Visitez le Qatar : le partenaire touristique officiel du championnat européen de football de l'UEFA 2024 se prépare pour la finale avant le tournoi

DOHA, Qatar, 16 juin 2024 /PRNewswire/ -- Visitez le Qatar pour annoncer le lancement de ses activations à Berlin et à Munich, en Allemagne, cet été, dans le cadre de son partenariat avec le championnat européen de football de l'UEFA 2024. En s'alignant sur le plus important tournoi international de football d'Europe, Visit Qatar vise à présenter les sites culturels du Qatar et les équipements de luxe à un public plus large.

H.E. Saad Bin Ali Al Kharji, Chairman of Qatar Tourism Abdulaziz Ali Al Mawlawi, CEO of Visit Qatar

S.E. Saad Bin Ali Al Kharji, président de Qatar Tourism et du conseil d'administration de Visit Qatar, a déclaré : « Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de nos efforts continus pour promouvoir les échanges culturels et présenter les diverses offres du Qatar. Visitez le Qatar et l'UEFA partagent un engagement à transcender les barrières culturelles grâce au langage universel du sport. Les deux organisations inspirent et relient des personnes du monde entier, en célébrant la diversité culturelle."

Il a ajouté : « Le Qatar vise à consolider sa position en tant que destination sportive mondiale. L'importance de l'héritage sportif du Qatar réside dans le succès du pays en matière d'accueil et de soutien d'événements sportifs majeurs. Au nom de Visit Qatar, j'aimerais souhaiter à l'Allemagne un tournoi réussi et inviter tous les fans de l'EURO de l'UEFA 2024 à visiter et à profiter de l'activation du Doha Club - Visitez la zone des fans du Qatar à Berlin et à Munich."

Commentant ce partenariat, Eng. Abdulaziz Ali Al Mawlawi, PDG de Visit Qatar, a déclaré : « En partenariat avec l'UEFA, Visit Qatar ne se contente pas de participer à un tournoi ; nous établissons un pont entre les cultures, en accueillant la communauté mondiale pour explorer ce que le Qatar représente, un mélange unique de tradition et de modernité. Grâce au sport, nous célébrons la diversité et favorisons les liens. Le Qatar a accumulé un héritage sportif incroyable qui réside dans l'expérience du pays en matière d'accueil et de soutien d'événements sportifs majeurs, ce partenariat vient naturellement s'ajouter à l'intention du pays de devenir un centre sportif mondial. Rejoignez-nous à Berlin et à Munich et plongez dans l'expérience du Doha Club, où chaque moment reflète l'hospitalité et la culture qataries."

Activation des clés

Activation de la zone des fans

Les activations du "Doha Club" sont disponibles dans les zones de fans de l'EURO de l'UEFA 2024 à Berlin et à Munich pendant toute la durée du tournoi. La zone des fans de Munich, située dans le parc Olympia, devrait accueillir environ 37 000 fans par jour, tandis que la zone des fans de Berlin, située dans le Platz der Republik, accueillera environ 10 000 fans par jour. Conçu comme un club de plage moderne, l'activation de Visit Qatar offre aux fans une version unique du Qatar basée sur l'expérience. C'est un endroit où les fans peuvent s'évader et déguster des délices locaux tels que le Qahwa (café arabe), le Karak (thé au lait) et des friandises sucrées. Les visiteurs peuvent participer à un jeu de volley, essayer un bisht qatari, collectionner des souvenirs amusants et se plonger dans la célèbre hospitalité qatarie.

Diffusion et contenu

Visit Qatar dévoile une campagne mettant en vedette le trophée EURO 2024 de l'UEFA pour promouvoir l'initiative "Stopover in Qatar". Cette campagne cible les principaux marchés européens, notamment le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Il présente le trophée dans des lieux emblématiques à travers le Qatar, démontrant comment les visiteurs ayant peu de temps peuvent encore pleinement découvrir le pays. La campagne dirige les utilisateurs vers une page d'accueil ludique où ils peuvent jouer pour avoir une chance de gagner des billets pour l'EURO de l'UEFA 2024T. En outre, Visit Qatar présente les principaux points de repère du pays par le biais d'un partenariat de diffusion diffusé tout au long du tournoi sur les canaux médiatiques à travers l'Europe (voir la campagne ici).

Fantasy Football

Visit Qatar est également le partenaire de présentation de l'EURO 2024 Fantasy Football. Les participants ont une chance de gagner des prix et des billets exceptionnels pour les matchs de l'EURO de l'UEFA 2024. Le grand prix est un voyage au Qatar pour deux personnes, dont des vols, des expériences sélectionnées sur place et des hôtels. Pour maximiser la visibilité, le contenu qatari sera promu sur divers canaux et plateformes, y compris les pages d'accueil et les applications du site Web de l'UEFA et de l'EURO 2024, le centre de match de l'UEFA et tous les réseaux sociaux de l'UEFA (participez à la compétition pour avoir une chance de gagner des billets et plus encore, cliquez ici).

Le Qatar s'est forgé une réputation de plaque tournante pour les tournois sportifs internationaux, notamment la Coupe du monde de la FIFA 2022™, la Coupe du monde du Club de la FIFA et la Coupe d'Asie de l'AFC 2023™ pour n'en nommer que quelques-uns. Le Qatar se prépare également à accueillir la Coupe du monde de basket-ball FIBA 2027 et les Jeux asiatiques 2030, qui démontrent tous l'infrastructure de pointe, les capacités organisationnelles et l'engagement du pays en faveur de l'excellence.

