Valiantys reçoit le badge de Spécialiste Jira Align d'Atlassian

BOSTON et PARIS, 30 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Valiantys, l'une des principales sociétés de conseil et de services Atlassian dans le monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu le badge de spécialisation Jira Align. Valiantys fait partie d'un groupe très restreint de partenaires Atlassian du monde entier qui remplit les exigences strictes d'Atlassian. Ce badge représente la reconnaissance de la part d'Atlassian des capacités de Valiantys à déployer son produit Jira Align.

"Nous sommes ravis de recevoir ce badge de spécialisation Jira Align de la part d'Atlassian", a déclaré Lucas Dussurget, PDG de Valiantys. "Avec plusieurs déploiements Jira Align réussis à notre actif, cette nouvelle spécialisation témoigne du calibre et du talent des équipes de Valiantys, en particulier au sein de notre pratique Agile. Nous sommes impatients d'aider davantage d'entreprises à réussir leur transformation agile."

Jira Align accélère la transformation agile de l'entreprise

L'agilité des entreprises est plus importante que jamais, dans un monde où les changements sur les marchés et l'incertitude sont devenus la norme. Jira Align aide les entreprises à optimiser leur agilité et est reconnu par Gartner comme le meilleur outil pour une transformation agile en profondeur.

En tant que partenaire spécialisé, Valiantys déploie Jira Align pour les plus grandes entreprises du monde, leur permettant ainsi de faire évoluer les pratiques agiles, telles que l'utilisation du framework SAFe®, au niveau des équipes, pour l'étendre jusqu'à l'entreprise toute entière. L'agilité à l'échelle requiert bien plus que des Post-It sur un mur. Le succès d'une transformation Agile repose en effet sur des facteurs clé, comme la visibilité du travail de chacun, la production de rapports précis et en temps réel, la compréhension partagée de la valeur client et l'alignement de toutes les équipes. Valiantys aide ainsi les grandes entreprises du monde entier à exploiter toutes les informations stockées dans leurs applications Jira en utilisant la référence des outils de planification agiles, Jira Align.

"Atlassian souhaite la bienvenue à Valiantys dans la liste des partenaires spécialisés Jira Align", a déclaré Rick Cobb, responsable des ventes agiles à l'échelle chez Atlassian. "Cette réussite reflète un investissement important en temps et en ressources, et met en évidence un niveau d'engagement apprécié et salué par Atlassian et ses clients."

A propos de Valiantys

Valiantys est la première société de conseil et de services Atlassian au monde. Nous accélérons la transformation des entreprises en digitalisant les processus et en modernisant le travail d'équipe grâce aux méthodes Agiles et Lean. Nous proposons un accompagnement global alliant parfaite maîtrise des outils Atlassian avec une compréhension de haut niveau des pratiques métier stratégiques comme SAFe® et ITIL. Ces 15 dernières années, Valiantys a aidé plus de 5,000 clients à réaliser leurs ambitions en accélérant la collaboration dans leurs équipes.

Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur valiantys.com.

Liens connexes

https://valiantys.com/



SOURCE Valiantys