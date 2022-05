Viola Credit lève 700 millions de dollars pour ses fonds de revenu en crédit alternatif

Le gestionnaire d'actifs de crédit international, faisant parti des leaders de sa catégorie, a déployé à ce jour plus de 1,1 milliard de dollars en prêts structurés garantis par actifs dans des sociétés FinTech qui disruptent les marchés financiers traditionnels

TEL AVIV, Israel , 26 mai 2022 /PRNewswire/ -- Viola Credit est un gestionnaire d'actif international dans le domaine du crédit alternatif, qui offre des solutions de financement personnalisées aux sociétés technologiques et Fintech. Il annonce le lancement de son véhicule Viola Credit Alternative Lending Income Fund II (ALF II), qui disposera de 700 millions de dollars à investir via son fond principal et ses comptes sous gestion. ALF II suivra la stratégie de son prédécesseur, qui consiste dans des solutions non-dilutives de financement garanties par actifs et offertes à des acteurs émergents et établis du monde la Fintech, PropTech et Insurtech.

La FinTech (technologie financière) a connu une accélération considérable en 2021. Les entreprises de ce secteur ont levé un montant record de 132 milliards de dollars et le nombre de licornes a atteint 235 au niveau mondial – soit une hausse de 108 % par rapport à 2020. Les marchés financiers subissent actuellement une révolution numérique, ce qui donne naissance à des sociétés de prêt non-bancaires. Rien qu'en 2021, plus de 120 milliards de dollars ont été prêtés par des créanciers FinTech.

ALF II compte tirer profit de son réseau solide et de ses relations de longue date avec l'écosystème tech afin d'accompagner des plateformes FinTech via des financements garantis par actifs, ce qui permettra à ces dernières d'assurer la croissance de leur activité d'émission de prêts. Le fonds s'associera à de nouvelles plateformes Fintech qui disruptent le secteur du prêt aux États-Unis, en Europe de l'Ouest, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Au moment de sa clôture, le fonds a déjà réuni plus de 40 % de ses objectifs en capital et prévoit de collaborer avec 13 à 15 plateformes FinTech supplémentaires.

« Nous avons hâte de lancer un fonds supplémentaire », se réjouit Ruthi Furman, fondatrice et General Partner chez Viola Credit. « Nous avons investi à ce jour plus de 1,1 milliard de dollars via cette stratégie et nous sommes associés à plus de 15 plateformes prometteuses. Nous avons hâte de lancer un véhicule de crédit alternatif supplémentaire afin de continuer à soutenir mondialement cet écosystème FinTech en pleine expansion. »

Viola Credit est un partenaire créancier long terme qui peut répondre à tout moment aux besoins en capital des sociétés à différents stades de maturité : de besoins en capitaux opérationnels pour soutenir leur croissance jusqu'à des solutions garanties par actifs pour financer les créanciers FinTech. Grâce à sa profonde expérience en matière d'investissement bancaire, financier et technologique, l'équipe de Viola Credit est devenue le créancier référence pour de nombreuses entreprises prometteuses dans le monde.

« Le secteur financier connait des changements structurels », annonce Ido Vigdor, General Partner chez Viola Credit. « Cette révolution FinTech, causée par l'adoption croissante du numérique et l'émergence de nouveaux business model, favorise de nouvelles formes d'expérience bancaire et de consommation des services financiers. Cela conduit les entreprises de ce secteur à obtenir du capital alloué aux créances afin de maintenir leur croissance. Nous sommes fiers de nous associer à ces plateformes FinTech innovantes pour contribuer à leur croissance en tant qu'entreprise, les aider à fabriquer leurs produits et constituer une part importante de leur stratégie d'entrée sur le marché. »

À propos de Viola Credit

Viola Credit est un gestionnaire de crédit global axé sur le développement de l'économie innovante. Il fait partie du Groupe Viola, la plus grande société d'investissement en technologies d'Israël, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 4 milliards de dollars. Viola Credit offre des solutions de crédit personnalisées aux entreprises des secteurs de la FinTech, PropTech et InsurTech qui disruptent les marchés financiers traditionnels. Viola Credit base sa gestion du risque et ses opérations d'investissement sur un haut volume de données, lui permettant d'offrir des solutions uniques a son portefeuille d'entreprises. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site : https://www.viola-group.com/fund/violacredit/

Contact pour les médias

Merav Meluban

Viola

[email protected]

+972 54 466 6365

SOURCE Viola Credit