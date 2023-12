UNE PIANISTE LITUANIENNE CÉLÉBRE LA LIBÉRATION DE SA FAMILLE DE LA RÉPRESSION RUSSE AVEC UN ALBUM DE CHEFS-D'ŒUVRE DE NOËL

« Tout simplement magique... exemplaire... parfait. C'est un cadeau à part entière. »

Colin Clarke (Londres), Fanfare Magazine

BOSTON, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- A Concert Piano Christmas at Boston Symphony Hall est une splendide compilation de chansons de Noël populaires et de classiques orchestraux revisités au piano, par la pianiste lituanienne Rasa Vitkauskaite , de renommée internationale et lauréate de nombreux prix. Dans un mélange parfait de maîtrise classique et de tradition festive, Rasa propose une nouvelle interprétation étincelante de ces classiques de Noël enregistrés par Brad Michel, quatre fois lauréat d'un Grammy Award, au Boston Symphony Hall, une salle de renommée mondiale. Last Light Productions, LLC est le producteur exécutif de l'album.

A Concert Piano Christmas at Boston Symphony Hall featuring pianist Rasa Vitkauskaite album cover Pianist Rasa Vitkauskaite. Photo by Lisa-Marie Mazzucco Pianist Rasa Vitkauskaite. Photo by Lisa-Marie Mazzucco

Rasa est fière d'être originaire de Lituanie, où sa famille a subi une longue histoire de persécution et d'oppression soviétiques : sa mère est née en exil en Sibérie dans une famille de déportés politiques, et son père faisait partie du bouclier humain non armé qui a défendu la Lituanie contre la tentative de prise de contrôle par les Russes peu après la déclaration d'indépendance de la Lituanie en 1990.

Si le régime soviétique s'était installé, Rasa, comme ses grands-parents avant elle, n'aurait pas été autorisée à célébrer ouvertement Noël, et encore moins à enregistrer cet album. Rasa soutient ardemment la lutte en faveur de l'Ukraine et promeut la paix par le biais de ses spectacles. Elle a également reçu une bourse Kathryn Wasserman Davis pour une tournée de concerts en faveur de la paix en Israël.

Membre de la prestigieuse liste des artistes Steinway, Rasa est depuis longtemps la pianiste principale de l'Orchestre philharmonique de Boston, acclamée par la critique. Elle a publié de nombreux enregistrements de concertos, de récitals et de musique de chambre en solo, qui ont été très appréciés, et s'est produite dans plus de 30 pays à travers le monde. Rasa a été saluée pour son « art d'une sensibilité poétique et observatrice » (Gramophone) et son « pianisme étincelant » (Fanfare). Son CD 2021, qui comprend le concerto n° 20 en ré mineur de Mozart et le concerto n° 3 en do mineur de Beethoven, a été qualifié de comparable à l'enregistrement légendaire de Rudolf Serkin avec Leonard Bernstein et l'Orchestre philharmonique de New York.

L'équipe de production de A Concert Piano Christmas at Boston Symphony Hall comprend également le producteur Jonathan Cohler et le graphiste John Godfrey.

De la valse des fleurs de Tchaïkovski (tirée de « Casse-Noisette ») à Santa Claus is Comin' to Town, ce jubilé ravit et enflamme l'esprit de Noël. Rasa transforme ces classiques des fêtes en chefs-d'œuvre de classe mondiale qui marient la majesté et la joie de la saison de Noël à une variété de styles musicaux populaires.

En vente, en téléchargement et en streaming sur Amazon , Spotify , Apple Music et d'autres distributeurs.

