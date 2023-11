Une parade électrique de drones et un nouveau spectacle pour un début d'année haut en couleurs à Disneyland® Paris

MARNE-LA-VALLÉE, France, 20 novembre 2023 /PRNewswire/ -- « Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur » - cette citation culte de Peter Pan (1953) prendra plus que jamais tout son sens à partir du 8 janvier 2024 au Parc Disneyland. En effet, les visiteurs pourront commencer l'année de la meilleure des manières avec la Symphonie des Couleurs Disney, une série de nouveautés lancées progressivement au fil des semaines et permettant d'ajouter une bonne dose de couleurs à la grisaille hivernale du début d'année. Au programme : une nouvelle séquence nocturne de drones, un nouveau spectacle de jour et des décorations inédites !

Visuel artistique de l’une des scènes de Disney Electrical Sky Parade, le nouveau spectacle de drones de Disneyland

Une parade électrique dans le ciel grâce à une nouvelle séquence de drones

Dès le 8 janvier 2024*, la Symphonie des Couleurs Disney commencera en fanfare pour les visiteurs, avec « Disney Electrical Sky Parade »**, leur donnant l'opportunité de découvrir dans le ciel… une parade nocturne de drones dans le ciel ! Cette prouesse sera rendue possible grâce à une nouvelle séquence nocturne exceptionnelle combinant fontaines, lumières, projections et chorégraphies de drones. Le temps d'un moment, le ciel se transformera en une palette de couleurs, grâce à ces illuminations multicolores au-dessus du Château de la Belle au Bois Dormant.

* jusqu'au 30 septembre 2024

Un nouveau spectacle de jour célébrant l'animation Disney et Pixar

Dès le 10 février 2024*, les visiteurs pourront vivre un moment musical et coloré, à l'occasion d'un nouveau spectacle de jour débordant d'énergie et célébrant les films d'animation Disney et Pixar.

La musique jouera un rôle central en donnant le rythme à cette célébration, alliant à la fois deux musiques originales et un mashup*** de nombreuses chansons Disney et Pixar iconiques, dans des versions spécialement arrangées.

* jusqu'au 30 septembre 2024 ** Un Million de Couleurs *** compilation

De nouvelles décorations féeriques sur Main Street, U.S.A.

Passage incontournable lors d'une visite au Parc Disneyland, Main Street, U.S.A. accueillera dès le 10 février 2024* de toutes nouvelles décorations colorées

