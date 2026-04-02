Une technologie performante pour la cuisine et la maison : SILVERCREST et Andre Agassi conjuguent haute technologie et précision du geste

Aux côtés de la marque de cuisine et de maison SILVERCREST, Andre Agassi montre comment une technologie performante peut simplifier le quotidien

NECKARSULM, Deutschland, 2 avril 2026 /PRNewswire/ -- SILVERCREST, la marque de Lidl dédiée à la cuisine et à la maison, se lance à l'international avec une nouvelle identité de marque indépendante. Dans le cadre de cette évolution, SILVERCREST annonce un partenariat avec Andre Agassi. L'ancien numéro un mondial de tennis, huit fois vainqueur de tournois du Grand Chelem et cuisinier amateur passionné, devient l'égérie de la toute première campagne publicitaire de la marque. Sous la signature "Makes your life easy" (« vous facilite la vie ») SILVERCREST propose une large gamme de produits.

Aux côtés de la marque de cuisine et de maison SILVERCREST, Andre Agassi montre comment une technologie performante peut simplifier le quotidien.

SILVERCREST est la marque représentant l'univers « Cuisine & Maison », l'un des six univers thématiques nouvellement définis, chacun porté par une marque référente. Cette organisation permet à Lidl de structurer clairement son offre non alimentaire et d'offrir aux clients davantage de repères et d'inspiration lors de leurs parcours d'achats.

SILVERCREST propose un accès simple et convivial à une technologie performante et intuitive, qui accompagne les utilisateurs dans leurs tâches du quotidien, en cuisine comme à la maison. Grâce à une gamme étendue, SILVERCREST s'impose déjà comme la marque n°1 des appareils de cuisine et d'électroménager en Europe. Son produit phare, le robot culinaire SILVERCREST Monsieur Cuisine, s'est imposé ces dernières années comme un véritable best-seller de la gamme à la fois design et intelligent. La marque met l'accent sur une utilisation intuitive et une qualité éprouvée, au meilleur prix.*

En tant que partenaire de la marque SILVERCREST, Andre Agassi sait que, sur un court de tennis comme à la maison, la précision technique et l'intuition humaine font toute la différence. Ancien athlète professionnel et cuisinier amateur passionné, il accorde une place essentielle à une alimentation équilibrée. En tant que père de famille, il s'appuie sur des appareils de cuisine performants et faciles à utiliser pour tester de nouvelles recettes avec ses enfants et ses amis, tout en intégrant des habitudes saines à son quotidien. Sa passion pour le plaisir de bien manger et pour une technologie intelligente fait de lui l'ambassadeur idéal de SILVERCREST.

La campagne propose une lecture humoristique du quotidien à la maison. Les produits SILVERCREST y sont mis en scène à travers le regard des deux animaux de compagnie d'Andre Agassi et de son épouse Stefanie Graf. Leurs « voix» donnent naissance à un dialogue complice entre chien et chat, qui accompagne les gestes du quotidien d'Andre Agassi — cuisine, repassage, ménage. Si le chien incarne son admirateur le plus fidèle, le chat, plus espiègle, ponctue les scènes d'un humour pince-sans-rire teinté d'ironie. Découvrir le film de la campagne en cliquant ici : https://youtu.be/lWQSjRVVKFI.

« Tout au long de ma vie, sur le court comme en dehors, j'ai appris à quel point la réussite repose sur la capacité à s'entourer de la meilleure équipe possible. C'est exactement ce que SILVERCREST m'apporte au quotidien : une technologie intelligente et facile à utiliser, qui, par exemple, me permet de préparer un petit-déjeuner sain pour ma famille tout en participant aux tâches de la maison. Mon partenariat avec SILVERCREST me correspond parfaitement, car la marque se concentre sur des domaines où la technologie moderne fait réellement la différence. La vie peut être exigeante, mais SILVERCREST contribue à la rendre plus simple me laissant davantage de temps pour ce qui compte vraiment : passer du temps avec les personnes qui me sont chères. » déclare Andre Agassi.

