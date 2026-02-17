Utility Global annonce une première clôture de 100 millions de dollars dans le cadre de sa Série D

Financement destiné au déploiement mondial de sa plateforme de décarbonation industrielle économique

Le financement accélère le déploiement commercial de la technologie H2Gen® de Utility, qui produit de l'hydrogène propre rentable et un flux de CO₂ hautement concentré, permettant une décarbonation économique à grande échelle des actifs existants dans les secteurs difficiles à décarboner.

HOUSTON, Texas, 17 février 2026 /PRNewswire/ -- Utility Global (« Utility »), entreprise mondiale spécialisée dans la décarbonation industrielle économique et proposant des solutions pratiques pour les secteurs difficiles à décarboner, a annoncé aujourd'hui une première clôture de 100 millions de dollars dans le cadre de son tour de financement Série D, mené par Ara Partners et APG Asset Management (l'un des plus grands investisseurs de fonds de pension au monde agissant pour le compte de fonds de pension néerlandais). Ce financement stratégique permettra à Utility de déployer mondialement et à l'échelle industrielle sa technologie propriétaire H2Gen®.

Ce financement accélérera la croissance de Utility en soutenant l'expansion continue de ses capacités de fabrication, le renforcement de ses équipes de livraison de projets et l'avancement de multiples projets en Amérique, en Europe et en Asie. Le capital soutiendra également ses partenariats stratégiques et projets récemment annoncés avec Kyocera, Symbio North America Corporation, le gouvernement municipal de Seongnam en Corée du Sud, Maas Energy Works et ArcelorMittal. Utility demeure concentrée sur des solutions reproductibles et économiquement pertinentes qui s'intègrent directement aux processus industriels et permettent, à court terme, une décarbonation à grande échelle.

La technologie propriétaire H2Gen® de Utility permet la conversion de l'eau en hydrogène propre à forte valeur et en un flux de CO₂ de haute pureté, le tout sans apport d'électricité, en utilisant des gaz résiduels industriels. Elle soutient une décarbonation pragmatique et progressive permettant la capture puis l'utilisation ou la séquestration du carbone (CCUS) de manière économique et efficace. La technologie est conçue pour s'intégrer directement aux infrastructures industrielles existantes au sein d'actifs difficiles à décarboner, offrant des déploiements reproductibles dans les secteurs de l'acier, du raffinage, de la pétrochimie, de la chimie, des carburants bas carbone et de l'amont pétrolier et gazier.

« Ce financement marque une étape déterminante dans la transition de Utility depuis une technologie éprouvée vers un développement commercial mondial à grande échelle », a déclaré Parker Meeks, Chief Executive Officer et President de Utility Global. « Les clients industriels ne recherchent plus des unités pilotes ou des promesses ; ils ont besoin de solutions déployables qui fonctionnent au sein des actifs existants et qui offrent dès aujourd'hui une véritable décarbonation industrielle sure économique, fiable sur le plan opérationnel et hautement extensible. La technologie de Utility produit à la fois un hydrogène propre économique et un flux de CO₂ prêt à être capturé. Cette augmentation de capital nous permet d'accélérer le déploiement de ce bénéfice à l'échelle mondiale avec rapidité, discipline et rigueur. »

Ara Partners demeure l'actionnaire majoritaire de Utility Global. Ara se concentre sur l'accélération de la croissance d'entreprises capables d'offrir des performances remarquables tout en décarbonant l'économie industrielle. Ara a investi pour la première fois dans Utility Global en 2021 et continue de soutenir l'expansion commerciale de la société à mesure qu'elle développe des projets clients dans le monde entier.

« Utility relève l'un des défis les plus complexes de la transition énergétique : la décarbonation des secteurs industriels difficiles à décarboner », a déclaré Cory Steffek, Partner chez Ara Partners et président du conseil d'administration de Utility Global. « Ce qui distingue Utility est sa capacité à rivaliser directement avec les solutions conventionnelles à base de combustibles fossiles en termes de coût et de fiabilité, tout en réduisant significativement les émissions. Grâce à ce nouveau financement, Utility est bien positionnée pour entamer son prochain chapitre de croissance commerciale, tout en maintenant l'excellence technique et la discipline capitalistique qui ont caractérisé son développement à ce jour. »

TPH&Co., l'activité énergie de Perella Weinberg Partners, et BDA Partners agissent en tant que conseillers financiers de Utility Global.

À propos de Utility Global

Utility fournit des solutions pratiques permettant une décarbonation industrielle économique dans les secteurs difficiles à décarboner, notamment l'acier, la mobilité, le raffinage, la chimie et l'amont pétrolier et gazier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.utilityglobal.com

À propos de Ara Partners

Fondée en 2017, Ara Partners est une société mondiale d'investissement sur les marchés privés axée sur la décarbonation de l'économie industrielle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.arapartners.com

À propos de APG

En tant que plus grand fournisseur de services de pension aux Pays-Bas, APG gère environ 590 milliards d'euros (juin 2025) d'actifs de retraite pour 4,6 millions de participants.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site : https://apg.nl/en

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2590736/5799191/Utility_Global_2025_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2904332/Ara_Partners_logo_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2904931/APG_logo_2400_Logo.jpg