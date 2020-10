Valiantys ontvangt van Atlassian de Jira Align Specialization-badge voor wereldwijde implementatie

BOSTON en PARIJS, 2 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Valiantys, een toonaangevend, internationaal bedrijf van Atlassian voor advies en dienstverlening, heeft vandaag aangekondigd dat het de Jira Align Specialization-badge heeft ontvangen. Valiantys maakt deel uit van een zeer selecte groep partners over de hele wereld die aan de strenge eisen van Atlassian heeft voldaan, en de badge vertegenwoordigt Atlassian's erkenning van Valiantys 'Jira Align-implementatiemogelijkheden.

"We zijn verheugd om de Jira Align Specialization-badge van Atlassian in ontvangst te mogen nemen", aldus Lucas Dussurget, CEO van Valiantys. "Met verschillende succesvolle Jira Align-implementaties uit het verleden, is deze nieuwe specialisatie een bewijs van het kaliber en het talent van het Valiantys-team, met name in onze Agile-praktijk. We kijken ernaar uit om meer van onze klanten te helpen om hun Agile-transformatie tot een succes te maken."

Jira Align versnelt de transformatie van Enterprise Agile

Jira Align, door Gartner uitgeroepen tot de beste tool voor diepgaande Agile-transformaties, kan bedrijven helpen de wendbaarheid van ondernemingen te optimaliseren, wat nu meer dan ooit van vitaal belang is in een wereld waarin verschuivingen in de markt en onzekerheid de zakelijke norm zijn geworden.

Als Atlassian Partner met badge zet Valiantys Jira Align in namens de grootste bedrijven ter wereld, waardoor ze Agile-werkmethoden, zoals SAFe®, kunnen opschalen van teamniveau naar de onderneming. Schaalbare behendigheid vereist veel meer dan plakbriefjes op een muur: zichtbaarheid van het werk, nauwkeurige en realtime rapportage, gezamenlijk begrip van klantwaarde en verticale afstemming tussen teams zijn de belangrijkste succesfactoren van een Agile-transformatie. Valiantys helpt grote bedrijven over de hele wereld alle informatie te ontsluiten die in Jira is opgeslagen met behulp van de toonaangevende enterprise Agile-planningssuite: Jira Align.

"Atlassian heet Valiantys welkom op de elitelijst van partners die de Jira Align Specialization-badge hebben gekregen", aldus Rick Cobb, hoofd Scaled Agile Sales bij Atlassian. "Deze prestatie weerspiegelt een aanzienlijke investering in tijd en middelen en onderstreept een niveau van toewijding dat wordt gewaardeerd en verwelkomd door Atlassian en klanten."

Valiantys werkte onlangs samen met Eliassen Group, een toonaangevend strategisch adviesbureau, om een end-to-end benadering van Agile-transformaties aan te bieden, waarbij Valiantys de expertise op het gebied van technologie en tools levert en Eliassen de talenten levert om veranderingen in mensen en processen door te voeren.

Over Valiantys

Valiantys is het toonaangevende, wereldwijde bedrijf voor advies en dienstverlening dat zich toelegt op Atlassian. We versnellen de bedrijfstransformatie door processen te digitaliseren en teamwork te moderniseren met behulp van de beste Agile-methoden en -tools. Onze technische expertise van Atlassian is ongeëvenaard en we ondersteunen onze klanten over het hele spectrum van hun projecten op die platforms. Omdat teamwerk meer vereist dan alleen tools, helpen we hen de kloof te overbruggen tussen hun applicaties en strategische werkwijzen, zoals SAFe® en ITIL. In de afgelopen 15 jaar hebben we meer dan 5.000 klanten geholpen om door middel van verbeterde teamsamenwerking in kortere tijd hun gewenste bedrijfsresultaten te bereiken.

Ontdek hoe we u kunnen helpen de resultaten te behalen die u nodig heeft op valiantys.com

