USI annonce la finalisation de l'acquisition d'Asteelflash

SHANGHAI, 3 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd. (« USI », SSE : 601231), une société leader mondial dans la conception électronique, les services de fabrication et les solutions de modularisation, est heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'elle a conclu avec succès l'acquisition (l'« acquisition ») du groupe Asteelflash (« Asteelflash ») au travers de l'acquisition de sa société mère, Financière AFG S.A.S.. USI deviendra alors une plate-forme plus importante, avec 27 sites de production dans 10 pays, plus de 24 000 employés et un chiffre d'affaires combiné de plus de 7 milliards de dollars.

Après l'acquisition, l'équipe de direction actuelle d'Asteelflash restera au sein de la société. USI et Asteelflash vont, grâce à l'empreinte mondiale et aux capacités technologiques consolidées des deux sociétés, créer davantage de valeur en ciblant de nouveaux segments de marché et de nouveaux clients. L'acquisition aidera USI à accélérer son expansion des sites de fabrication et des systèmes opérationnels à l'étranger pour répondre à la demande du marché en Europe et aux États-Unis, ce qui lui permettra de prendre le dessus dans le nouveau monde multipolaire en pleine évolution, où une restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale est en cours. Du point de vue du développement commercial, l'acquisition permettra d'optimiser et de diversifier le portefeuille de clients actuel de USI et la composition de ses revenus, contribuant ainsi à l'expansion mondiale de l'entreprise avec une rentabilité croissante à l'avenir. Asteelflash, d'autre part, s'appuiera sur les capacités technologiques d'USI pour saisir les opportunités commerciales de ses principaux clients, dans le but d'accélérer sa croissance commerciale pour devenir des champions régionaux émergents.

« L'acquisition d'Asteelflash est une étape cruciale pour USI dans la mise en œuvre de sa stratégie « de modularisation, de diversification et de mondialisation », a déclaré Jeffrey Chen, président d'USI. « Après la signature de l'accord d'acquisition, en réponse à la pandémie de COVID-19, Asteelflash a ajusté ses opérations pour contrôler efficacement les coûts, et a obtenu de bons résultats dans l'ensemble. Après la clôture, je pense que l'équipe de direction d'USI et d'Asteelflash mettra rapidement en œuvre le plan de synergie prévu, y compris les ventes, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et le partage des technologies. Nous travaillerons ensemble pour devenir une entreprise de classe mondiale afin de mieux répondre aux besoins de nos clients mondiaux grâce à des opérations localisées, d'attirer des talents mondiaux pour renforcer notre compétitivité de base et d'atteindre un objectif de développement durable », a conclu M. Chen.

« C'est un nouveau jalon pour Asteelflash et nous sommes heureux de rejoindre la famille USI. Le savoir-faire respectif d'USI et d'Asteelflash nous aidera à grandir ensemble, en étant plus influents sur un marché de plus en plus concurrentiel. Ensemble, nous allons élargir nos capacités, nos ressources et notre expertise pour créer de nouvelles opportunités et répondre aux besoins rigoureux de nos clients avec le plus haut niveau de qualité », a déclaré Gilles Benhamou, PDG d'Asteelflash.

À propos d'USI

USI (SSE : 601231, une composante de l'indice CSI300), Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd, est un leader mondial dans la conception et la fabrication de produits électroniques ainsi qu'un leader dans le domaine des modules SiP (System in Package). USI fournit des services de produits D (MS)2 : conception, fabrication, miniaturisation, solutions logicielles et matérielles industrielles, et services d'approvisionnement en matériel, de logistique et de maintenance. Avec Asteelflash, USI dispose de 27 sites de vente, de production et de service répartis sur quatre continents en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique, et propose à ses clients des produits diversifiés dans les secteurs de la communication sans fil, de l'informatique et du stockage, de l'électronique grand public, industrielle, médicale et automobile dans le monde entier. USI est l'une des filiales de la société ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE : 3711, NYSE : ASX) qui est le premier fournisseur mondial de services de fabrication de semi-conducteurs en matière d'assemblage et de test. Pour en savoir plus, visitez le site www.usiglobal.com et engagez-vous avec nous sur LinkedIn et YouTube.

À propos d'Asteelflash

Asteelflash est une société mondiale de services de fabrication d'électronique (EMS) dédiée aux industries de l'automobile, de l'énergie, de l'Internet des objets (IoT), de l'industrie, de la grande consommation, de la défense, de l'aérospatiale et des télécommunications. Asteelflash a enregistré un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars en 2018, se classant au deuxième rang des sociétés EMS d'Europe. Avec 17 sites de fabrication répartis dans 8 pays, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la République tchèque, la Chine, la Tunisie, les États-Unis et le Mexique, et employant environ 5200 employés dans le monde, Asteelflash possède une expérience régionale unique et des capacités de fabrication rapide en Europe et en Afrique du Nord. Asteelflash sert plus de 250 clients dans le monde entier, la plupart de ses revenus et bénéfices provenant des produits industriels, de l'automobile, de l'énergie, du cloud computing, de la grande consommation et des appareils intelligents. Le site Web de la société est www.asteelflash.com

