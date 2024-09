Ce décodeur haut de gamme compatible Wi-Fi 6 ouvre la voie à une gamme de cas d'usage en intelligence artificielle, notamment la détection d'événements dans les vidéos et l'amélioration des images

PARIS, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Vantiva (Euronext Paris: VANTI), leader mondial des technologies permettant aux fournisseurs de services réseau de connecter les consommateurs à travers le monde, a présenté aujourd'hui le décodeur Android TV 4K Ultra HD ONYX , sa dernière plateforme équipée d'IA. Doté d'un puissant processeur quad-core 40K et d'une Neural Processing Unit (NPU) de 4 TOPS, le décodeur ONYX est l'un des premiers à intégrer des capacités d'intelligence artificielle innovantes ouvrant la voie à de nombreux usages de nouvelle génération, tels que l'identification et la localisation d'événements spécifiques dans la vidéo (détection d'événements dans la vidéo) et des fonctionnalités d'amélioration d'image, comme l'accentuation (super résolution) ou la réduction du grain (débruitage avancé). Le décodeur ONYX sera présenté à l'IBC 2024, dans le Hall 1, Niveau 2, Suite Balcon 1.BS21, Rai, Amsterdam, du 13 au 16 septembre.

VOIR PDF Vantiva dévoile ONYX, son dernier appareil multimédia intelligent doté de capacités d'IA avancées, au salon IBC 2024

« L'utilisation croissante de l'Intelligence artificielle dans la diffusion vidéo stimule de nouvelles innovations et est sur le point de transformer complètement le secteur du divertissement à domicile' », a déclaré Leopold Diouf, Directeur exécutif en charge des activités produit chez Vantiva. « En tant que centre névralgique de l'écosystème du divertissement à domicile, les décodeurs intelligents, comme ONYX, jouent un rôle crucial dans cette révolution de l'IA, permettant l'intégration de nouveaux services à valeur ajoutée, tels que la maintenance prédictive et la sécurité améliorée pour les fournisseurs de services réseau, ainsi qu'un contenu plus personnalisé pour les consommateurs. De plus, comme ONYX prend en charge les formats HDR10, HDR10+ et Dolby® Vision, les utilisateurs finaux pourront profiter d'une expérience vidéo plus immersive. »

Avec la dernière technologie Wi-Fi 6 double bande, la plus efficace et performante, ONYX permet la diffusion de vidéos via Wi-Fi avec un support pour les services IPTV et Over-the-Top (OTT) tels que Netflix, Hulu et Disney Plus. Cela offre plus de flexibilité et de mobilité dans le placement du décodeur. ONYX fonctionne sous le logiciel Android TV 14 et est prêt pour RDK, le boatloader pouvant supporter les deux standards. L'appareil est équipé d'un processeur quad-core, d'un puissant NPU, de la technologie Bluetooth 5.2 LE et prend en charge les derniers Codecs Vidéo H.266/VVC. Cela en fait une plateforme évolutive pour des services améliorés et des fonctionnalités d'analyse de données.

ONYX proposera l'option de Contrôle par Voix à Distance (FFV) avec jusqu'à quatre microphones. Cela permet à l'utilisateur de bénéficier d'une véritable expérience «lie-back» où il n'aura besoin que de sa voix pour effectuer une recherche ou régler le volume, sans avoir à trouver et appuyer sur un bouton de la télécommande. La fonctionnalité FFV intégrera efficacement des fonctions d'assistant intelligent dans le décodeur et complétera les capacités d'IA à mesure que les modèles de langage évoluent. Vantiva a conçu cette plateforme dans un souci de flexibilité, afin qu'elle puisse être configurée en fonction des besoins des opérateurs.

Le boîtier d'ONYX est conçu avec des plastiques recyclés et utilise un connecteur d'alimentation USB-C pour maximiser la réutilisation des unités d'alimentation. De plus, la technologie Bluetooth 5.2 LE améliore la qualité audio et gère la consommation d'énergie de manière plus efficace, ce qui prolonge la durée de vie des batteries des dispositifs Bluetooth.

Vantiva possède une expérience de 130 ans dans la fourniture de solutions et de services de premier plan qui connectent ce qui est essentiel. Le décodeur Android TV 4K Ultra HD ONYX est le dernier exemple de l'engagement continu de Vantiva en faveur de l'innovation et la fourniture continue de services et de solutions qui établissent des références dans l'industrie. L'objectif ultime de l'entreprise est de permettre à ses clients dans le monde entier de maîtriser les défis et de saisir les opportunités du marché de la connectivité en proposant des solutions et des services de premier ordre.

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2502903/Vantiva_FR.pdf

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2388773/Vantiva_Logo.jpg