Avec SILVERCREST, Lidl poursuit l'objectif de rendre accessibles à tous des technologies qui facilitent le quotidien. Les produits, faciles à utiliser grâce à des commandes intuitives, se distinguent également par leurs performances élevées. La campagne met en avant plusieurs produits phares de la gamme actuelle, notamment une friteuse à air chaud, des ustensiles spécifiques de cuisine, un système de repassage vapeur et un aspirateur sans fil.

Jens Thiemer, Chief Customer Officer chez Lidl International, explique : « Nous développons de manière continue nos marques propres pour en faire des marques référentes, synonymes de qualité et de confiance dans leurs univers. Après PARKSIDE et CRIVIT, nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape avec SILVERCREST : rendre accessible à tous une technologie intuitive et performante pour la cuisine et la maison, et inscrire le progrès technologique dans le quotidien. Qu'il s'agisse d'une cuisine partagée en colocation ou d'un premier logement, les produits SILVERCREST sont conçus pour être présents là où les besoins se font sentir. Notre ambition est de permettre à chacun de profiter d'un quotidien plus simple et d'un mode de vie plus conscient. Le choix d'Andre Agassi, athlète d'exception reconnu pour sa maîtrise technique et passionné de cuisine, de s'associer à SILVERCREST, illustre à nos yeux la reconnaissance de notre exigence en matière de qualité et de technologie intelligente, pensée pour les usages du quotidien. »

La campagne omnicanale de SILVERCREST est lancée le 28 mars 2026 avec un déploiement média d'envergure. La marque bénéficiera d'une visibilité internationale grâce à sa présence sur ses propres canaux, notamment le site SILVERCREST et ses réseaux sociaux. Pour en savoir plus et accéder à aux contenus sur SILVERCREST :

Site web : www.my-silvercrest.com/fr/campagne

YouTube: https://youtu.be/lWQSjRVVKFI

Instagram: @silvercrest_fr

Facebook: @silvercrestFR

Lidl conjugue stratégie de marque et attentes des clients avec six univers thématiques nouvellement définis. L'enseigne poursuit ainsi son évolution pour devenir un fournisseur de confiance répondant aux besoins de ses clients dans le secteur non alimentaire : cuisine & maison (SILVERCREST), bricolage & jardinage (PARKSIDE), sport & loisirs (CRIVIT), maison & ameublement (LIVARNO), de mode & des accessoires (esmara) et univers bébé & enfant (Lupilu). Il en résulte, pour les clients, une expérience d'achat simple et intuitive, portée par une gestion claire et orientée des gammes de produits, en magasin comme en ligne.

* Source : Euromonitor International Limited ; sur la base du volume des ventes au détail en unités en 2024, d'après une étude réalisée sur commande en mars 2025. Les petits appareils de cuisine comprennent les appareils destinés à la préparation des aliments et les petits appareils de cuisson ; les petits appareils ménagers comprennent les appareils de traitement de l'air, les petits appareils de chauffage, les fers à repasser, les appareils de soins personnels et les aspirateurs. L'Europe comprend l'Europe occidentale et l'Europe orientale, à l'exclusion de la Russie, de l'Ukraine et de la Turquie.

A propos de SILVERCREST

La marque SILVERCREST — disponible chez Lidl et Kaufland — séduit par ses technologies intelligentes qui facilitent le quotidien, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix. La marque propose une large gamme d'appareils électroménagers pour la cuisine et la maison, d'ustensiles de cuisine, de solutions de rangement et de vaisselle. En tant que partenaire qui simplifie la vie grâce à des produits fonctionnels, SILVERCREST permet de consacrer plus de temps à l'essentiel. La marque place en permanence les besoins des utilisateurs au cœur de ses priorités. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.my-silvercrest.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2948960/SILVERCREST_Andre_Agassi.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2948959/Lidl_Logo.jpg

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Lars Urban

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