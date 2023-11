Vers des toilettes publiques de qualité en France, une nécessité ?

LILLE, France, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Alors que partout dans le monde les villes se modernisent, il importe de tirer la sonnette d'alarme quant au retard français concernant les toilettes dans les espaces urbains. Plus que le manque de toilettes, la situation sanitaire des WC en France pour les femmes, les personnes âgées ou souffrant de pathologies est préoccupante. Enygea, expert en solutions d'hygiène mobile et temporaire, en collaboration avec Julien Damon, auteur du livre « Toilettes publiques : Essai sur les commodités urbaines », apporte leurs points de vue sur la question inquiétante de l'hygiène des toilettes en France.

Le confinement a mis en évidence que lorsqu'on quittait son domicile, il devenait difficile de répondre à un besoin pressant. En effet, les toilettes des cafés, tout comme celles des espaces publics dans les grandes villes, ainsi que des établissements officiels tels que les musées, ont été fermées. Face à ces problèmes, les autorités publiques ont pris conscience de la situation et ont dû procéder en urgence à la réouverture de plusieurs toilettes publiques. Entre les files d'attente trop longues ou encore les espaces n'étant pas nettoyés correctement, 66% des Français ( 1 ) jugent l'accès au toilettes publiques « trop difficiles », et 64% des femmes trouvent les toilettes peu adaptées.

Pour autant, déjà en 2006, le Protocole sur l'eau et la santé (UE) contenait l'engagement des États européens à prendre « toutes les mesures appropriées pour assurer un assainissement adéquat d'une qualité propre à permettre de protéger suffisamment la santé de l'homme et l'environnement ». Ce texte, impliquait déjà l'obligation de disposer de toilettes adéquates dans les espaces publics. Leur absence, voire leur disparition au fil des années, mêlée aux directives de certains établissements interdisant d'utiliser leurs installations sans consommer, accentue ce besoin des urbains à bénéficier de lieux intimes. Les amendes données en hausse de plus de 160% entre 2017 et 2018 à Paris témoignent de ce besoin urgent d'aménager les espaces urbains au plus vite pour tous les citoyens. A l'heure où le « sans-abrisme » se développe, il est inquiétant de voir que les villes ne sont toujours pas obligées d'équiper leurs rues, ce qui a un impact direct sur les personnes le plus dans le besoin (sans abris, personnes âgées, personnes souffrantes de maladies digestives…).

