Vantiva expose sa vision du futur de la maison connectée avec une nouvelle gamme d'équipements utilisant l'IA au salon IBC 2024

Des décodeurs dotés d'assistants personnels intelligents et des passerelles haut débit munies d'une sécurité et d'une confidentialité alimentées par l'IA ,

offrent une nouvelle expérience aux consommateurs chez eux

PARIS, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Vantiva (Euronext Paris: VANTI), leader technologique mondial permettant aux fournisseurs de services de réseau de connecter les consommateurs dans le monde entier, présentera des produits innovants utilisant l'IA à l'occasion du salon IBC 2024, notamment des décodeurs et des passerelles haut débit, tous connectés au cloud Navigate IA de Vantiva. Cette nouvelle classe de CPE (équipements des locaux du client) est dotée d'une unité de traitement neuronal (NPU) locale et de processeurs centraux et graphiques (CPU et GPU) aux performances améliorées, garantissant une utilisation plus respectueuse de la confidentialité, plus sécurisée, et avec moins de latence de l'Edge AI (IA décentralisée). Cette offre permet aux opérateurs de se positionner comme fournisseurs de plateformes pour l' « IA domestique », offrant de nouveaux services, tout en optimisant les coûts du cloud et en maximisant les investissements en capital pour les CPE.

« Notre priorité et notre vision de la maison du futur prennent en compte des équipements dotés d'IA qui peuvent répondre et même aller au-delà des demandes évolutives des consommateurs, qui souhaitent des interactions intelligentes avec leur environnement numérique », a déclaré Charles Cheevers, Directeur de la technologie chez Vantiva. « Grâce aux connaissances approfondies que nous avons acquises au service de l'industrie de la maison connectée, nous sommes en capacité de combiner les décodeurs, les passerelles haut débit et les capacités du cloud en une plateforme d'IA unifiée offrant de nouveaux assistants intelligents, des expériences vidéo et audio enrichies telles que des services multilingues automatisés, des opportunités publicitaires diversifiées et des expériences de jeu à la pointe de l'innovation, positionnant ainsi les fournisseurs de services à l'avant-garde des offres d'IA générative pour les consommateurs. »

Vantiva présentera ces produits à l'IBC 2024 :

Le décodeur, hub central de la maison connectée dotée d'IA : avec des entrées multimodales telles que la caméra, les microphones à champ lointain et les haut-parleurs, les nouveaux décodeurs de Vantiva permettent des fonctionnalités de pointe telles qu'un assistant personnel alimenté par l'IA qui peut comprendre et s'engager dans la communication humaine. Les utilisateurs peuvent s'engager pleinement dans des échanges vocaux avec cet assistant intelligent, ce qui rend les interactions avec l'IA génératives semblables à de vraies conversations.

avec des entrées multimodales telles que la caméra, les microphones à champ lointain et les haut-parleurs, les nouveaux décodeurs de Vantiva permettent des fonctionnalités de pointe telles qu'un assistant personnel alimenté par l'IA qui peut comprendre et s'engager dans la communication humaine. Les utilisateurs peuvent s'engager pleinement dans des échanges vocaux avec cet assistant intelligent, ce qui rend les interactions avec l'IA génératives semblables à de vraies conversations. Téléachat : les décodeurs de Vantiva améliorent l'expérience d'achat grâce aux capacités de l'IA et de l'unité de traitement neuronal (NPU). La fonction Téléachat utilise le NPU pour la détection d'objets en temps réel, en associant automatiquement l'objet sur la vidéo à un catalogue. Cela permet de faire des achats instantanés sur le téléviseur par commande vocale.

