VICTOIRE PAR K.O : DANS LE CADRE DE SON MARQUEE PROGRAM, JELLYSMACK SIGNE SON PREMIER PARTENARIAT AVEC LE CHAMPION POIDS LOURDS DE L'UFC, FRANCIS NGANNOU

PARIS, 21 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Juste avant de défendre son titre remis en jeu pour la première fois, le champion poids lourd de l'Ultimate Fighting Championship, Francis Ngannou (ou le "Baddest Man on the Planet'' et recordman de la frappe la plus puissante jamais enregistrée) devient le premier partenaire à rejoindre le nouveau programme Marquee de Jellysmack. Avec ce partenariat, négocié par Justin Castillo et Marquel Martin de chez CAA et le VP du Marquee Business chez Jellysmack, Aaron Godfred, Jellysmack s'apprête à accompagner le Camerounais légendaire champion d'Arts Martiaux Mixtes afin de créer, adapter et diffuser des contenus vidéos originaux sur ses comptes YouTube, Facebook, Snapchat et autres. Le Marquee Program de Jellysmack propose aux personnalités publiques de faire leur entrée dans la Creator Economy en développant pour eux leur présence sur les réseaux sociaux. Ce faisant, Jellysmack leur permet de générer un revenu jusqu'alors inenvisagé.

Si le désormais populaire Creator Program de Jellysmack s'appuie sur la technologie de pointe développée par l'entreprise pour éditer, optimiser et diffuser les vidéos existantes des créateurs sur toutes les plateformes, le Marquee Program va plus loin. Cette nouvelle offre propose aux célébrités une stratégie de contenu complète. Jellysmack fournit les ressources financières, facilite le processus créatif, supervise la production des contenus et optimise les formats vidéos afin de faire grandir la marque de la personnalité sur les réseaux sociaux.

Chaque créateur partenaire dispose d'une équipe d'experts dédiée, qui se tient à ses côtés pour assurer le développement créatif et la production des contenus destinés aux diverses plateformes.

Ce partenariat avec le champion d'Arts Martiaux Mixtes est aussi le symbole de la croissance fulgurante de Jellysmack dans le monde des sports de combat. Ngannou vient rejoindre d'autres acteurs reconnus du secteur déjà partenaires de Jellysmack tels que Combate Global, PFL (Professional Fighters League), Karate Combat, et Main Events boxing.

Si l'équipe Jellysmack en charge des sports et dirigée par Maxime Horbez n'a pas à rougir de ses compétences qui ont déjà fait leurs preuves, on retrouve à la direction exécutive de la société l'ancien combattant MMA et directeur professionnel des sports de combat Jess Sargus, Responsable des Affaires Commerciales de l'entreprise. Il apporte à Jellysmack son soutien sur les sujets juridiques et son expertise stratégique en matière de sports de combat.

« Je suis ravi d'annoncer que Francis Ngannou rejoint notre famille sportive » a déclaré Maxime Horbez, Vice-Président des Sports chez Jellysmack. « Non content d'être un athlète incroyable, « The Predator » est un modèle de résilience et de confiance en soi qui fait écho aux valeurs et à l'histoire de Jellysmack. Il est une belle source d'inspiration pour tous les jeunes athlètes qui rêvent de réaliser de grandes choses. »

Pour Ngannou, l'expertise des équipes "sports" de Jellysmack est loin d'être étrangère à la signature de ce partenariat. « Je me réjouis de cette collaboration avec Jellysmack », reconnaît-il, «J'ai toujours eu l'envie d'explorer de nouveaux débouchés créatifs pour mes fans, et je suis ravi de pouvoir le faire avec l'appui d'une équipe aussi talentueuse. »

Tout comme le Creator Program, le Marquee Program de Jellysmack propose de créer et de monétiser la présence des créateurs de contenus vidéos sur les différents réseaux sociaux en un temps record et sans que le créateur ait à avancer un seul sou.

Les personnalités qui signent un partenariat avec Jellysmack dans le cadre du Marquee Program demeurent propriétaires de tous leurs contenus. La société travaille main dans la main avec chacun de ses partenaires pour s'assurer que toutes les idées, vidéos et modifications entreprises soient respectueuses de l'identité de marque du talent en question. À la clé : une présence en ligne à faire pâlir les plus grands, un reach global qui monte en flèche, un revenu publicitaire jusqu'alors inenvisagé, et une communauté d'abonnés qualifiée et engagée sur toutes les plateformes.

