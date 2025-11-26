VINNO présente l'intégration « Son-Lumière-Air » au salon MEDICA 2025 -- Lancement mondial de la gamme d'endoscopie Vicyto

DÜSSELDORF, Allemagne, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Au salon MEDICA 2025, VINNO a ouvert un nouveau chapitre ambitieux de sa feuille de route technologique, en dévoilant un portefeuille élargi qui couvre désormais l'échographie, l'endoscopie et les soins respiratoires. Cet écosystème stratégique « Son–Lumière–Air » reflète l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation médicale grâce à l'ingénierie interdisciplinaire et à une intelligence clinique de nouvelle génération.

Repousser les limites de l'échographie

image

La plateforme ULTIMUS de VINNO continue de montrer jusqu'où l'échographie peut aller. Sur la base de la microscopie à ultrarésolution (URM), elle capture des détails microvasculaires que l'imagerie standard ne peut tout simplement pas voir.

Cette capacité technique gagne du terrain dans la clinique européenne : des institutions comme l'hôpital universitaire d'Erlangen l'utilisent par exemple pour étudier les changements microvasculaires chez des patients ayant subi une transplantation rénale, afin de déceler au plus tôt d'infimes altérations du greffon.

Au-delà de l'URM, VINNO a présenté son écosystème plus large d'échographie IA, désormais utilisé à grande échelle pour le dépistage obstétrical ainsi que des maladies de la thyroïde, du sein et du foie. De la détection automatisée à l'analyse quantitative, ces outils d'IA aident les cliniciens à établir des diagnostics plus sûrs, plus cohérents et plus efficaces.

Une expansion vers de nouvelles dimensions de l'imagerie

Marquant une étape décisive qui dépasse le domaine de l'échographie, VINNO a lancé au niveau mondial sa première plateforme d'endoscopie, la série Vicyto-6000. Construite sur un moteur d'imagerie multidimensionnel à spectre de photons complet (All-spectrum Multidimensional Photon - AMP) comprenant une architecture lumineuse à six LED, cette série fournit une lumière plus intense, reproduit plus nettement les couleurs, et propose plusieurs modes d'éclairage spécialisés pour répondre à différents besoins cliniques.

Le système est alimenté par un circuit intégré prédiffusé programmable (Field-Programmable Gate Array - FPGA) à haute performance et un processeur octa-core pour une imagerie à haute résolution et à faible latence, tandis que l'intégration de la source lumineuse au processeur rend l'unité compacte, parfaitement adaptée à l'usage clinique.

Affichant l'un des plus petits diamètres extérieurs parmi les modèles nationaux, soutenu par une courbure intelligente et une rigidité réglable qui permettent une exploration plus fluide des courbes anatomiques, l'endoscope en lui-même met l'accent sur la précision et la facilité d'utilisation. Un corps léger et des commandes personnalisables réduisent encore les efforts des opérateurs et contribuent à rationaliser le flux de travail.

Une redéfinition du confort dans le traitement de l'apnée du sommeil

La série Stream CPAP de VINNO, qui fait ses débuts, se concentre sur un traitement plus sûr et plus confortable de l'apnée obstructive du sommeil (AOS). Elle adopte une structure de réduction du bruit FOAMLESS qui élimine les risques associés à la dégradation de la mousse tout en maintenant un niveau de fonctionnement silencieux à 27 dB.

Sa principale technologie de surveillance, le détecteur VFT, utilise une technique d'oscillation forcée à fréquence variable pour détecter en temps réel les événements respiratoires tels que l'apnée, l'hypopnée et les limitations du débit d'air.

En pointe pour l'avenir des soins de santé intelligents

Avec ces innovations dans les domaines de l'échographie, de l'endoscopie et de la thérapie respiratoire, VINNO continue de faire progresser sa vision des soins de santé intelligents, en mettant à la disposition des cliniciens des informations plus claires et des outils de prise de décision plus fiables et plus efficaces, au service de solutions médicales plus intelligentes et plus connectées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2831719/image.jpg