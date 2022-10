UNSFA: LE CONGRÈS NATIONAL DES ARCHITECTES

Le Congrès des Architectes se tiendra au Havre les 20, 21 et 22 Octobre 2022.

17 tables rondes et masterclass pour débattre de l'urbanisme et du patrimoine, réfléchir le rôle et la place de l'architecte dans la société d'aujourd'hui.

Congrès des Architectes

Le Congrès des architectes est un évènement annuel ouvert à tous les architectes, organisé par l'Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes (Unsfa). Il est l'occasion de réunir les consoeurs et confrères pour débattre des thématiques fondamentales et contemporaines. C'est une expérience humaine exaltante qui permet de bâtir ensemble la société de demain.

Programme

Pour la 52ème édition du Congrès, l'Unsfa a choisi Le Havre, berceau architectural : ville classée au Patrimoine mondial de l'Unesco pour sa reconstruction par Auguste Perret, l'œuvre d'Oscar Niemeyer; et nouvelle destination du tourisme d'affaires.

Les deux journées auront pour thème « Architectes en question ? » et abordera les grands enjeux actuels de la profession: les conditions d'exercice, les missions de l'architecte et sa responsabilité, la performance énergétique et la décarbonation, la sobriété, l'égalité femme-homme, la formation des jeunes architectes.

Le Congrès accueille également les remises des trois grands prix de l'architecture.

Le Prix d'Architecture du Projet Citoyen honore les acteurs d'une véritable démarche de co-production où les habitants et usagers ont participé activement à l'opération, où le maître d'ouvrage a su rassembler toutes les énergies et l'architecte intégrer cette dynamique dans la conception de son projet.

Le Prix Ecca récompense la meilleure réalisation mettant en œuvre du métal prélaqué,

Et enfin, la remise du Trophée des Jeunes Talents Architecture mettra en lumière un projet de logements en construction et en rénovation, pensé par des étudiants.

L'Unsfa emmènera les congressistes à la découverte du Havre, le samedi, pour clôturer ces trois jours d'échanges entre balades guidées dans la ville et croisière portuaire.

Au cœur d'une ville dont l'architecture raconte son passé et élève ses blessures, le congrès viendra nourrir l'émulation de tout le corps bâtisseur français.

L'Unsfa, l'Union des Architectes, est la première organisation représentative des architectes qui rassemble plus de 40 syndicats territoriaux répartis sur l'ensemble de notre paysage. Elle a pour vocation de valoriser et de promouvoir le rôle des architectes, de défendre leurs intérêts, de participer à l'évolution du métier et s'implique concrètement sur les grands enjeux et l'avenir de cette profession.

