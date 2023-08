Univar Solutions et Kalsec® Inc. renforcent leur partenariat en Europe grâce à un accord élargi portant sur une vaste gamme de solutions en matière d'ingrédients alimentaires

Le nouvel accord profitera aux clients de France, de Belgique et des Pays-Bas et repose sur les relations existantes entre les deux sociétés en Europe, en Colombie et au Mexique

ROTTERDAM, Pays-Bas et KALAMAZOO, Michigan, 12 août 2023 /PRNewswire/ -- Univar B.V., une filiale d'Univar Solutions Inc. (« Univar Solutions » ou « la Société »), un important fournisseur de solutions mondiales aux utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques de spécialité, et Kalsec® Inc. un fournisseur de solutions d'ingrédients naturels pour l'industrie des aliments et des boissons, ont élargi leur accord de distribution d'ingrédients alimentaires pour inclure trois pays européens supplémentaires. Ce nouvel accord autorise Univar Solutions à distribuer exclusivement en France, en Belgique et aux Pays-Bas les produits de Kalsec dans les domaines du goût et de la sensorialité, des colorants et de la protection des aliments pour les applications salées.

Univar Solutions and Kalsec® Inc. Strengthen Partnership in Europe with Expanded Agreement for a Wide Range of Food Ingredient Solutions Univar Solutions and Kalsec® Inc. Expand Exclusive Distribution Partnership for Natural Taste & Sensory, Colors, and Food Protection Ingredient Solutions Univar Solutions

« Nous avons commencé notre collaboration avec Kalsec en 2021 pour apporter à nos clients plus de goût, de colorants naturels et de solutions antioxydantes dans une large gamme d'applications alimentaires spécialisées, et nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de développer notre partenariat sur d'autres marchés européens » a déclaré Kevin Hack, vice-président mondial des ingrédients alimentaires pour Univar Solutions. « En offrant une vaste sélection d'ingrédients naturels de qualité de Kalsec à un plus grand nombre de clients en Europe, nous contribuons à façonner l'avenir de l'alimentation en proposant des solutions innovantes et durables, en matière de développement de recettes, de portée et de distribution. »

De l'innovation en matière d'ingrédients spécialisés aux tests de recettes, les marques alimentaires de toutes tailles se tournent vers Foodology by Univar Solutions pour les aider à relever les défis du développement de produits. Les scientifiques internes compétents de l'organisation renouvellent et développent des formules pour améliorer l'efficacité des produits par le biais de leurs centres de solutions alimentaires et de leurs cuisines laboratoires, tout en travaillant à la réalisation de l'objectif de l'entreprise consistant à préserver la santé, l'alimentation, la salubrité et la sécurité de nos communautés. Univar Solutions soutient les dernières tendances alimentaires telles que l'étiquetage propre, les alternatives végétales et les ingrédients sains, et s'engage pleinement à adopter des pratiques durables et à atteindre ses objectifs en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

« Kalsec est une entreprise mondiale qui sert des clients de l'industrie alimentaire en Europe depuis plus de 27 ans », a expliqué James Smith, vice-président et directeur général de Kalsec pour l'Europe. « Le développement de notre partenariat paneuropéen avec Univar Solutions nous permet de tirer parti de nos capacités communes en termes d'assistance technique et de personnel, pour offrir à de nouveaux clients des solutions plus naturelles et plus durables ainsi qu'une expertise locale. Nous sommes heureux de travailler avec un partenaire qui partage nos valeurs en matière de chaîne d'approvisionnement et qui nous aide à soutenir notre objectif de libérer le potentiel des personnes, de la nature et de la science pour nourrir le monde. »

Avec cette autorisation renforcée, Univar Solutions continue d'étoffer son portefeuille d'ingrédients, travaillant déjà en étroite collaboration avec Kalsec au Mexique, en Colombie et dans des pays européens tels que la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark, l'Irlande, le Royaume-Uni et la Pologne. Univar Solutions s'engage à travailler avec des fournisseurs de premier plan comme Kalsec, une entreprise certifiée B Corp, qui répond aux normes vérifiées les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité. L'ajout des produits innovants de Kalsec apporte une gamme d'ingrédients au portefeuille de spécialités d'Univar Solutions pour les fabricants d'aliments et de boissons à la pointe de l'industrie et des tendances culinaires. Les produits de Kalsec sont dérivés d'herbes, d'épices et de légumes naturels et sont traduits en extraits liquides faciles à utiliser.

Pour plus d'informations sur les ingrédients alimentaires d'Univar Solutions, consultez le site univarsolutions.com/foodology .

Pour plus d'informations sur le portefeuille de solutions de Kalsec et son engagement à libérer le potentiel des personnes, de la nature et de la science pour nourrir le monde, consultez le site kalsec.com .

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d'ingrédients de spécialité, représentant un portefeuille de premier plan des principaux producteurs mondiaux. Avec la plus grande flotte de transport privé et la plus grande force de vente technique de l'industrie, un savoir-faire logistique inégalé, une connaissance approfondie du marché et de la réglementation, le développement de formulations et de recettes et des outils numériques de pointe, la Société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com .

À propos de Kalsec® Inc.

Kalsec® Inc. offre des solutions innovantes en matière de goût et de sensorialité, de protection naturelle des aliments, de colorants naturels et de techniques avancées relatives au houblon pour les industries de l'alimentation et des boissons. Nous capturons le meilleur de ce que la nature a à offrir et utilisons plus de 60 ans d'expérience et d'innovation à la pointe de l'industrie pour rendre les produits alimentaires et les boissons plus beaux, plus savoureux et plus durables. Entreprise familiale basée à Kalamazoo (Michigan) depuis 1958, Kalsec dispose de bureaux régionaux, de laboratoires et d'équipes de vente en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. En tant que société certifiée B Corp, Kalsec prend des décisions éthiques et durables au service de ses clients, de ses employés, des communautés et de l'environnement. Nous sommes fiers d'utiliser notre entreprise comme une force pour le bien. Pour plus d'informations, consultez www.kalsec.com .

