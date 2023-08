Univar Solutions en Kalsec® Inc. versterken partnerschap in Europa met uitgebreide overeenkomst voor een breed scala aan oplossingen voor voedingsingrediënten

Nieuwe overeenkomst komt ten goede aan klanten in Frankrijk, België en Nederland en bouwt voort op de bestaande relatie van de bedrijven in Europa, Colombia en Mexico

ROTTERDAM, Nederland en KALAMAZOO, Michigan, 11 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Univar BV, een dochteronderneming van Univar Solutions Inc. ("Univar Solutions" of "het bedrijf"), een toonaangevende wereldwijde leverancier van oplossingen voor gebruikers van gespecialiseerde ingrediënten en chemicaliën, en Kalsec® Inc., een leverancier van oplossingen voor natuurlijke ingrediënten voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, hebben hun distributieovereenkomst voor voedselingrediënten uitgebreid met drie extra Europese landen. De nieuwe overeenkomst machtigt Univar Solutions om Kalsecs oplossingen voor natuurlijke smaak en waarneming, kleurstoffen en voedselbeschermingsingrediënten voor hartige toepassingen exclusief te distribueren in Frankrijk, België en Nederland.

Univar Solutions and Kalsec® Inc. Strengthen Partnership in Europe with Expanded Agreement for a Wide Range of Food Ingredient Solutions Univar Solutions and Kalsec® Inc. Expand Exclusive Distribution Partnership for Natural Taste & Sensory, Colors, and Food Protection Ingredient Solutions Univar Solutions

"We zijn onze reis met Kalsec in 2021 begonnen om onze klanten meer smaak, natuurlijke kleurstoffen en antioxidantoplossingen te bieden voor een breed scala aan speciale voedseltoepassingen. We zijn dan ook verheugd dat we de kans krijgen om ons partnerschap in meer Europese markten te laten groeien", aldus Kevin Hack, Global Vice President of food ingredients bij Univar Solutions. "Door een uitgebreide selectie van Kalsecs hoogwaardige, natuurlijke ingrediënten aan meer klanten in Europa aan te bieden, helpen we de toekomst van voedsel vormgeven door innovatieve en duurzame oplossingen, receptontwikkeling, bereik en distributie te verstrekken."

Van de innovatie van speciale ingrediënten tot het testen van recepten wenden voedingsmiddelenmerken van elke omvang zich tot Foodology by Univar Solutions voor hulp bij het aanpakken van uitdagingen op het gebied van productontwikkeling. De uitstekend geïnformeerde interne wetenschappers van de organisatie vernieuwen en ontwikkelen formules om de doeltreffendheid van producten te verbeteren via haar Food Solution Centers en testkeukens. Tegelijk werken ze naar het doel van het bedrijf toe om onze gemeenschappen gezond, gevoed, schoon en veilig te houden. Univar Solutions ondersteunt de nieuwste voedingstrends zoals clean label, plantaardige alternatieven en gezonde ingrediënten. Het zet zich volledig in voor duurzame praktijken en het behalen van zijn doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG).

"Kalsec is een wereldwijd bedrijf dat al meer dan 27 jaar klanten in de voedselproductie in Europa bedient", aldus James Smith, Vice President and Managing Director - Europe, bij Kalsec. "Door onze pan-Europese samenwerking met Univar Solutions te laten groeien kunnen we gebruikmaken van onze gezamenlijke technische en personele ondersteuningscapaciteiten om meer klanten te voorzien van meer natuurlijke en duurzame oplossingen en lokale expertise. We zijn verheugd om samen te werken met een partner die onze waarden op het gebied van toeleveringsketeninkoop deelt en ons doel ondersteunt om het potentieel van mensen, de natuur en wetenschap te ontsluiten om de wereld te voeden."

