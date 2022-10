"Vers la Paix Intérieure", le livre de Lola Tillyaeva (Till), reçoit le prix littéraire de l'Association Cocktail & Culture

PARIS, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- "Vers la Paix Intérieure", la traduction française du livre de Lola Tillyaeva (Till), "Be Your Own Harmonist", a reçu un prix spécial à l'occasion du 15ème anniversaire de l'Association Cocktail & Culture.

"Vers la paix intérieure" de Lola Tillayeva (Till) est un guide unique pour le bien-être physique, mental et spirituel, combinant des connaissances contemporaines avec des philosophies anciennes. Dans ce livre, le lecteur reçoit des conseils pratiques sur tous les aspects de la vie, de l'adoption d'un régime sain à la transformation des pensées limitantes et à la création de connexions sacrées avec le monde qui nous entoure.

Le livre "Vers la paix intérieure" a été recompensé pendant la cérémonie du Prix Georges Bizet du Livre d'Opéra et de Danse 2022, qui a eu lieu au prestigieux théâtre des Champs-Élysées le jeudi 20 octobre. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autres artistes et écrivains de renom.

Le prix de l'association Cocktail & Culture, qui récompense deux livres (le premier pour l'opéra et le second consacré à la danse), est décerné une fois par an au Théâtre des Champs-Élysées. Pour la première édition du "Prix spécial", il a été remis à Lola Tillyaeva (Till) par Claude Lelouch, grand réalisateur, scénariste et producteur français. Lelouch a fait publiquement l'éloge de "Vers la paix intérieure" et a écrit dans sa préface:

"le livre va tellement plus loin dans l'introspection de l'être.... C'est un mantra que je vais offrir à tous ceux que j'aime. Découvrir 'Vers la paix intérieure', c'est entrer dans un monde de silences essentiels."

En recevant le prix, Tillyaeva dit:

"Ce fut un honneur de participer à la cérémonie du Prix Georges Bizet à Paris, parmi des artistes incroyablement talentueux, dans le cadre magnifique et historique du Théâtre des Champs-Élysées. Je suis profondément touchée par la réaction extrêmement positive que "Vers la paix intérieure" a reçu en France. C'est incroyablement spécial d'être le premier lauréat du prix littéraire Cocktail & Culture. Je veux remercier l'Association Cocktail & Culture pour cette reconnaissance. J'espère que ce livre continuera à toucher davantage de personnes et à soutenir leurs chemins vers la paix intérieure et une vie prospère et épanouissante."

Lola Tillyaeva (Till)

Lola Tillyaeva (Till) est une Activiste du Bien-Être, une auto-entrepreneure, une auteure, une humanitaire et la fondatrice du Human Kind Institute. En tant que voix inspirante dans le domaine du bien-être, Lola a publié son guide "Be Your Own Harmonist : Awakening Your Inner Wisdom for Physical, Mental and Emotional Wellbeing" en septembre 2020 et a publié la traduction française en octobre 2022. Spécialisée dans son domaine, Lola est titulaire d'un doctorat en psychologie et a suivi un apprentissage à la Gaia School of Herbal Medicine and Earth Education.

La version française de "Be Your Own Harmonist" est publiée par Idées du Monde (IDM) et a été traduite par Bianca Guitton.

SOURCE Office of Lola Tillyaeva (Till)