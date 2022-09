VAPORESSO présente LUXE X au Royaume-Uni et en France, avec sa dernière technologie phare COREX

SHENZHEN, Chine, 1er septembre 2022 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, une marque de vapotage de renom, a organisé des événements de lancement au Royaume-Uni et en France, respectivement les 13 et 16 août, pour présenter son dernier produit, LUXE X, aux clients locaux. Dotée d'un design épuré et futuriste, la nouvelle offre est dotée du chauffage COREX de pointe et de la technologie SSS antifuite, qui garantissent que le produit peut offrir une précision de saveur incroyable, ainsi qu'une expérience de vapotage plus douce et plus satisfaisante. Il a attiré des centaines de fans sur les lieux de l'événement, rassemblés en files d'attente pour la prévente.

« Les ventes de nos produits, notamment LUXE X dans d'autres régions, ainsi que les commentaires de nos clients, ont dépassé nos attentes, renforçant notre confiance dans le développement d'une technologie de vapotage innovante qui facilite une société sans tabac », a déclaré Thalia Cheng, directrice marketing de VAPORESSO. Et d'ajouter : « Nous continuons de miser sur notre succès pour peaufiner davantage la conception et la qualité du produit, en intégrant dans notre dernier produit les caractéristiques de pointe de l'industrie qui renforcent sa durabilité et sa fonctionnalité tout en rendant chaque bouffée extrêmement agréable. »

L'innovation est au cœur de l'ADN de VAPORESSO, une force motrice qui pousse la marque à développer une série de technologies perturbatrices pour ses kits de vapotage qui redéfinissent l'expérience utilisateur. Le désir de créer un produit de haute qualité qui peut offrir un goût inégalé et un fonctionnement sans tracas a amené VAPORESSO à son prochain sommet technologique avec l'introduction de la technologie de chauffage COREX, qui est utilisée dans le nouveau produit LUXE X.

Dotée d'une structure en maille unique et de coton cumulus avec microfibres, la technologie augmente le taux de vaporisation de 50 % et assure un processus de chauffage plus rapide et plus stable. Il en résulte une augmentation de 50 % de la durée de vie de la gousse et, en outre, 50 % de saveur et de reproduction de vapeur en plus, ce qui permet à l'utilisateur de savourer les parfums comme ils doivent l'être. La technologie SSS est le système antifuite le plus avancé que l'industrie. Elle scelle le liquide à l'intérieur et revaporise chaque goutte laissée au fond du fait de la condensation.

Autres faits saillants concernant LUXE X :

Un système de pod portable qui peut faire à la fois MTL et DTL

Réglez facilement le débit d'air pour passer du mode Big Clouds au mode Small Cloud

Une batterie haute densité de 1 500 mAh garantit une utilisation toute la journée sur une seule charge

La puissance de sortie de 40 watts offre une véritable expérience de vapotage DTL grâce à la puce intelligente AXON qui reconnaît l'expérience POD

Grâce à trois couches de revêtement, le corps transparent est deux fois plus durable et résistant aux rayures que ses prédécesseurs

Pour célébrer l'arrivée de LUXE X, VAPORESSO a également lancé une campagne publicitaire de quatre semaines mettant en vedette le produit sur 80 bus rouges à impériale emblématiques sillonnant le centre de Londres. Pour en savoir plus sur LUXE X, consultez le site : https://www.vaporesso.com/vape-kits/luxe-x

À propos de VAPORESSO

VAPORESSO a été créée en 2015 et se consacre à l'établissement d'un monde non fumeur tout en améliorant la qualité de vie de ses utilisateurs. Grâce à une innovation continue, à un contrôle de qualité strict et à un engagement important, VAPORESSO crée des produits qui peuvent convenir à tous les niveaux et à tous les styles de vapoteurs.