Met deze uitgebreide machtiging versterkt Univar Solutions zijn ingrediëntenportfolio verder, terwijl het al nauw samenwerkt met Kalsec in Mexico, Colombia en Europese landen zoals Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Univar Solutions zet zich in om samen te werken met vooraanstaande leveranciers zoals Kalsec, een gecertificeerde B Corp, die voldoet aan de hoogste geverifieerde normen op het gebied van sociale en milieuprestaties, transparantie en verantwoordelijkheid. Met de toevoeging van de innovatieve producten van Kalsec wordt Univar Solutions' leidende specialiteitenportfolio voor voedsel- en drankenproducenten aangevuld met een reeks ingrediënten op het snijvlak van industriële en culinaire trends De producten van Kalsec zijn afgeleid van natuurlijke kruiden, specerijen en groenten en worden omgezet in gebruiksvriendelijke vloeibare extracten.

Ga voor meer informatie over de voedingsingrediëntenactiviteiten van Univar Solutions naar univarsolutions.com/foodology .

Voor meer informatie over Kalsecs oplossingenportfolio en zijn toewijding om het potentieel van mensen, natuur en wetenschap te ontsluiten om de wereld te voeden ga naar kalsec.com .

Over Univar Solutions

Univar Solutions is wereldwijd een toonaangevende distributeur van grondstoffen en speciale chemicaliën en ingrediënten, en vertegenwoordigt een eersteklas portfolio van 's werelds toonaangevende producenten. Met de grootste particuliere transportwagenpark en het grootste aantal technische verkopers in deze bedrijfstak, de ongeëvenaarde logistieke expertise, de gedegen kennis van afzetmarkt en regelgeving, de ontwikkeling van formuleringen en recepten, en toonaangevende digitale tools, is het bedrijf goed gepositioneerd om op maat gemaakte oplossingen en diensten met toegevoegde waarde aan een breed scala aan markten, sectoren en toepassingen te bieden. Tijdens het vervullen van zijn doel om samenlevingen gezond, gevoed, schoon en veilig te houden, zet Univar Solutions zich in om klanten en leveranciers te helpen innoveren en zich te concentreren op samen groeien. Ga voor meer informatie naar univarsolutions.com .

Over Kalsec® Inc.

Kalsec® Inc biedt innovatieve smaak en waarneming, natuurlijke voedselbescherming, natuurlijke kleurstoffen en geavanceerde hopoplossingen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Wij vatten het beste dat de natuur te bieden heeft en bogen op meer dan zestig jaar ervaring en toonaangevende innovatie om voedingsmiddelen en dranken er beter uit te laten zien, beter te laten smaken en langer mee te laten gaan. Kalsec, een familiebedrijf met hoofdkantoor in Kalamazoo, Michigan sinds 1958, heeft regionale kantoren, laboratoria en verkoopteams in Noord-Amerika, Europa en Azië. Als gecertificeerde B Corp neemt Kalsec ethische en duurzame beslissingen die onze klanten, werknemers, gemeenschappen en het milieu ten goede komen. We zijn er trots op dat we ons bedrijf gebruiken als een kracht om goed te doen. Ga voor meer informatie naar www.kalsec.com .

Toekomstgerichte verklaringen en informatie

Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen, zoals deze term wordt gedefinieerd in Sectie 27A van de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd en Sectie 21E van de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd door de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Toekomstgerichte verklaringen kunnen over het algemeen worden geïdentificeerd aan de hand van woorden zoals "gelooft", "verwacht", "kan", "zal", "zou moeten", "zou kunnen", "zoekt", "beoogt", "is van plan", "schat", "anticipeert" of andere vergelijkbare termen. Alle toekomstgerichte verklaringen in deze mededeling worden gekwalificeerd door deze waarschuwende taal.

Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden, waarvan vele daarvan buiten de controle van het bedrijf liggen. Mogelijke factoren die van invloed kunnen zijn op dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn onder andere: de algemene economische omstandigheden, met name schommelingen in de industriële productie en consumptie en de timing en omvang van economische malaises; significante veranderingen in de bedrijfsstrategieën van producenten of in de activiteiten van klanten; verhoogde concurrentiedruk, onder meer ten gevolge van consolidatie van concurrenten; potentiële verstoringen van de toeleveringsketen; significante veranderingen in de prijsstelling, vraag en beschikbaarheid van chemicaliën; mogelijke cyberbeveiligingsincidenten, waaronder beveiligingsinbreuken; de schuldenlast van het bedrijf, de beperkingen opgelegd door, en kosten in verband met, zijn schuldinstrumenten, en zijn vermogen om aanvullende financiering te verkrijgen; het brede spectrum van wet- en regelgeving waaraan het bedrijf is onderworpen, waaronder uitgebreide wet- en regelgeving op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid en wijzigingen in belastingwetten; een onvermogen om voldoende werkkapitaal te genereren; transportgerelateerde uitdagingen, waaronder stijgingen van transport- en brandstofkosten, veranderingen in de relatie van het bedrijf met externe transportbedrijven en het vermogen om gekwalificeerde chauffeurs aan te trekken en behouden; ongevallen, veiligheidsstoringen, milieuschade, problemen met de productkwaliteit, leveringsstoringen of gevaren en risico's in verband met zijn activiteiten en de gevaarlijke materialen die het verwerkt; mogelijk onvermogen om adequate verzekeringsdekking te verkrijgen; lopende rechtszaken, mogelijke productaansprakelijkheidsclaims en terugroepingen, en andere risico's op het gebied van milieu, wetgeving en regelgeving; uitdagingen in verband met internationale operaties; blootstelling aan rente- en valutaschommelingen; een onvermogen om het bedrijf en de systemen van bedrijven die het overneemt, te integreren, inclusief het niet vervullen van de verwachte voordelen van dergelijke overnames; mogelijke bijzondere waardevermindering van goodwill en immateriële activa; het vermogen om gekwalificeerd en divers personeel aan te trekken of behouden; negatieve ontwikkelingen die van invloed zijn op zijn pensioenregelingen en collectieve pensioenen; arbeidsverstoringen in verband met het deel van het personeelsbestand dat lid is van een vakbond; zijn vermogen om zijn initiatieven en doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur ("ESG") uit te voeren en de toenemende nadruk op ESG door wet- en regelgeving; de gevolgen van het conflict in Oekraïne of gerelateerde geopolitieke spanningen; het vermogen van het bedrijf om met succes te herstellen van een ramp of ander bedrijfscontinuïteitsprobleem ten gevolge van een orkaan, overstroming, aardbeving, terroristische aanval, oorlog, conflict, pandemie, inbreuk op de beveiliging, cyberaanval, stroomuitval, telecommunicatiestoring of andere natuurlijke of door de mens veroorzaakte gebeurtenis, inclusief de mogelijkheid om op afstand te functioneren tijdens langdurige verstoringen zoals de COVID-19-pandemie; de impact van crises op het gebied van de volksgezondheid, zoals pandemieën (inclusief de COVID-19-pandemie) en epidemieën en elk gerelateerd bedrijfs- of overheidsbeleid en acties om de gezondheid en veiligheid van individuen te beschermen of overheidsbeleid of acties om de werking van nationale of wereldwijde economieën en markten, inclusief quarantaine, "uitgaansverbod", "thuis blijven", vermindering van het personeelsbestand, social distancing, sluiting of soortgelijke acties en beleidsmaatregelen; acties van derden, waaronder overheidsinstanties; en de andere factoren beschreven in de deponeringen van het bedrijf bij de SEC. Voor aanvullende informatie over factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten en gebeurtenissen aanzienlijk verschillen van de hierin geprojecteerde resultaten, verwijzen wij u naar het meest recente jaarverslag van het bedrijf op formulier 10-K voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022, en naar andere door het bedrijf ingediende documenten bij de SEC. We waarschuwen u dat de toekomstgerichte informatie in dit bericht geen garantie is voor toekomstige gebeurtenissen of resultaten, en dat werkelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de beoogde, gesuggereerde of verwachte resultaten als gevolg van de toekomstgerichte informatie in dit bericht.

Alle toekomstgerichte verklaringen vertegenwoordigen alleen de mening van het bedrijf op de datum van deze mededeling en er mag niet van worden uitgegaan dat ze de mening van het bedrijf op een latere datum vertegenwoordigen en het bedrijf neemt geen enkele verplichting op zich, behalve zoals wettelijk vereist, om eventuele toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2182778/Yellow_Through_Red_Sauces.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1849434/Foodology_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1969214/4213936/Kalsec_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

SOURCE Univar Solutions Inc.