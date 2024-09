Vantiva présente le premier modem câble DOCSIS 4.0 FDD au monde disponible à la vente

Ce modem de nouvelle génération permet des débits de données symétriques multi-gigabits et à grande vitesse, comparables aux débits de la fibre ; les vitesses sont de 4 Gbps en téléchargement et de 1 Gbps en upload.

PARIS, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Vantiva (Euronext Paris: VANTI), leader technologique mondial permettant aux fournisseurs de services réseau de connecter les consommateurs à travers le monde, a annoncé aujourd'hui la commercialisation du tout premier modem câble DOCSIS 4.0FDD (Frequency Division Duplex). Ce nouveau modem, le Marlin Xe (CXA500Z), permet aux principaux opérateurs de câble et MSOs (fournisseurs de services multiples) de proposer à leurs clients des vitesses de données équivalentes à celles de la fibre.

VOIR PDF Vantiva Introduces World’s First Commercially Available DOCSIS 4.0 FDD Cable Modem

« Les câblo-opérateurs qui se projettent dans l'avenir comprennent que les consommateurs ont besoin d'une plateforme pérenne pour un streaming vidéo plus fluide, une expérience de jeu plus immersive et des performances fiables pour les environnements de télétravail », a déclaré Leopold Diouf, Directeur exécutif en charge des activités produit chez Vantiva. « En tirant parti de la plateforme Marlin Xe (CXA500Z) de Vantiva, le modem câble D4.0 FDD permet des débits de données multi-gigabits. Vantiva a travaillé en étroite collaboration avec des câblo-opérateurs de premier plan pour développer cette technologie DOCSIS 4.0, qui marque une étape importante pour notre secteur.»

Vantiva possède une longue expérience dans le domaine des déploiements pionniers de technologies DOCSIS et collabore avec des partenaires stratégiques à travers le monde pour déployer des produits D4.0 depuis 2023. En complément, pour répondre aux besoins des consommateurs dans les différentes régions, l'entreprise prévoit de continuer à élargir son portefeuille DOCSIS avec le lancement prochain de ses produits DOCSIS 3.1+, 4.0 Unified et 4.0 Full Duplex (FDX).

Vantiva possède une expérience de 130 ans dans la fourniture de solutions et de services de premier plan qui connectent ce qui est essentiel. L'introduction du modem câble DOCSIS 4.0 FDD est le dernier exemple de l'engagement continu de Vantiva en faveur de l'innovation et la fourniture continue de services et de solutions qui établissent des références dans l'industrie. L'objectif ultime de l'entreprise est de permettre à ses clients dans le monde entier de maîtriser les défis et de saisir les opportunités du marché de la connectivité en proposant des solutions et des services de premier ordre.

Contacts:

Vantiva Press Relations, [email protected]

Thatcher+Co. for Vantiva, [email protected]

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2513188/Vantiva.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2388773/4928289/Vantiva_Logo.jpg