration de la cohérence de la marque : la gestion centralisée a permis d'assurer la cohérence du message de la marque sur tous les canaux.

la gestion centralisée a permis d'assurer la cohérence du message de la marque sur tous les canaux. Une amélioration de l'expérience de l'utilisateur : des fonctionnalités telles que l'authentification unique et l'autoréglage ont permis d'accroître l'efficacité et la satisfaction des utilisateurs.

des fonctionnalités telles que l'authentification unique et l'autoréglage ont permis d'accroître l'efficacité et la satisfaction des utilisateurs. Une atténuation des risques : une visibilité claire des droits d'auteur réduit les risques juridiques et techniques.

Principaux indicateurs :

Retour sur investissement : 434 %

434 % Période de récupération : moins de six mois

« Les conclusions de Forrester confirment l'impact transformateur de notre solution sur les clients », a déclaré Nicolas Boutet, PDG de Wedia. « Ce rapport souligne le retour sur investissement et les avantages opérationnels puissants que notre solution DAM apporte aux entreprises du monde entier. »

Pour télécharger l'étude TEI de Forrester dans son intégralité, rendez-vous sur le site : Étude TEI Wedia.

À propos de Wedia

Le groupe Wedia, coté sur Euronext Growth, est un fournisseur mondial de SaaS spécialisé dans la gestion des actifs numériques et des médias sociaux. Grâce à ses offres Wedia et Iconosquare, le groupe permet aux spécialistes du marketing, aux communicateurs et aux responsables des médias sociaux de créer, de distribuer et d'évaluer efficacement le contenu numérique. Au service de 4 500 clients dans 120 pays, Wedia a bénéficié de la confiance de Decathlon, Universal, Merck, la NASA, et a été reconnue par Gartner et Forrester. Basée en France, avec des bureaux en Allemagne et au Canada, Wedia a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de près de 14 millions d'euros, dont 80 % en mode SaaS.

Contact Lynn Klemke, responsable des événements et des relations publiques

[email protected]

+33 (0)1 44 64 87 87