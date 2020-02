UTPlus Interactive Inc. a annoncé le lancement du service mondial de « COSMICWARS - THE GALACTIC BATTLE » ( « COSMIC WARS - LA BATAILLE GALACTIQUE »)

Tout d'abord, nous avons fait un lancement en douceur, vous pouvez concevoir vos propres pièces de vaisseaux stratégiques sur la base d'illustrations attrayantes et de scénarios uniques, vous pouvez imaginer vos propres vaisseaux stratégiques et créer une variété de forces dans une aventure spatiale désolée avec un arrière-plan post-apocalyptique, des monstres spatiaux et un système unique de combat entre utilisateurs.

Dans le cas de la version mondiale, elle améliore la communication entre les utilisateurs via divers canaux SNS et affiche activement des contenus personnalisés par les joueurs grâce au feedback des utilisateurs et à l'analyse des données.

Ted Taeyeun Yoo (PDG) a déclaré: « Après l'expérience réussie de « Talion » et « Shadowblood », nous écouterons les voix de nos utilisateurs et nous essaierons de vous servir pendant longtemps et avec succès.»

« COSMICWARS-THE GALACTIC BATTLE » a été sélectionné dans le top 3 du Google Indie Game Festival 2018 et élu meilleur jeu indépendant de l'année. Divers événements sont organisés pour célébrer l'ouverture du service mondial. Pour plus d'informations, veuillez visiter la page Facebook mondiale officielle.

