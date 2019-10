Upstream Security clôt un investissement de série B de 30 millions USD avec Renault, Volvo Group, Hyundai et Nationwide

Un syndicat mondial, comprenant Renault Venture Capital, Volvo Group, Hyundai, Nationwide Insurance et d'autres partenaires, investit pour protéger les véhicules connectés contre les cybermenaces de plus en plus présentes. Cette transaction valide la cybersécurité automobile basée sur le cloud comme le moyen approprié pour répondre aux cyberattaques visant l'industrie de l'automobile

HERZLIYA, Israël, 21 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Upstream Security, le leader dans le domaine de la cybersécurité pour les véhicules connectés, a annoncé aujourd'hui qu'un syndicat d'investisseurs éminents, comprenant certains des plus grands constructeurs automobiles au monde, opérateurs de parcs automobiles et compagnies d'assurance, ont investi 30 millions USD dans un tour de financement de série B, levant l'investissement total de l'entreprise à ce jour à 41 millions USD. Cette transaction a été menée par Renault Venture Capital et a inclus la participation de Volvo Group Venture Capital, Hyundai, Hyundai AutoEver, Nationwide Ventures et d'autres. Les investisseurs initiaux d'Upstream, Charles River Ventures, Glilot Capital et Maniv Mobility ont tous participé au tour de financement.

« Ce syndicat d'investisseurs unique en son genre, qui inclut certaines entreprises du secteur de la mobilité intelligente les plus importantes au monde, illustre la gravité du problème auquel l'industrie est confrontée et le soutien retentissant dont bénéficie la technologie d'Upstream ainsi que les progrès que notre équipe a accomplis », a déclaré Yoav Levy, PDG et cofondateur d'Upstream Security. « Notre mission consiste à protéger tous les véhicules connectés et services de mobilité intelligente de la planète. L'achèvement de notre financement arrive au moment idéal pour répondre à la demande croissante pour notre plateforme basée sur le cloud et axée sur les données, fournissant à nos clients la capacité dont ils ont besoin pour réaliser des tâches cruciales. »

Les risques inhérents aux voitures connectées ont fait les gros titres plusieurs fois au cours des 18 derniers mois, culminant avec des groupes de consommateurs identifiant les véhicules connectés comme des menaces potentielles pour la sécurité nationale (Consumer Watchdog du 31 juillet 2019) . Plus tôt cette année, un rapport publié par Upstream Security a mis en avant le paysage des menaces visant le secteur automobile au cours des dix dernières années, démontrant que de multiples parties prenantes, allant des constructeurs automobiles aux parcs automobiles des secteurs public et commercial, avaient déjà été ciblées. Dans de nombreux cas, les attaques ont été perpétrées indirectement par le biais de services et applications connectés et depuis de longues distances.

Créer un cadre de sécurité pour les voitures connectées nécessite une approche à plusieurs niveaux qui sécurise à la fois les véhicules et l'infrastructure à laquelle ils se connectent. Avec des délais de commercialisation prolongés et une couverture limitée des solutions de sécurité embarquées, la plateforme Upstream C4 résout ce problème fondamental en permettant aux constructeurs automobiles et aux opérateurs de parcs automobiles de détecter, surveiller et répondre aux attaques, ciblant n'importe quelle partie du châssis des véhicules connectés, même ceux qui sont déjà sur la route.

« Nous avons effectué cet investissement parce que nous avons été impressionnés par la plateforme aboutie et par l'enthousiasme des clients d'Upstream », a déclaré Christian Noske, directeur d'Alliance Ventures. « L'équipe de classe mondiale d'Upstream a conçu un modèle de cybersécurité automobile basé sur le cloud véritablement unique. Hautement évolutive, son approche technique visionnaire résout un problème grandissant dans l'industrie de la mobilité. »

« Sécuriser les véhicules connectés de nos clients est toujours la préoccupation principale de Volvo », a noté David Hanngren, directeur de l'investissement chez Volvo Group. « Nous avons choisi d'investir dans Upstream car ils ont une excellente vision pour relever les défis uniques de ce secteur, une équipe de direction très impressionnante et une perspective sérieuse dans les domaines de l'automobile et de la cybersécurité. »

« La sécurité est l'élément clé des véhicules connectés que nous ne pouvons pas compromettre », a déclaré Yunseong Hwang, vice-président de l'Open Innovation Investment Group chez Hyundai Motor. « Upstream a montré comment sa technologie de sécurité optimisée peut renforcer la sécurité des véhicules. Ils suivent également de près les progrès technologiques, afin d'assurer que leurs innovations évoluent au-delà du simple mouvement des véhicules. Nous sommes convaincus qu'Upstream est à la tête de l'innovation dans le secteur de la sécurité des véhicules connectés. »

« Nationwide comprend que la sûreté et la sécurité des véhicules connectés vont de pair », a déclaré Erik Ross, responsable de l'équipe de capital-risque chez Nationwide. « À mesure que la technologie embarquée dans les véhicules se complexifie, la sécurité devient une pierre angulaire essentielle et la solution d'Upstream se concentre sur la protection de nos membres au sein de l'écosystème de la mobilité en pleine évolution. »

Pour obtenir plus d'informations sur le financement, consultez ce message de blog par Yoav Levy, co-fondateur et PDG d'Upstream Security.

