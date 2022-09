Une réforme et une innovation pilotes ininterrompues marquent le 1er anniversaire du Plan Qianhai

SHENZHEN, Chine, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- En tant que « terrain d'essai » pour la Chine dans l'approfondissement global de la réforme et de l'ouverture, Qianhai a fait preuve d'un solide élan de développement depuis que le Plan d'approfondissement global de la réforme et de l'ouverture de la zone de coopération industrielle de services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong (Plan Qianhai) a été publié par le gouvernement central chinois le 6 septembre de l'année dernière.

La vitalité du développement de Qianhai est constamment présentée au monde grâce à une ouverture en grand. Au cours du premier semestre de cette année, l'utilisation réelle des capitaux étrangers dans la zone s'est élevée à 3,53 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 17,4 % par rapport à l'année précédente, selon l'Autorité de Qianhai.

Qianhai a fait de plus grands progrès dans la réforme et l'innovation pilotes au cours de l'année dernière. « Qianhai se caractérise par la réforme et l'innovation pilotes », a déclaré Xu Weiyu, directeur principal de Shenzhen Qianhai PwC Business Consulting Services Co., Limited.

La coopération entre Shenzhen et Hong Kong s'est approfondie. En effet, l'autorité et les services financiers de Qianhai et le bureau du Trésor de la région administrative spéciale de Hong Kong (FSTB) ont récemment lancé un programme de 18 mesures soutenant le développement du capital-risque dans la région. En lançant des politiques et des mesures pilotes de coopération, Qianhai a mis en place 725 innovations institutionnelles dans les domaines de l'investissement, du commerce, de la finance et de l'état de droit, parmi lesquelles 65 ont été reproduites pour être utilisées à l'échelle nationale.

Le plan Qianhai est largement considéré comme une nouvelle opportunité pour le développement de Qianhai et une bonne fenêtre pour améliorer la coopération entre Shenzhen et Hong Kong. Qianhai ne se limite pas à une « extension géographique » mais a également procédé à une « expansion politique ».

En juillet de cette année, la Standard Chartered Bank a créé la Standard Chartered Private Equity Fund Management (Shenzhen) Co., Ltd. à Qianhai, et le représentant légal de la société, Lin Ximing, a déclaré qu'à l'avenir, grâce à l'environnement avantageux de Qianhai, de plus en plus d'institutions étrangères entreront sur le continent par Qianhai.

« Tant la conception que la mise en œuvre des politiques ont révélé une orientation vers le développement et la facilitation des industries, ainsi les entreprises ont pu faire des affaires avec facilité et confiance », a déclaré Owen Wang, vice-président de la Greater Bay Area de Li & Fung Qianhai Supply Chain Management (Guangdong) Co., Ltd, une entreprise financée par Hong Kong.

Grâce au double avantage de la zone de libre-échange et de la zone sous douane complète, la chaîne d'approvisionnement de Li & Fung gère et exploite actuellement des entrepôts d'une superficie de plus de 100 000 mètres carrés à Qianhai et a mis en place des centres de commerce de service et de chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale ou en Asie-Pacifique pour un certain nombre de marques internationales bien connues. Selon Wang, les politiques mises en place à Qianhai sont « conformes au développement industriel ». Grâce à ces politiques, les projets de l'industrie logistique peuvent être « efficacement connectés » dès leur mise en œuvre et le dédouanement est « rapide et fluide ».

Il ne fait aucun doute que Qianhai s'ouvre de plus en plus à l'international. Au cours de l'année écoulée, Qianhai a lancé de nombreuses innovations et programmes pilotes : prendre l'initiative de réaliser un système de notification et d'engagement pour l'approbation de l'activité d'affectation de marins à l'étranger, organiser le Forum de la technologie et de l'innovation de la jeunesse de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), réaliser le programme pilote de connexion transfrontalière de gestion de patrimoine (WMC) dans la région de la Grande Baie (GBA) de Guangdong-Hong Kong-Macao, la mise en œuvre de neuf politiques de soutien apportant des avantages tangibles à Hong Kong, la construction du Centre d'arbitrage international de la GBA, l'organisation de l'Union de l'innovation chinoise de la GBA, la construction de la liaison électronique Qianhai-Hong Kong-Macao et la mise en place d'un ensemble de 100 services à guichet unique pour les talents internationaux, etc.

SOURCE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone