Upstream Security säkrar 30 miljoner USD i investeringskapital genom serie B-finansieringsrundan från Renault, Volvo Group, Hyundai och Nationwide

Ett globalt syndikat – bestående av bland andra Renault Venture Capital, Volvo Group, Hyundai och Nationwide Insurance – investerar i att skydda uppkopplade fordon från de ständigt eskalerande cybersäkerhetshoten, vilket bekräftar att molnbaserade cybersäkerhetslösningar för fordon är den rätta vägen för att komma till rätta med cyberattacker mot fordon

HERZELIYA, Israel, 21 oktober, 2019 /PRNewswire/ – Upstream Security, ett ledande företag inom cybersäkerhet för uppkopplade fordon tillkännagav i dag att ett syndikat av framstående investerare, inklusive några av världens största OEM-fordonstillverkare, försäkringsföretag och speditörer, har investerat 30 miljoner USD i en serie B-finansieringsrunda, vilket innebär att företagets totala investeringskapital hittills uppgår till 41 miljoner USD. Rundan leddes av Renault Venture Capital och innefattade Volvo Group Venture Capital, Hyundai, Hyundai AutoEver, Nationwide Ventures och flera andra. Upstreams ursprungliga investerare Charles River Ventures, Glilot Capital och Maniv Mobility deltog också i rundan.

"Det här investerarsyndikatet är det första av sitt slag och omfattar några av världens mest framstående företag inom smarta transporter, vilket tydligt visar vilka problem branschen har att tackla och hur stor tilltro de känner för Upstreams teknik och de framsteg vårt team har gjort", säger Yoav Levy, Upstream Securitys medgrundare och VD. "Vår mission är att skydda alla uppkopplade fordon och smarta transporttjänster på jorden – kompletteringen av vår finansiering ligger verkligen helt rätt i tiden för att tillgodose den ökande efterfrågan på vår datadrivna molnbaserade plattform och förse våra kunder med de funktioner de behöver för att slutföra sina viktiga uppgifter."

De uppenbara riskerna med uppkopplade fordon har hamnat i nyhetsrubrikerna flera gånger under de senaste 18 månaderna och flera konsumentgrupper pekar ut uppkopplade bilar som ett potentiellt hot mot den nationella säkerheten. Tidigare i år publicerades en rapport av Upstream Security som beskriver hotbilden inom fordonsbranschen under de senaste tio åren. Rapporten visade att många intressenter, från OEM-fordonstillverkare till offentlig och privat sektor är utsatta för säkerhetshot. I många fall har attacker genomförts indirekt och på långt håll via uppkopplade tjänster och appar.

För att skapa ett säkerhetsramverk för uppkopplade fordon krävs teknik i flera lager som täcker in både själva fordonen och den infrastruktur som används för att koppla upp dem. Upstreams C4-plattform löser problemen med förlängd tid till marknaden och begränsat skydd för säkerhetslösningar i bilen genom att möjliggöra för OEM-fordonstillverkare och speditörer att upptäcka, övervaka och åtgärda attacker, oavsett vilken del av det uppkopplade fordonsramverket som attackeras – även för fordon som redan är ute på vägarna.

"Vi är imponerade av Upstreams välutvecklade plattform och befintliga kundbas och det ligger till grund för vårt beslut att investera", säger Christian Noske, chef för Alliance Ventures. "Upstreams förstklassiga team har skapat en helt unik, molnbaserad cybersäkerhetsmodell för fordon med otrolig skalbarhet och en visionär teknisk metod som löser ett växande problem i transportbranschen."

¨Säkerheten av kundernas uppkopplade fordon har alltid haft högsta prioritet för oss på Volvo", kommenterar David Hanngren, Investment Director på Volvo Group.

"Vi valde att investera i Upstream eftersom vi delar deras vision för hanteringen av det här unika segmentet och att de har ett professionellt management team med djupgående branschexpertis inom både fordon och cybersäkerhet.¨

"Säkerheten en otroligt viktig del i uppkopplade fordon och den kan vi aldrig kompromissa med", säger Yunseong Hwang, VD för Open Innovation Investment Group på Hyundai Motor. "Upstream har visat hur deras optimerade säkerhetsteknik kan stärka fordonssäkerheten. De håller också jämna steg med den tekniska utvecklingen för att säkerställa att deras innovation utvecklas bortom enkel fordonsförflyttning. Vi tror på Upstream som det ledande namnet inom säkerhetsinnovationer för uppkopplade fordon."

"Nationwide inser att säkerhet för och skydd av uppkopplade fordon går hand i hand", säger Erik Ross, chef för Nationwides riskkapitalteam. "I takt med den fortsatta utvecklingen av tekniken i fordon blir säkerhet och skydd helt avgörande och Upstreams lösning fokuserar på att skydda våra kunder i transportbranschens ständigt pågående utveckling."

Ytterligare information om finansieringen finns i det här blogginlägget från Yoav Levy, medgrundare och VD för Upstream Security.

