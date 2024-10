Uruguay : NGE et ses partenaires sécurisent un financement complémentaire de 110 millions de dollars pour le Ferrocarril Central

MONTEVIDEO, Uruguay, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- NGE Concessions, en collaboration avec ses partenaires actionnaires Sacyr Concesiones, SACEEM et BERKES, annonce le bouclage réussi d'un financement de 110 millions de dollars pour le projet Ferrocarril Central. Livrée dès décembre 2023 et inaugurée en avril 2024, cette ligne ferroviaire est désormais pleinement opérationnelle pour le transport de fret, notamment opéré par UPM depuis son usine de pâte à papier, et les activités de maintenance prévues sur une durée de 22 ans ont commencé.

NGE celebrated in April 2024 the commissioning of the Ferrocarril Central

Ce projet, développé en PPP, a déjà bénéficié de trois financements successifs de 858 millions de dollars en 2019, 75 millions de dollars en 2020, 250 millions de dollars en 2022. Ce quatrième financement complémentaire est apporté par Allianz Capital Partners (ACP) pour 65 millions de dollars et par CAF Asset Management (CAF-AM) pour l'équivalent de 45 millions de dollars en Unités Indexées (UI), démontrant à nouveau l'attractivité du pays, du projet et de ses sponsors pour les investisseurs institutionnels. Cette opération, portée par Grupo Via Central, société concessionnaire filiale de NGE Concessions et de ses partenaires, consolide les bases financières du projet, tout en renforçant son engagement envers un développement durable en Uruguay.

Cet accord illustre une nouvelle fois la capacité de NGE à attirer des partenaires financiers internationaux et locaux sur des projets d'envergure, en participant activement au financement, à la conception, réalisation et à la maintenance de cette infrastructure clé. Le contrat de maintenance, d'une durée de 22 ans, traduit également l'engagement à long terme de NGE dans ce projet stratégique et en Uruguay.

Cette opération s'aligne sur la stratégie de croissance du Groupe NGE, qui accorde une importance majeure au financement d'infrastructures indispensables à la transition écologique dans les pays où il opère.

Parties prenantes du projet :

Société Grupo Vía Central : NGE Concessions, Sacyr Concesiones, SACEEM et BERKES

Intervenants financiers dans la transaction : Banque Interaméricaine de Développement (BID), CAF Asset Management (CAFAM), Allianz Capital Partners (ACP), Corporación Andina de Fomento (CAF), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Intesa Sanpaolo et Global Infrastructure Partners.

Principaux Conseils : Astris Finance (conseil financier), Baker McKenzie et Dentons Jimenez de Aréchaga (conseils juridiques sponsors), Clifford Chance et Ferrere (conseils juridiques prêteurs)

À propos de NGE

