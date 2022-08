VAPORESSO prépare son 7e anniversaire

SHENZHEN, Chine, 19 août 2022 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, la célèbre marque de vapotage, invite ses fans et ses boutiques de vapotage partenaires à la rejoindre le 18 août pour fêter sa septième année d'existence.

« Au fil des ans, VAPORESSO a bénéficié du soutien de ses fans et de ses partenaires, a déclaré Thalia Cheng, CMO de VAPORESSO. Ils ont continué à saluer l'innovation, la fiabilité et le style de VAPORESSO. Leur soutien indéfectible nous a permis d'exister pendant ces sept années. Aujourd'hui, nous souhaitons exprimer notre gratitude en offrant quelque chose à tous nos fidèles partenaires et amis dans le monde entier. »

VAPORESSO a consacré les sept dernières années à créer un avenir sans tabac tout en améliorant la qualité de vie des utilisateurs. Elle a sorti son premier produit, TARGET, en 2015. Après avoir vendu plus de 400 000 kits TARGET aux États-Unis, VAPORESSO a fait son entrée en Europe en 2016, en commençant par l'Allemagne. REVENGER, le premier produit à double batterie de VAPORSSO, est sorti en 2017, et plus de cinq millions de kits REVENGER ont été vendus. En 2018, la marque a lancé ZERO, qui a établi un nouveau record d'expédition de plus de 10 millions de kits.

VAPORESSO a donné le coup d'envoi du programme Power Shop en 2019, qui vise à ouvrir plus de 7 000 boutiques dans le monde. Sa série GEN lancée la même année a rendu les appareils haute puissance plus accessibles que jamais. Après sa SÉRIE XROS lancée en 2020 et vendue à plus de trois millions d'exemplaires en 2021, VAPORESSO a redéfini le vapotage DTL avec son iTank développé au début de l'année 2022.

En s'appuyant sur sa solide stratégie de conquête du marché et sur sa capacité à étendre ses réseaux de vente au détail hors ligne, VAPORESSO est en bonne position pour tirer parti de sa dynamique de croissance afin d'accroître encore sa présence dans le monde.

