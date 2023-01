VAPORESSO acclamé aux German Design Awards

SHENZHEN, Chine, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO , l'une des plus grandes marques de vapotage au monde, a reçu une nouvelle marque de reconnaissance internationale pour ses conceptions de pointe innovantes, cette fois-ci sous la forme de mentions spéciales décernées à trois de ses produits aux German Design Awards qui ont applaudi l'engagement de la marque envers le style, dans le contexte actuel où les consommateurs accordent plus d'importance à l'apparence des produits.

Les German Design Awards ont été créés en 1953 par le Conseil allemand du design, la plus haute autorité du pays représentant les progrès de pointe dans l'industrie du design. L'institut prestigieux a fait l'éloge des modèles LUXE X , XROS 3 , et ZERO S de VAPORESSO, ajoutant au rayonnement dont jouit la marque depuis ses succès aux Red Dot Awards 2022 et aux American MUSE Design Awards.

Le modèle XROS3 affiche un design arrondi élégant qui permet à l'embout buccal de l'appareil de tenir parfaitement entre les lèvres de l'utilisateur, offrant ainsi une expérience d'inhalation directe précise. Grâce à son indicateur néon, le modèle permet aux utilisateurs de connaître facilement le niveau de batterie, et son esthétique arrondie offre un design moderne et intemporel.

« Lors du développement du produit, nous avons eu d'innombrables échanges avec notre équipe de conception structurelle pour résoudre le problème de rugosité causé par l'ornement du bas. Nous n'avons qu'un seul objectif : veiller à ce que le produit soit totalement agréable à toucher pour les consommateurs », a déclaré l'équipe produit de VAPORESSO.

Le modèle LUXE X a également reçu une mention spéciale de l'institut du design allemand, après avoir pris d'assaut le marché européen. Cette année, des centaines de clients ont fait la queue partout au Royaume-Uni pour mettre la main sur ce produit élégant. Outre sa technologie d'atomisation de pointe, le modèle LUXE X privilégie le design avec une apparence exceptionnelle, tout droit sortie d'un film de science-fiction, et un extérieur transparent qui rend la structure interne de l'appareil visible pour les utilisateurs.

Le troisième produit VAPORESSO à avoir été récompensé en Allemagne est le modèle ZERO S, disponible en cinq couleurs. Avec son design ergonomique, le modèle ZERO S est simple, compact et attrayant. En plus des multiples choix de couleur, le produit propose également des finitions mates, brillantes ou à motifs pour permettre aux consommateurs de s'exprimer davantage.

« Grâce au soutien des consommateurs et à ces marques de reconnaissance, nous continuerons de faire vivre les valeurs de l'artisanat, a déclaré Thalia Chang, directrice marketing de VAPORESSO. Nous continuerons de créer des produits qui ont le sens du design tout en offrant une excellente expérience aux consommateurs. »

