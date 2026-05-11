VETRESKA devient le partenaire officiel des accessoires de luxe pour animaux de compagnie du pilote de Formule 1 Ollie Bearman

SINGAPOUR, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- VETRESKA, la marque mondiale de style de vie pour animaux de compagnie connue pour son approche imaginative et avant-gardiste des produits de luxe pour animaux de compagnie, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec le pilote de Formule 1 Ollie Bearman. Grâce à ce partenariat, VETRESKA devient le partenaire officiel des accessoires de luxe pour animaux de compagnie d'Ollie Bearman pour la saison 2026, marquant ainsi un croisement distinctif entre le monde de la Formule 1 et le style de vie moderne des animaux de compagnie.

VETRESKA is the Official Luxury Pet Accessories Partner of F1 star Ollie Bearman

Le logo de la marque a fait sa première apparition sur la piste, sur la combinaison de course de Bearman, lors du dernier Grand Prix de Miami. En dehors du circuit, Bearman partage sa vie avec ses deux chiens, Freddie, un bull-terrier anglais, et Ruby, un terrier de Boston - un lien personnel qui est au cœur de la collaboration.

« Nous sommes ravis de nous associer à Ollie », a déclaré Donald Kng, cofondateur et PDG de VETRESKA. « La Formule 1 et le style de vie des animaux de compagnie captent tous deux l'imagination d'une nouvelle génération, et Ollie vit à cette intersection. La façon dont il évolue dans un monde rapide et sous pression tout en restant profondément connecté à ses chiens reflète exactement ce que représente VETRESKA : réimaginer les moments de tous les jours avec style, passion et compagnie. Je tiens à remercier tout particulièrement nos partenaires Rakuten Capital et Rakuten Sports pour avoir facilité ce partenariat ».

Dans le cadre de ce partenariat, Bearman jouera dans la prochaine campagne mondiale de VETRESKA, « Fast Life. Réimaginé ». La campagne explorera la façon dont les animaux de compagnie apportent équilibre, chaleur et caractère à des vies en perpétuel mouvement.

« Mon univers est fortement axé sur la course, c'est pourquoi j'apprécie vraiment d'avoir des activités en dehors du sport qui m'aident à me détendre, en particulier le temps passé avec ma famille et mes chiens », a déclaré Ollie Bearman. « En tant qu'amoureux des chiens, le partenariat avec VETRESKA m'est apparu comme une étape naturelle, et c'est formidable de travailler avec une marque qui ajoute à ces moments. »

Ce qui vient ensuite

En juin, VETRESKA lancera « Fast Life. Réimaginé », avec un contenu exclusif de Bearman avec Freddie et Ruby. La campagne ira au-delà de la vitesse des courses pour célébrer les rituels plus calmes et plus personnels qui maintiennent la vie enracinée - des promenades et des jeux à la joie quotidienne de rentrer à la maison avec son animal de compagnie.

Une ligne de produits inspirée de la F1 suivra, prolongeant le mélange de forme ludique, de fonction réfléchie et de design axé sur le style de vie propre à VETRESKA.

Pour l'instant, le partenariat est en bonne voie. Suivez @vetreska_official sur Instagram et TikTok pour participer à la conversation.

À propos de VETRESKA

Fondée en 2017, VETRESKA est une marque pionnière dédiée à la redéfinition de l'industrie des animaux de compagnie avec une perspective fraîche et imaginative. Notre mission, Together Reimagined, nous pousse à repousser les limites du soin des animaux de compagnie, en proposant des designs innovants qui allient harmonieusement fonctionnalité et charme indéniable.

Chez VETRESKA, nous ne nous contentons pas de créer des produits pour animaux de compagnie, nous créons des moments magiques pour les animaux et leurs proches. Nous pensons que les produits pour animaux de compagnie doivent inspirer la joie, renforcer le lien entre les animaux et les humains et créer des souvenirs durables.

Chaque produit VETRESKA est fabriqué avec un engagement inébranlable en matière de créativité, de qualité et d'innovation. Des meubles élégants aux jouets, en passant par les bols chics et les accessoires uniques, nous sommes fiers de proposer une large sélection de produits et de services fonctionnels qui répondent aux besoins des animaux de compagnie tout en reflétant leur propre sens du style et de la sophistication.

Site web : https://vetreskanyc.com/ Instagram & TikTok : @vetreska_official

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Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2975616/OllieBearman_Vetreska_Racesuit_4_3.jpg