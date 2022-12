VAPORESSO relembra um ano de prêmios conquistados

SHENZHEN, China, 27 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Para a VAPORESSO, a inovadora do setor de cigarros eletrônicos, 2022 foi um ano divisor de águas, já que a VAPORESSO acumulou prêmios e elogios de estúdios de design e institutos do mundo todo. Como sugere seu slogan, Vá além do comum, a marca seguiu seu espírito de ir além do comum e buscar a excelência, o que lhe permitiu ganhar mais de 70 prêmios em um ano.

Durante todo o ano, a empresa recebeu de autoridades do setor uma série de reconhecimentos, em seu próprio país e no exterior, como o American MUSE Design Awards, o German Design Awards e o Red Dot Awards, além do CMF Design Awards conquistado na China no ano anterior.

A VAPORESSO prioriza produtos inovadores, confiáveis e cheios de estilo como parte de sua proposta de valor, Vá para além do comum , e filosofia centrada no cliente. Seu LUXE X foi elogiado por sua aparência excepcional, semelhante a ficção científica, destacando a inovação e o estilo da marca e elevando também o padrão do setor em design de produtos e estética.

Com base no outro Red Dot Award conquistado no ano anterior, o VAPORESSO XROS 2 é o único cigarro eletrônico com sistema de cápsula aberta do mercado a levar para casa um Red Dot Award de design em 2022. Em dezembro, a renomada instituição German Design Council concedeu menções especiais à VAPORESSO por seu XROS 3, a versão aprimorada do XROS 2, bem como o ZERO S e o LUXE X, elogiando-os por seu design ergonômico.

O prestigiado prêmio American MUSE Design Awards reconheceu a VAPORESSO como líder global em design criativo em outubro, concedendo à empresa seis prêmios de design de produtos (dois Gold para o VAPORESSO LUXE X e ZERO S e quatro Silver para o XROS 3, XROS NANO, GEN 200 e GEN 80S). Em novembro de 2021, os esforços da VAPORESSO em design receberam reconhecimento um pouco mais perto de casa, conquistando um prêmio CMF Design Awards da China.

Não é novidade que a VAPORESSO atraia elogios por seus esforços de design. Os produtos da marca também receberam mais de 60 prêmios nas listas de melhores produtos de cigarros eletrônicos em vários meios de comunicação do setor. Além disso, inúmeras avaliações positivas do XROS 3, LUXE X e LUXE QS também apareceram em sites populares de mídia sobre cigarros eletrônicos que são consagrados há anos no setor como profissionais e tiveram uma alta reputação entre os entusiastas de cigarros eletrônicos. O XROS 3 e o LUXE X receberam classificações quase perfeitas em uma série de avaliações, e muitos meios de comunicação sobre cigarros eletrônicos afirmaram que o LUXE QS é uma das melhores cápsulas MTL disponíveis atualmente.

"Para a VAPORESSO, este ano de conquista de prêmios representa o reconhecimento máximo de nossos esforços à medida que continuamos a ouvir a voz de nossos clientes", disse Simon Lai, CEO da VAPORESSO. "Assumimos o compromisso de continuar nosso caminho de inovação conforme buscamos criar a melhor experiência para o usuário com a habilidade técnica do mais alto nível."

Contato: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1974288/banner_pc.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1847940/OV_1__2_Logo.jpg

FONTE VAPORESSO

SOURCE VAPORESSO