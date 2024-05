Visable : le baromètre europages T1 2024 montre que l'Italie et l'Espagne alimentent les recherches B2B, et l'Europe accorde la priorité à la durabilité et à l'innovation

HAMBOURG, Allemagne, 6 mai 2024 /PRNewswire/ -- Europages, première plateforme B2B en Europe, dévoile dans son baromètre T1 2024 les dernières informations sur les recherches B2B en Europe, en soulignant plusieurs tendances clés :

Biggest increases in product searches

L'Italie reste fermement à la deuxième place des recherches B2B après la France , sans signe de ralentissement de cette dynamique.

, sans signe de ralentissement de cette dynamique. L'Espagne maintient sa place dans le top 5 des pays les plus ciblés lors des recherches.

La France se distingue par une stabilité inébranlable, se classant systématiquement au premier rang dans les recherches et recevant les demandes des acheteurs les plus qualitatives.

se distingue par une stabilité inébranlable, se classant systématiquement au premier rang dans les recherches et recevant les demandes des acheteurs les plus qualitatives. Les produits les plus recherchés sont les cosmétiques, les vêtements et les aliments, reflétant une demande pour les produits de la vie quotidienne.

Les plus fortes augmentations des recherches concernent des produits innovants et/ou durables comme le verre (fabrication de verre - machines et équipements)

Les recherches accrues pour l'électronique médicale indiquent une vague d'innovation dans la technologie des soins de santé, répondant aux efforts des programmes de santé de l'UE.

Italie et Espagne : la dynamique de recherche B2B ne montre aucun signe de ralentissement

Le secteur manufacturier italien connaît actuellement une période de croissance et de dynamisme remarquables. Tandis que l'économie mondiale montre des signes de ralentissement, l'industrie manufacturière italienne se distingue par sa robustesse, surpassant même la moyenne mondiale, avec un PMI (indicateur des directeurs d'achats) supérieur à 50 points au premier trimestre 2024.

Cette force se reflète dans le baromètre, où l'Italie se classe au deuxième rang dans les domaines clés suivants : les pays ayant le plus de recherches, les pays les plus ciblés lors des recherches et les pays envoyant le plus de demandes directes de qualité.

L'Espagne suit le rythme et se classe parmi les cinq premiers pays effectuant des recherches, les pays les plus ciblés lors des recherches, les pays recevant le plus de demandes directes de qualité et les pays envoyant le plus de demandes directes de qualité. Ainsi, l'Italie et l'Espagne consolident leurs positions d'acteurs incontournables du marché européen.

La France affiche une remarquable stabilité dans un marché en difficulté

Alors que d'autres grandes économies sont confrontées à des difficultés économiques, la France reste stable, se classant systématiquement au premier rang dans trois domaines clés : les pays effectuant le plus de recherches, ainsi que les pays recevant et envoyant les demandes d'achat les plus qualitatives.

La force de la France pourrait être encore accrue grâce à un écosystème d'innovation dynamique, ciblé sur les domaines en lien avec les tendances actuelles du marché. Ces tendances, mises en évidence par le baromètre, indiquent un engouement croissant pour les produits innovants et durables. L'engagement de la France envers les solutions environnementales permet à ses entreprises d'exploiter cette demande croissante.

La France dispose également d'une situation géopolitique favorable, offrant un environnement stable et sûr propice à la prospérité des entreprises. Cette combinaison d'une économie diversifiée, d'une priorité donnée à l'innovation et d'un engagement envers le développement durable positionne la France sur la scène internationale, garantissant son succès continu.

La durabilité et l'innovation à l'avant-garde

Les recherches du premier trimestre 2024 ont mis en lumière la demande de produits essentiels au quotidien tels que les cosmétiques, les vêtements et la nourriture. Même au milieu des défis et des crises économiques, la demande de produits de beauté persiste.

Les entreprises européennes de mode et beauté diversifient leurs stratégies d'approvisionnement pour réduire leur dépendance à la Chine, motivées par des préoccupations concernant la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et les pratiques d'approvisionnement éthiques.

Les tendances de recherche révèlent également une augmentation de la demande de produits innovants et durables, de machines de fabrication de verre (805 %) et de produits de construction imperméabilisants (734 %). Cela reflète une évolution de la demande vers des solutions qui offrent une durabilité écologique grâce à la recyclabilité. Les allocations budgétaires dédiées de la Commission européenne au développement régional, aux infrastructures vertes et à la recherche et à l'innovation soutiennent ces industries axées sur l'innovation et la durabilité.

Au-delà des matériaux de construction, on observe une augmentation des recherches pour l'électronique médicale, avec une hausse fulgurante de 718 %. Cela témoigne d'une vague d'innovation majeure dans le secteur des technologies de la santé. Cette tendance s'inscrit parfaitement dans les objectifs du programme EU4Health, qui vise à prioriser l'accessibilité à des soins de santé de qualité et à renforcer la résilience des systèmes de santé au sein de l'Union européenne.

