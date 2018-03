UPLTV développe son activité de médiation publicitaire mobile à travers le monde grâce à une nouvelle équipe

« Nous nous focalisons sur l'expansion de notre activité en direction des marchés mondiaux », a affirmé dans une déclaration Brian Xie, fondateur d'UPLTV. « À l'heure où notre nouvelle équipe est en place, nous sommes persuadés que son expérience sectorielle précédente constituera un élément clé pour étendre notre présence sur les marchés mondiaux. »

Carl Cai est titulaire d'un master à l'université de Cambridge, et bénéficie de plus de six années d'expérience dans l'aide apportée aux entreprises chinoises désireuses de se développer à l'étranger. Avant de rejoindre UPLTV en février 2018, il a été expert dans les domaines de la stratégie d'entrée sur les marchés, le développement commercial à l'étranger, les fusions et acquisitions, ainsi que la stratégie de vente.

Wayne Li bénéficie d'une expérience professionnelle de plus de 12 ans dans le secteur des banques d'affaires, et plus tard à des postes de direction dans l'industrie des technologies et des médias. Avant de rejoindre UPLTV, il exerçait les fonctions de directeur général d'une société de technologies mobiles de publicité vidéo, et a conduit des plans d'expansion stratégique en Asie du Sud-Est.

Veronica Lim travaille depuis plus de 10 ans dans le secteur des jeux. Avant de rejoindre UPLTV, elle occupait le poste de directrice du développement commercial au sein de sociétés de jeux PC et mobiles. Au cours de cette période, elle a contribué à établir une startup de jeux mobiles en Corée du Sud, et a également travaillé pour une coentreprise à Pékin. En tant que professionnelle expérimentée du développement commercial, elle est également spécialisée en licences de PI ainsi qu'en relations investisseurs.

UPLTV est une société Internet mondiale créée en 2017 par l'entrepreneur en série Brian Xie, qui est axée sur l'optimisation de la monétisation mobile. UPLTV travaille actuellement avec plus de 300 développeurs et éditeurs de jeux afin d'atteindre une efficience supérieure en termes de monétisation dans les applications, atteignant quotidiennement au total plus de 30 millions d'annonces publicitaires. UPLTV est également le service de première phase d'AdRealm, plateforme de publicité numérique mondiale alimentée par la blockchain.

