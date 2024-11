USI et Tech Mahindra créent ensemble le premier Centre de Développement en Inde pour stimuler l'innovation dans le domaine de l'ingénierie

SHANGHAI, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- USI (SSE 601231), le leader mondial de la conception et de la fabrication électronique et de la technologie SiP (System-in-Package) a annoncé une collaboration avec Tech Mahindra, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de Conseil en technologie et de solutions numériques pour les entreprises de tous secteurs, pour établir en Inde le premier Centre de Développement offshore d'ingénierie d'USI. Il sera installé dans les locaux de Tech Mahindra à Bengalore et accélérera l'innovation dans le domaine de l'ingénierie des appareils "intelligents".

Cette collaboration vise à fournir des solutions évolutives, à accélérer leur mise sur le marché et à permettre de réelles avancées en terme d'innovation. Elle s'appuiera sur le vivier de talents spécialisés et les laboratoires de pointe de Tech Mahindra, en se concentrant sur les technologies qui conduieront l'avenir des appareils connectés, de la fabrication additive, des véhicules connectés et de la réalité augmentée et virtuelle. Le centre marque une étape importante pour USI qui étend ses capacités d'ingénierie en Inde, en fournissant une base solide pour améliorer le développement de logiciels d'appareils, de conception de produits et de leurs essais. USI vise à tirer parti de l'expertise de Tech Mahindra, notamment en ce qui concerne les besoins d'évolutivité et de flexibilité : des lancements de produits plus rapides et un accès à des compétences plus pointues et à des installations plus spécialisées.

Narasimham RV, Président des services d'ingénierie de Tech Mahindra, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec USI pour lancer un Centre de Développement de l'ingénierie unique en son genre. Cela souligne notre engagement à stimuler l'innovation par le biais de services d'ingénierie spécialisés. Nous sommes convaincus que cette collaboration ouvrira la voie à des avancées en matière de conception de logiciels et de produits, préparant ainsi le terrain pour de futurs partenariats. »

En outre, le centre fournira des services complets, y compris le développement de logiciels pour les modems, la téléphonie androïde, les middleware, le BSP (Board Support Package), l'ingénierie des pilotes de périphériques, ainsi que la conception de matériel avancé et de cartes de circuits imprimés (PCB). Grâce à cette collaboration, Tech Mahindra, connue pour son expertise dans la fourniture de solutions technologiques de nouvelle génération, renforcera ses capacités de développement de ses modems, logiciels de radiofréquence et barres vidéo.

John Fang, directeur technique d'USI, a déclaré : « L'établissement de notre Centre de Développement offshore avec Tech Mahindra marque une étape importante dans l'extension des capacités et des efforts en matière de Recherche & Développement déployés par USI. En tirant parti de la réserve de talents spécialisés de Tech Mahindra et de son expertise approfondie dans les secteurs des télécommunications et de l'automobile, nous serons bien placés pour améliore la vitesse et la qualité de nos innovations. Ce partenariat nous apportera l'évolutivité et la flexibilité nécessaires pour accélérer la mise sur le marché de nos produits et répondre à l'évolution de la demande de nos clients. Nous sommes ravis de cette collaboration avec Tech Mahindra et nous nous réjouissons d'atteindre de nouveaux sommets ensemble. »

Le centre aidera également USI à rationaliser le développement de ses produits, ce qui lui permettra de se concentrer sur ses compétences de base tout en bénéficiant de prix compétitifs et de prestations de services efficaces. Premier Centre de Développement d'USI en Inde, cette installation servira de plaque tournante et montrera comment les entreprises internationales peuvent exploiter les talents d'ingénierie de l'Inde pour améliorer leurs délais de mise en marché et renforcer leur innovation en matière de développement de produits. Le centre marque un nouveau chapitre, en mettant l'accent sur le potentiel d'innovation conjointe des deux entités et de leur excellence opérationnelle pour répondre aux besoins d'un marché mondial en constants changements.

À propos de Tech Mahindra

Tech Mahindra offre des services de conseil en technologie et des solutions numériques aux entreprises mondiales dans tous les secteurs, permettant une transformation à grande échelle à une vitesse inégalée. Avec plus de 150 000 professionnels dans plus de 90 pays aidant plus de 1 100 clients, Tech Mahindra fournit un éventail complet de services, notamment le conseil, les technologies de l'information, les applications d'entreprise, les services de processus d'affaires, les services d'ingénierie, les services de réseau, l'expérience client et la conception, l'IA et l'analyse, ainsi que les services de cloud et d'infrastructure. C'est la première entreprise indienne au monde à avoir reçu le label Terra Carta de la Sustainable Markets Initiative, qui met en avant les entreprises mondiales qui oeuvrent activement à créer un avenir meilleur pour le climat et la nature. Tech Mahindra fait partie du groupe Mahindra, fondé en 1945, l'une des fédérations d'entreprises multinationales les plus importantes et les plus admirées. Pour plus d'informations sur la façon dont TechM peut vous pour aider à mieux répondre à vos impératifs "Scale at Speed™", veuillez consulter le site Internet https://www.techmahindra.com.

À propos d'USI

USI, Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd., est un leader mondial de la conception et de la fabrication électronique, ainsi qu'un leader dans le domaine de la technologie SiP (System-in-Package). Avec Asteelflash et Hirschmann Car Communication, USI possède 31 sites de production et de service répartis sur quatre continents (Asie, Europe, Amériques et Afrique) et offre à ses clients des produits électroniques diversifiés avec des services en matière de conception, fabrication et miniaturisation, de logiciels industriels, de solutions matérielles, et de services d'approvisionnement en matériel, de logistique et de maintenance. USI est une filiale de ASE Technology Holding Co. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet www.usiglobal.com ou nous rejoindre sur LinkedIn et YouTube.