À propos d'Upstream Security

Upstream Security est la première solution de cybersécurité conçue spécialement pour protéger les véhicules connectés contre les cybermenaces et les abus, qu'ils soient en stationnement ou en mouvement. Protéger les véhicules connectés est un problème complexe impliquant plusieurs niveaux (conducteur, télématique, application mobile, véhicules, parc automobile), des quantités astronomiques de données qui affluent à haute vitesse et une compréhension spécialisée et pointue du secteur de la mobilité intelligente et du type d'utilisation. La plateforme d'Upstream est entièrement basée sur le cloud et intègre et normalise de façon fluide les données automobiles, afin de fournir des renseignements de cybersécurité qui garantissent que la sûreté et la sécurité du véhicule ne soient jamais compromises.

www.upstream.auto

À propos du Groupe Renault

Le Groupe Renault, fabricant de voitures depuis 1898, est un groupe international implanté dans 134 pays. En 2018, il a vendu près de 3,9 millions de véhicules. Le groupe emploie plus de 180 000 personnes dans le monde, compte 36 sites de production et 12 700 points de vente. Pour relever les grands défis technologiques de demain et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le Groupe Renault mise sur le développement à l'international. Pour ce faire, il s'appuie sur les synergies entre ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi Motors. Avec une écurie détenue à 100% par Renault engagée dans le Championnat du Monde de Formule 1 depuis 2016, la marque est impliquée dans le sport automobile pour promouvoir l'innovation et la notoriété. www.group.renault.com

À propos de Volvo Group Venture Capital

Volvo Group Venture Capital AB, la société d'investissement de Volvo Group, a été fondée en 1997. Notre rôle consiste à stimuler la croissance d'entreprise en identifiant et initiant des partenariats avec des sociétés innovantes qui participent à la transformation de notre industrie. Pour identifier de nouveaux partenariats, nous collaborons avec un vaste réseau mondial d'entrepreneurs et d'investisseurs. Concernant l'évaluation, nous travaillons en étroite collaboration avec nos équipes commerciales et d'ingénierie. Nous nous concentrons sur les domaines dans lesquels l'innovation basée sur la technologie génère de nouvelles solutions qui améliorent la rentabilité de nos clients et offre de nouvelles opportunités d'affaires pour Volvo Group.

À propos de Hyundai CRADLE

Hyundai CRADLE est l'entreprise d'innovation de Hyundai Motor, qui s'associe et investit massivement dans des startups mondiales de premier plan pour accélérer le développement des futures technologies automobiles avancées. CRADLE identifie les startups nouvellement créées qui se concentrent, entre autres, sur les « Innovations perturbatrices », comprenant les services de mobilité, l'intelligence artificielle, la robotique, les solutions énergétiques intelligentes, la ville intelligente et la cybersécurité.

Pour plus d'informations sur Hyundai CRADLE, veuillez consulter

http://www.cradleinc.com ouhttp://globalpr.Hyundai.com

À propos de Hyundai Motor Company

Fondée en 1967, Hyundai Motor Company s'engage à devenir un partenaire à long terme dans le secteur de l'automobile et au-delà avec sa gamme de véhicules de classe mondiale et services de mobilité proposés dans plus de 200 pays. Employant plus de 110 000 collaborateurs à l'échelle internationale, Hyundai a vendu plus de 4,5 millions de véhicules dans le monde. Hyundai Motor continue d'améliorer sa gamme de produits avec des véhicules qui aident à élaborer des solutions pour un avenir plus durable, à l'instar de NEXO, le premier SUV alimenté à l'hydrogène.

Pour plus d'information sur Hyundai Motor Company et ses produits, veuillez consulter http://worldwide.hyundai.com ou http://globalpr.hyundai.com

Avis de non-responsabilité : Hyundai Motor Company considère les informations contenues dans le présent communiqué de presse comme exactes au moment de la publication. Toutefois, l'entreprise peut publier des informations nouvelles ou actualisées si nécessaire et se décharge de toute responsabilité concernant l'exactitude de toute information interprétée et utilisée par le lecteur.

À propos de Nationwide

Nationwide, une entreprise du Fortune 100 basée à Columbus, Ohio, est l'un des groupes d'assurance et de finance les plus importants et les plus diversifiés des États-Unis. Nationwide est notée A+ par A.M. Best et Standard & Poor's. En tant que chef de file de l'industrie, menant l'innovation axée sur le client, Nationwide fournit une gamme complète de produits et services d'assurance et financiers, comprenant l'automobile, les entreprises, les propriétaires fonciers, les exploitations agricoles et l'assurance-vie ; les régimes de retraite des secteur public et privé, les rentes et les fonds communs ; les surplus et excédents, les fonds spécialisés et les garanties ; les assurances pour les animaux, motos et bateaux. Pour tout complément d'information, veuillez consulter www.nationwide.com. Suivez-nous sur Facebook et Twitter.

Nationwide, Nationwide is on your side et Nationwide N and Eagle sont des marques de service de Nationwide Mutual Insurance Company. © 2019

