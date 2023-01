VAPORESSO fait le bilan d'une année riche en récompenses

SHENZHEN, Chine, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Pour VAPORESSO , innovateur de l'industrie du vapotage, l'année 2022 a été une année décisive puisque la marque a accumulé les récompenses et les éloges de la part de maisons de design et d'instituts du monde entier. Comme le suggère son slogan Move Beyond Ordinary (sortir de l'ordinaire), la marque a suivi son objectif de dépasser l'ordinaire et de rechercher l'excellence, ce qui lui a permis de remporter plus de 70 récompenses en un an.

Tout au long de l'année, la société a reçu de nombreuses distinctions en Allemagne et à l'étranger, décernées par des autorités du secteur telles que les American MUSE Design Awards, les German Design Awards et les Red Dot Awards, ainsi que les CMF Design Awards en Chine l'année précédente.

VAPORESSO privilégie les produits innovants, fiables et esthétiques dans le cadre de sa stratégie Move Beyond Ordinary et de sa philosophie centrée sur le client. Son produit LUXE X a été salué pour son apparence de style science-fiction exceptionnelle, soulignant l'innovation et le style de la marque, qui élève le niveau du secteur en matière de conception et d'esthétique des produits.

S'appuyant sur un autre Red Dot Award remporté l'année précédente, le VAPORESSO XROS 2 est le seul produit de vapotage à système de pods ouverts du marché à avoir remporté un Red Dot Award en 2022 pour son design. En décembre, la célèbre institution, le Conseil allemand du design, a décerné à VAPORESSO des mentions spéciales pour son XROS 3, la version améliorée du XROS 2 , ainsi que pour le ZERO S et le LUXE X , et les a salués pour leurs caractéristiques de design ergonomique.

En octobre, les prestigieux American MUSE Design Awards ont reconnu VAPORESSO comme un leader mondial du design créatif, en lui décernant six prix pour la conception de ses produits (deux prix d'or pour le VAPORESSO LUXE X et le ZERO S, et quatre prix d'argent pour le XROS 3, le XROS NANO, le GEN 200 et le GEN 80S). En novembre 2021, les efforts de la société en matière de design ont été reconnus tout près de chez elle, avec une victoire aux CMF Design Awards en Chine.

VAPORESSO est habitué à recevoir des éloges pour ses efforts en matière de design. Les produits de la marque ont également reçu plus de 60 récompenses dans les listes des meilleurs produits de vapotage de divers médias industriels. Par ailleurs, des critiques positives exhaustives du XROS 3, du LUXE X et du LUXE QS sont également apparues sur des sites de médias de vapotage populaires, qui sont ancrés dans l'industrie en tant que professionnels depuis des années et jouissent d'une grande réputation parmi les amateurs de vapotage. Le XROS 3 et le LUXE X ont reçu des notes quasiment parfaites dans un certain nombre de critiques, et de nombreux établissements de médias de vapotage ont déclaré que le LUXE QS est l'un des meilleurs pods MTL disponibles aujourd'hui.

« Pour VAPORESSO, cette année riche en récompenses est la reconnaissance ultime de nos efforts, car nous continuons à écouter les avis de nos clients, a déclaré Simon Lai, PDG de VAPORESSO. Nous nous engageons à poursuivre sur la voie de l'innovation en cherchant à créer la meilleure expérience utilisateur avec un savoir-faire du plus haut niveau. »