Om Upstream Security

Upstream Security är den första cybersäkerhetslösningen som utformats specifikt för att skydda uppkopplade fordon från cyberhot och otillbörlig användning vid stillastående och i rörelse. Att skydda uppkopplade fordon är ett komplext problem som involverar flera lager (förare, telematik, mobilapplikationer, fordon, fordonsparker), enorma mängder höghastighetsdata och en specialiserad och genomgripande förståelse av hur den smarta transportverksamheten fungerar och används. Upstreams plattform är helt molnbaserad och drar smidigt in och systematiserar fordonsdata för att tillhandahålla insikter i cybersäkerheten och säkerställa att fordonens skydd och säkerhet förblir intakta.

www.upstream.auto

Om Groupe Renault

Groupe Renault, som har tillverkat bilar sedan 1898, är en internationell koncern som är aktiv i 134 länder. År 2018 såldes nästan 3,9 miljoner fordon. Koncernen sysselsätter mer än 180 000 anställda och har 36 produktionsanläggningar och 12 700 försäljningsställen. För att fortsätta sin lönsamma tillväxtstrategi, fokuserar sig Renault på en internationell expansion för att hantera framtidens stora tekniska utmaningar. För att göra detta bygger det på synergierna mellan sina fem märken (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine och LADA), elfordon, och dess unika allians med Nissan och Mitsubishi Motors. För att bland annat lyfta Renaults innovation och varumärkesprofilering, har Renault varit involverad med ett 100% ägt Renault team i Formel 1-världsmästerskapet sedan 2016.

www.group.renault.com

Om Volvo Group Venture Capital

Volvo Group Venture Capital AB ("VGVC") grundades 1997 och är Volvo Groups investmentbolag för företagsinvesteringar. VGVCs roll är att driva ny affärstillväxt genom att identifiera och initiera partnerskap med innovativa företag som deltar i omvandlingen av fordons branschen. För att identifiera nya partnerskap samarbetar VGVC med ett omfattande globalt nätverk av entreprenörer och investerare. Utvärderingen sker i nära samarbete med vårt kommersiella- och tekniska team. Fokusen är på områden där teknikbaserade innovationer leder till nya lösningar som förbättrar lönsamheten för Volvo Groups kunder och skapar nya affärsmöjligheter för Volvo Group.

Om Hyundai CRADLE

Hyundai CRADLE är Hyundai Motors riskkapitalsatsning i nya företag och innovationsverksamhet, som samarbetar och investerar stort i framgångsrika globala uppstartsföretag för att snabba på utvecklingen av avancerade framtida tekniska lösningar inom fordonsteknik. CRADLE identifierar nyetablerade uppstartsföretag som bland annat fokuserar på omstörtande innovationer inom till exempel transporttjänster, artificiell intelligens, robotteknik, smarta energilösningar, smarta städer och cybersäkerhet.

Mer information om Hyundai CRADLE finns på:

http://www.cradleinc.com eller http://globalpr.Hyundai.com

Om Hyundai Motor Company

Hyundai Motor Company grundades 1967. Företagets mål är att vara en samarbetspartner på livstid inom fordon och transport, tack vare sitt utbud av fordon och transporttjänster i världsklass som finns tillgängliga i över 200 länder. Hyundai har över 110 000 anställda över hela världen och har globalt sålt fler än 4,5 miljoner fordon. Hyundai Motor fortsätter att stärka sitt produktutbud med fordon som kan bidra till lösningar för en mer hållbar framtid, till exempel NEXO – världens första SUV som enbart drivs med vätgas.

Mer information om Hyundai Motor Company och företagets produkter finns på: http://worldwide.hyundai.com eller http://globalpr.hyundai.com

Ansvarsfriskrivning: Hyundai Motor Company är av uppfattningen att den här informationen är korrekt vid tillfället för publiceringen. Företaget kan dock vid behov lägga upp ny eller uppdaterad information och tar inget ansvar för korrektheten hos någon information som tolkas och används av läsaren.

Om Nationwide

Nationwide är ett Fortune 100-företag baserat i Columbus, Ohio, och är ett av USA:s största och mest diversifierade företag inom försäkringar och ekonomitjänster. Nationwide klassificeras som A+ av både A.M. Best och Standard & Poor's. Nationwide är branschledande inom utveckling av kundfokuserade innovationer och tillhandahåller ett brett utbud av försäkringstjänster och ekonomiska tjänster till exempel fordons-, företags-, hem-, gårds- och livförsäkringar, pensionsplaner för offentlig och privat sektor, livräntor och aktiefonder, tilläggsförsäkringar, special- och borgensförsäkringar, husdjurs-, motorcykel- och båtförsäkringar. Mer information finns på www.nationwide.com. Följ oss på Facebook och Twitter.

Nationwide, Nationwide is on your side och Nationwides N och örnen är servicemärken som tillhör Nationwide Mutual Insurance Company. © 2019

Träffa Upstream

Upstream-teamet kommer att närvara vid följande event för att presentera sin molnbaserade cybersäkerhetslösning för fordon: Auto-ISAC summit (23–24 oktober, Plano, Texas), Smart Mobility Summit (28–29 oktober, Tel-Aviv) och TU Automotive Europe (29–30 oktober, München).

