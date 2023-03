Ventient Energy annonce des changements dans son équipe de direction

LONDRES, 27 mars 2023 /PRNewswire/ -- Ventient Energy annonce aujourd'hui la nomination de Kevin McCullough au poste de Président-Directeur Général par intérim.

« Avec plus de 20 ans de leadership dans le secteur de l'énergie, Kevin McCullough sera un véritable atout pour Ventient Energy, alors que nous continuons de miser sur les solides performances de l'entreprise dans le secteur européen des énergies renouvelables », a déclaré Carlos Guinand, Président du Conseil d'Administration de Ventient Energy.

Après plus de quatre ans à un poste de direction, Mark Jones quittera ses fonctions de Président-Directeur Général à compter du 27 mars 2023.

« Je suis heureux de quitter mon poste de PDG après avoir guidé Ventient au cours des quatre dernières années. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à ce grand voyage et je transmets à Ventient mes meilleurs vœux de réussite pour cette nouvelle étape », a déclaré Mark Jones, ancien PDG de Ventient Energy.

« Nous tenons à remercier Mark Jones pour ses réalisations et ses précieuses contributions lors de ces quatre dernières années. Au cours de cette période, Ventient est devenu un acteur clé dans le secteur européen des énergies renouvelables. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs », a déclaré Carlos Guinand, Président du Conseil d'Administration de Ventient Energy.

Kevin McCullough a déclaré : « Je suis vraiment ravi de réintégrer le secteur des énergies renouvelables et je considère que c'est un privilège qu'on me demande de diriger une organisation aussi prestigieuse. L'équipe que je rejoins devrait être, à juste titre, fière de ses réalisations et enthousiaste, tout comme moi, à la perspective de la croissance qui se présente à nous ».

À propos de Ventient Energy

Ventient Energy est l'un des principaux acteurs dans le secteur des énergies renouvelables et également le premier producteur d'énergie éolienne terrestre à capitaux non-publics en Europe. Notre portefeuille a connu une croissance rapide depuis notre création en 2017. Nous détenons et exploitons actuellement des actifs en Belgique, en France, en Allemagne, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni avec une capacité installée de 2,8GW.

En tant qu'entreprise, notre stratégie s'oriente sur une croissance à long terme en offrant des rendements solides à ceux qui partagent leur avenir dans notre vision – générant de l'énergie renouvelable pour assurer l'avenir de la planète et des populations.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Équipe responsable de la marque et des communications

E-mail : [email protected]

Tél. : +44 (0)131 243 1380

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2039889/Ventient_Energy_Logo.jpg

SOURCE Ventient Energy