Unitree Robotics présente l'agent humanoïde G1, un avatar d'IA

HANGZHOU, Chine, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 13 mai, Unitree Robotics a présenté son dernier chef-d'œuvre : l'agent humanoïde Unitree G1, un avatar d'IA ! Il a immédiatement créé la sensation dans les domaines de l'IA et de la robotique.

Unitree G1 Humanoid agent | AI avatar | Force control of dexterous hands, manipulation of all things

Le robot mesure environ 127 centimètres de hauteur et pèse environ 35 kilogrammes. Sa souplesse est plus importante que celle des personnes ordinaires et il a un potentiel de mouvement illimité. La vitesse de marche du G1 est d'environ 2 m/s. Il dispose d'une grande envergure de mouvement articulaire, avec 23 à 43 articulations, et le couple de serrage maximal des articulations peut atteindre 120 Nm. Il peut effectuer des mouvements dynamiques à charge élevée, tels que se tenir debout de manière dynamique, se plier pour s'asseoir, se tenir droit comme un bâton, etc. Parallèlement, le G1 est basé sur l'apprentissage par renforcement profond et l'entraînement par simulation, et il utilise le développement accéléré de l'IA pour se mettre à niveau et évoluer en permanence.

Le G1 peut être équipé de la main Dex3-1 en option à commande forcée. Grâce au contrôle hybride force-position, le G1 peut simuler la capacité de fonctionnement précis de la main humaine et contrôler avec précision divers objets. Qu'il s'agisse de casser des noix, de transporter des objets lourds ou d'attraper des objets fragiles comme des œufs, le G1 peut faire preuve d'une précision et d'une stabilité extrêmement élevées. Il vaut également la peine de mentionner que le robot G1 peut facilement effectuer des opérations délicates comme ouvrir des bouteilles de soda et souder. Ces tâches qui étaient considérées comme difficiles pour les machines dans le passé sont désormais devenues un jeu d'enfant sous le contrôle adroit du G1.

Le G1 est équipé du lidar Intel RealSense D435 et du lidar LIVOX-MID360 3D, qui permettent une détection et une perception à 360°. Ces capteurs fournissent une base matérielle de perception puissante, permettant au G1 de mieux comprendre son environnement proche. En outre, le module d'alimentation du G1 a une autonomie de deux heures et se démonte rapidement.

Deux versions du robot humanoïde G1 ont été lancées cette fois-ci : le G1 et le G1 EDU. Le prix du G1 est de 16 000 $. La version avancée, le G1 EDU, offre une combinaison de différentes solutions de modules, et le prix est personnalisé en fonction des différents besoins des clients. Par rapport au G1, le G1 EDU prend en charge l'installation de la main dextre à commande forcée Dex3-1, les ensembles de capteurs tactiles en option, un couple de serrage plus élevé des articulations du genou et de la charge du bras, et le module de puissance de calcul élevé NVIDIA Jetson Orin en option pour prendre en charge le développement secondaire.

Unitree a également lancé le modèle mondial de robot, fournissant une plateforme de co-création : UnifoLM (Unitree Robot Unified Large Model), permettant à chacun de créer conjointement une nouvelle ère d'agents intelligents et d'explorer des possibilités d'innovation illimitées.

Introduction : https://www.unitree.com/g1

Site Web : www.unitree.com

Contact : [email protected]