« Francis cherchait un moyen de créer un contenu de qualité pour ses fans, et le Jellysmack Marquee Program s'est révélé être la solution évidente», confie Martin, l'agent de Ngannou. « La structure collaborative du programme combinée à la connaissance parfaite de Jellysmack des différents réseaux sociaux va permettre à Francis de faire grandir sa présence en ligne tout en étant économe de son temps – ce qui est essentiel pour quelqu'un qui comme lui a un rythme d'entraînement très soutenu et de nombreux voyages de prévus.»

« Le fait de travailler avec le champion de l'UFC reflète la volonté de Jellysmack de nourrir l'appétit grandissant de la Génération Z pour les sports de combat. Les Arts Martiaux Mixtes se classent d'ores et déjà parmi les typologies de contenus les plus visionnées sur les réseaux sociaux, et c'est une tendance qui promet de durer. Nous avons à cœur de diffuser ces contenus de la meilleure manière possible pour notre public. Avec Francis Ngannou, nous nous apprêtons à produire des vidéos de grande qualité qui permettront à ses fans d'avoir un aperçu du quotidien de l'un des athlètes les plus en vue au monde. », poursuit Maxime Horbez.

À propos de Jellysmack

Co-fondée en 2016 par Michael Philippe, Robin Sabban et Swann Maizil, Jellysmack est la "Global Creator Company", ou l'entreprise numéro 1 partenaire des créateurs de contenus sur internet. Sa mission: détecter et développer les créateurs de contenus vidéo les plus talentueux au monde, grâce à ses outils de tech exclusifs. Les données rassemblées par Jellysmack et les outils d'optimisation des vidéos développés en interne permettent de faire croître l'audience sociale du créateur en un temps record, permettant ainsi de monétiser sa présence en ligne et de débloquer pour lui de nouvelles sources de revenus. Jellysmack collabore actuellement avec plus de 400 créateurs influents, dont PewDiePie, MrBeast, Bailey Sarian, FlorianOnAir, Fabien Olicard ou Villebrequin. Jellysmack adapte, optimise et diffuse le contenu vidéo des créateurs sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter et YouTube. La stratégie de l'entreprise s'appuie sur son succès fulgurant dans la mise à l'échelle de ses propres chaînes dans les domaines de la beauté ("Beauty Studio"), du football ("Oh My Goal"), des jeux ("Gamology"), etc. Le contenu créé et géré par Jellysmack génère plus de 10 milliards de vues chaque mois et touche près de 500 millions de fans partout dans le monde. De quoi en faire la plus grande entreprise de création et de distribution de contenus de la planète.

À propos de Francis Ngannou

Francis Ngannou est né dans le village de Batié, au Cameroun. Il a connu la pauvreté et n'a reçu qu'une éducation très sommaire. Adolescent, plusieurs gangs de son village l'approchent. Ngannou rejette ces avances et se décide à utiliser la mauvaise réputation de son père, grand habitué des bagarres de rues, comme motivation pour faire quelque chose de bien. C'est ainsi qu'il s'initie à la boxe. À l'âge de 26 ans, il émigre en France avec l'intention de faire carrière dans ce sport, et en Juillet 2013, il commence son entraînement sous la direction de Didier Carmont. Si au départ, c'est la boxe qui l'intéresse, son entraîneur l'initie aux Arts Martiaux Mixtes. Ngannou grimpe alors les échelons en un temps record jusqu'à intégrer l'UFC (Ultimate Fighting Championship), organisation américaine actuellement reconnue comme la plus importante ligue mondiale de ce sport de combat. Très vite, les fans sont au rendez-vous. Sur 12 tournois de l'UFC, Ngannnou en remporte 9 par victoire par K.O, les 4 derniers en seulement 2 minutes et demie de temps. Sa victoire en Mars 2021 à l'UFC 260 l'a vu venir à bout du plus gros poids lourd de tous les temps, et fait de lui le premier Champion Poids Lourds de l'UFC né en Afrique de toute l'histoire du sport. Loin des rings, Francis Ngannou fonde en 2019 la Francis Ngannou Foundation qui a pour but de fournir aux enfants de son village d'origine, Batié, un environnement structuré et sûr pour faire du sport et peut-être un jour réaliser leurs rêves. Ngannou fait ses débuts au cinéma en Mai 2021 dans le blockbuster FAST 9, et sera de nouveau à l'affiche dans JACKASS FOREVER en Février 2022.

Contact