les décodeurs de Vantiva améliorent l'expérience d'achat grâce aux capacités de l'IA et de l'unité de traitement neuronal (NPU). La fonction Téléachat utilise le NPU pour la détection d'objets en temps réel, en associant automatiquement l'objet sur la vidéo à un catalogue. Cela permet de faire des achats instantanés sur le téléviseur par commande vocale. Accessibilité audio améliorée : l'IA améliore considérablement le décodeur en permettant la transcription audio en direct, offrant la possibilité aux consommateurs de profiter des flux vidéo dans leur version audio originale avec des sous-titres générés automatiquement dans n'importe quelle langue. Cette capacité de transcription locale aide les fournisseurs de services à réduire leurs coûts en diminuant leur dépendance à l'égard des services cloud. La technologie de transcription de Vantiva, alimentée par l'IA, permet aux opérateurs d'offrir une expérience de visionnage plus riche et plus inclusive dans le monde entier. En outre, l'IA locale peut détecter le bruit dans une pièce et ajuster automatiquement le volume du téléviseur pour un son optimal.

l'IA améliore considérablement le décodeur en permettant la transcription audio en direct, offrant la possibilité aux consommateurs de profiter des flux vidéo dans leur version audio originale avec des sous-titres générés automatiquement dans n'importe quelle langue. Cette capacité de transcription locale aide les fournisseurs de services à réduire leurs coûts en diminuant leur dépendance à l'égard des services cloud. La technologie de transcription de Vantiva, alimentée par l'IA, permet aux opérateurs d'offrir une expérience de visionnage plus riche et plus inclusive dans le monde entier. En outre, l'IA locale peut détecter le bruit dans une pièce et ajuster automatiquement le volume du téléviseur pour un son optimal. Une expérience de jeu plus immersive : en ajoutant une caméra au décodeur, ainsi qu'une plus grande vitesse grâce au NPU, Vantiva introduit de nouvelles interactions basées sur les gestes, créant ainsi une expérience de jeu beaucoup plus immersive. De plus, la possibilité de lancer une reconnaissance des gestes, des postures et des visages au niveau local sur le décodeur réduit les coûts et la latence en éliminant le besoin d'un traitement sur le cloud.

en ajoutant une caméra au décodeur, ainsi qu'une plus grande vitesse grâce au NPU, Vantiva introduit de nouvelles interactions basées sur les gestes, créant ainsi une expérience de jeu beaucoup plus immersive. De plus, la possibilité de lancer une reconnaissance des gestes, des postures et des visages au niveau local sur le décodeur réduit les coûts et la latence en éliminant le besoin d'un traitement sur le cloud. Technologie d'upscaling (amélioration de la résolution native) : Vantiva améliore considérablement la technologie d'upscaling (mise à l'échelle de la vidéo pour l'adapter à une définition plus grande que sa définition native) existante en s'appuyant sur le moteur local du décodeur pour analyser les images en temps réel afin d'améliorer la qualité vidéo, pour offrir de nouvelles fonctionnalités, telles que l'upscaling et le suivi des objets dans une vidéo pour une image-dans-l'image de haute qualité.

Vantiva améliore considérablement la technologie d'upscaling (mise à l'échelle de la vidéo pour l'adapter à une définition plus grande que sa définition native) existante en s'appuyant sur le moteur local du décodeur pour analyser les images en temps réel afin d'améliorer la qualité vidéo, pour offrir de nouvelles fonctionnalités, telles que l'upscaling et le suivi des objets dans une vidéo pour une image-dans-l'image de haute qualité. Passerelles haut débit : les passerelles haut débit de Vantiva viennent en complément des décodeurs. Elles ajoutent un NPU à leurs très nombreux MIPS (performance des processeurs mesurée en millions d'instructions par seconde). Ce dispositif permet à de nouvelles applications haut débit de fonctionner localement avec les services Edge IA. Ces passerelles haut débit garantissent également la confidentialité et la sécurité des consommateurs en fournissant des rapports d'activité en temps réel des caméras, microphones et capteurs. De plus, elles offrent des outils avancés pour montrer les interactions entre les appareils, détecter les menaces de sécurité et les intrusions, et permettre aux consommateurs de gérer ou bloquer les caméras et micros si besoin.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2388773/Vantiva_Logo.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2500515/Vantiva_IBC.pdf

